Мобилизация по-новому: какой приказ отдал Драпатый и что ждет уклонистов

В Украине ужесточают контроль за ВЛК и готовят новые меры наказания за уклонение от мобилизации.

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Новые правила мобилизации в Украине - что приказал Драпатый / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

Какие изменения ждут военно-медицинские комиссии

Могут ли уклонистам заблокировать счета и ограничить услуги

Кого коснутся новые правила бронирования

В Украине готовят новые изменения в сфере мобилизации: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый усилил контроль за военно-медицинскими комиссиями, а правительство анонсировало пересмотр ответственности за уклонение от призыва и самовольное оставление воинских частей. В Верховной Раде также обсуждают возможные дополнительные ограничения для нарушителей воинского учета - от блокировки банковских счетов до ограничения доступа к отдельным услугам.

Главред выяснил, какие изменения происходят в системе мобилизации, какие санкции для нарушителей воинского учета только обсуждаются и кого коснутся новые правила бронирования.

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Как усилят контроль за военно-медицинскими комиссиями

В Вооруженных силах Украины вводится усиленный контроль за медицинскими осмотрами военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, предусматривающий систематический мониторинг решений военно-медицинских комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховий в комментарии Интерфакс-Украина пояснил, что нововведения должны помочь выявлять необоснованные медицинские заключения, предотвращать коррупцию и не допускать к военной службе людей, которые не могут её проходить по состоянию здоровья.

"Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Приказ направлен на повышение качества медицинских осмотров военнообязанных, недопущение призыва на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут её проходить, а также предотвращение любых проявлений коррупции во время мобилизационных мероприятий", - сообщили в Генштабе.

Особое внимание будет уделяться случаям, когда человека сначала признают годным к службе, но впоследствии другая ВЛК устанавливает его негодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением военной службы. За фиктивные или небрежно оформленные заключения будут нести ответственность медицинские учреждения и конкретные специалисты.

Дмитрий Лиховий также сообщил об ужесточении требований к обследованию людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы военной службы.

"Для председателей и членов ВЛК при ТЦК и СП будут регулярно организовываться специальные курсы, в частности по современным стандартам диагностики во время медицинских осмотров. Кроме того, усиливается контроль за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медосмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - говорится в комментарии.

По словам Лиховия, принятые решения согласуются с принципами, обнародованными главнокомандующим ВСУ в сентябре.

"Среди них - честная оценка реального положения дел, готовность признавать ошибки и исправлять их. Ведь проблемы, которые умалчивают или игнорируют, только усугубляются. Каждый выявленный недостаток должен быть проанализирован и устранен. А жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом на всех этапах военной службы", - резюмировали в Генштабах.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Почему в Украине хотят ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации и СОЧ

Правительство также подняло вопрос об ужесточении ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинских частей. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC сообщил , что планируется актуализировать законопроект, который уже длительное время находится на рассмотрении Верховной Рады.

По словам главы правительства, этот вопрос связан, в частности, с дискуссиями о пересмотре правил бронирования. Представители бизнеса, выступающие против возможного сокращения бронирования работников предприятий, могут потребовать от властей более жестких мер в отношении тех, кто уклоняется от военной службы.

"Что сейчас будет сделано? Актуализирован законопроект, который уже давно находится в Раде. Актуализирован этот законопроект, и будет ужесточена ответственность", - отметил премьер.

Могут ли уклонистам заблокировать счета или арестовать имущество

Пока конкретный перечень новых санкций не обнародован. Представители парламента подчеркивают, что для введения дополнительных ограничений необходимы соответствующие законодательные предложения от правительства или Министерства обороны, а решение должна принять Верховная Рада.

Представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua подчеркнул, что Кабмин и Минобороны не могут самостоятельно вводить новые наказания.

"Во-первых, ни Кабинет министров, ни Министерство обороны не наделены Конституцией Украины полномочиями по ужесточению ответственности или применению каких-либо негативных мер в отношении тех, кто уклоняется от военной службы. Речь может идти исключительно о направлении соответствующих предложений в Верховную Раду, которая является субъектом законодательной инициативы. Мы ожидаем от них таких предложений", - сообщил Федор Вениславский.

В то же время некоторые народные депутаты не исключают введения дополнительных ограничений для людей, уклоняющихся от мобилизации или самовольно покинувших воинские части.

Среди возможных мер называют арест банковских счетов, ограничение права распоряжаться имуществом и лишение права управлять транспортными средствами. Один из парламентариев также предположил, что к розыску военнослужащих, самовольно покинувших части, могут более активно привлекать Национальную полицию наряду с Государственным бюро расследований.

"Я не исключаю, что на этот раз речь снова может идти об аресте банковских счетов. Счетов тех, кто совершил самовольное отсутствие и не вернулся на службу, а также может идти речь об аресте счетов тех, кто уклоняется от военной службы. С последующим арестом имущества. Среди предложений может быть и лишение права управлять транспортом", - сообщил один из народных депутатов.

В то же время этот парламентарий выразил сомнение, что Верховная Рада поддержит возможность ареста имущества.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Какие ограничения для уклонистов предлагают ввести

Народный депутат Александр Федиенко предлагает определить количество граждан, уклоняющихся от мобилизации или самовольно покинувших воинские части, и разработать механизмы для решения этой проблемы. Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".

По мнению депутата, государство должно прежде всего оценить реальный масштаб проблемы и подготовить комплексные законодательные решения. Среди возможных мер он назвал ограничение доступа к отдельным банковским услугам и сервисам ЦНАП.

"Мы спрашиваем правительство: сколько, по его мнению, насчитывается уклонистов и людей, самовольно покинувших часть. Условно, мы говорим о примерно 500 тысячах уклонистов и, возможно, миллионе, но точных цифр не знаем. Возможно, Кабмин должен предложить законодательные изменения, согласно которым такие люди не смогут пользоваться определенными услугами ЦНАП или банковской сферы - то есть услугами, которые затруднят им комфортную жизнь", - заявил Александр Федиенко.

Депутат обратил внимание на то, что часть людей, уклоняющихся от военной службы, продолжает работать, вести предпринимательскую деятельность и пользоваться гражданскими услугами. По его мнению, правительство должно разработать механизмы для выявления таких граждан.

Почему ограничение доступа к ЦНАП может помешать оформлению отсрочки

Возможные ограничения для военнообязанных могут иметь последствия не только для людей, нарушающих правила воинского учета, но и для тех, у кого есть законные основания для отсрочки. На это обратил внимание адвокат Алексей Мендрух в видео на YouTube.

Юрист привел примеры ситуаций, когда право на отсрочку возникает уже после начала полномасштабной войны. В частности, это может быть связано с установлением инвалидности у супруги, ребенка или родителей.

По словам Мендруха, проблема заключается в том, что ЦНАПы являются одним из каналов подачи заявлений на отсрочку. Поэтому ограничение доступа к их услугам может затруднить оформление документов даже для граждан, имеющих на это законное право.

"То есть, если будет ограничена даже услуга ЦНАПа, то человек даже не сможет обратиться в ЦНАП с заявлением об отсрочке. Напомню, что с 2025 года, с ноября, только через ЦНАПы вы сможете подать заявление на отсрочку. Ну, кроме тех, кто еще может сделать это через "Резерв+", - пояснил адвокат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Мендрух также обратил внимание на возможные проблемы с банковскими ограничениями и доступом к другим гражданским сервисам. По его мнению, перед введением таких механизмов необходимо оценить их влияние на реализацию законных прав граждан.

В то же время адвокат подчеркнул важность различать уже утвержденные правительством изменения и предложения, которые пока только обсуждаются.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации

Военнообязанных могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил воинского учета. В то же время уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации при определенных законом обстоятельствах может повлечь за собой уголовные последствия.

К типичным нарушениям правил воинского учета относятся:

неявка по вызову в ТЦК, в частности по повестке для уточнения данных;

уклонение от прохождения военно-медицинской комиссии или мобилизационных мероприятий;

несвоевременное уведомление ТЦК об изменении места жительства, работы, должности, образования или семейного положения;

нарушение порядка прохождения учебных сборов или занятий;

невыполнение работодателем обязанностей по ведению воинского учета работников;

непредоставление во время мобилизации необходимых документов, зданий, транспорта или иного имущества;

неоформление военно-учетных документов.

Адвокат также указывал на то, что во время военного положения штрафы за нарушение правил воинского учета могут составлять от 17 до 25,5 тыс. грн, а за повторное нарушение в течение года - от 25,5 до 34 тыс. грн.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации при наличии предусмотренных законом обстоятельств статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Какие новые правила бронирования военнообязанных утвердил Кабмин

23 октября Кабинет министров принял постановление № 1328, которое изменяет правила бронирования военнообязанных. Текст документа был обнародован 26 октября на Правительственном портале.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк выделила основные положения постановления. Одно из ключевых нововведений касается предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, для которых предельный уровень бронирования установлен на уровне 95%.

Согласно новым правилам, в течение 10 дней после вступления постановления в силу государственные органы должны обновить критерии критичности предприятий и проверить организации, получившие соответствующий статус. Если критерий, на основании которого предприятие было признано критически важным, будет исключен, его статус может быть отменен. Остальные решения будут действовать до истечения установленного срока.

Для предприятий ОПК и энергетики предусмотрена возможность бронирования до 95% военнообязанных работников. В то же время работники, непосредственно задействованные в производстве, выполнении оборонных контрактов, оперативных, ремонтных и аварийно-восстановительных работах, должны быть забронированы в полном объеме в рамках предусмотренных правил.

Повысить лимит смогут Министерство обороны или Министерство энергетики с учетом рекомендаций Координационного центра.

Координационный центр по организации бронирования при Кабмине будет давать рекомендации по определению критичности предприятий и увеличению квоты бронирования свыше 50%. Окончательные решения будут принимать уполномоченные государственные органы.

После согласования увеличенного лимита у предприятий будет 10 рабочих дней, чтобы оформить бронирование через портал "Дия". Если этого не сделать в установленный срок, решение об увеличенной квоте утратит силу.

Кого коснутся новые правила бронирования и когда может быть отменена отсрочка

Постановление № 1328 предусматривает и другие изменения, касающиеся расчета квот и условий сохранения бронирования.

В частности, при определении количества забронированных работников будут учитываться военнообязанные, имеющие другие законные основания для отсрочки. Среди них - многодетные родители и опекуны.

Документ также определяет условия сохранения ранее предоставленных повышенных лимитов. Решения Министерства обороны будут действовать в пределах срока, в течение которого предприятие имеет статус критически важного. Старые решения будут действовать максимум до 8 декабря 2026 года, а решения, принятые после 8 декабря 2025 года, также ограничиваются сроком, указанным в них.

По истечении срока действия повышенной квоты у руководителя предприятия будет пять рабочих дней, чтобы аннулировать предоставленные отсрочки через "Дію".

"Дія" / Инфографика: Главред

Правительство также определило основания для отказа в рассмотрении вопроса об увеличении лимита бронирования. Это может произойти, если руководитель систематически нарушает правила воинского учета. В частности, речь идет о двух или более документально подтвержденных нарушениях в течение последних 12 месяцев и/или привлечении руководителя к административной ответственности.

В постановлении установлены сроки рассмотрения документов для получения статуса критически важного предприятия. На первичную обработку отводится до семи рабочих дней, на подготовку рекомендаций Координационного центра - до календарного месяца, а на окончательное решение - еще до трех рабочих дней.

Отдельные условия предусмотрены для представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. Они смогут резервировать до 50% военнообязанных, задействованных в одном проекте, но не более семи человек. Увеличить количество сотрудников свыше семи сможет государственный секретарь Кабмина с учетом рекомендаций Координационного центра и в пределах 50-процентной квоты.

Кроме того, при проверке критериев критичности не будет учитываться задолженность, возникшая из-за временной приостановки бюджетных платежей. Для этого предприятие должно предоставить соответствующую справку распорядителя бюджетных средств или Казначейства.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

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