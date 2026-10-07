Драпатый разработал план войны: что он должен изменить, основные пункты документа

Драпатый и его команда подготовили план войны, определяющий задачи украинской армии. Что предполагает документ и когда его могут рассмотреть в СНБО.

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План войны Драпатого: что изменится в ВСУ и когда его рассмотрит СНБО / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале

Какие задачи для ВСУ предусматривает "план войны" Драпатого

Как изменится управление украинской армией

На что делает ставку Драпатый и когда этот план могут принять

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и его команда подготовили документ, который должен определить, что именно украинская армия должна сделать для сохранения государства и в какие сроки. По данным источников украинских СМИ, "план войны" уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны.

Главред выяснил, что предусматривает план войны Михаила Драпатого и какие изменения он может принести украинской армии.

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Что предусматривает "план войны" Михаила Драпатого

Разработка документа стала одной из самых заметных инициатив команды нового главнокомандующего. По информации "Украинской правды", речь идет не только об отдельных военных решениях, но и о попытке сформировать целостное видение того, как армия должна действовать для достижения поставленной государством цели.

Потребность в таком документе возникла на фоне длительной дискуссии среди военных об отсутствии понятного стратегического горизонта. Командиры, как отмечается в материале, задавали вопрос о том, как планировать дальнейшие действия без четкого понимания конечной цели и последовательности шагов.

"Нам нужна общая стратегия на 30 лет, чтобы мы, как командиры, понимали, куда нам двигаться", - заявили в одном из руководств корпусов на условиях анонимности.

Документ должен охватывать не только общие стратегические ориентиры. В нем поднимаются конкретные вопросы организации обороны, в частности целесообразности пребывания военнослужащих на передовой, если их роль заключается преимущественно в наблюдении и передаче информации.

Авторы документа пытаются совместить долгосрочную цель с практическими решениями о том, как именно должны действовать войска.

Почему в Генштабе начали пересматривать офицеров

Следующим элементом изменений стала кадровая политика, которая напрямую связана с требованием повысить практическую эффективность военного управления. Главнокомандующий Михаил Драпатый инициировал пересмотр офицерского состава Генерального штаба, причем одним из критериев стал актуальный опыт выполнения боевых задач.

По данным собеседника "Украинской правды", 28 сентября Драпатый лично собрал руководителей структурных подразделений Генштаба и озвучил ожидания от дальнейшей работы. Руководители должны были предоставить информацию об офицерах и генералах, которые с 2022 года не выполняли боевые задачи в составе группировок на уровнях от батальона до группировки войск.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

"Боевой опыт, конечно, не является единственным критерием профессионализма, но стратегический штаб во время войны не может терять связь с тем, что реально происходит в войсках. Генштаб должен быть службой для войск и давать им решения, которые помогают воевать эффективнее", - пояснил офицер Генштаба.

При этом кадровый пересмотр не означает автоматического увольнения всех военных, не имеющих такого опыта. Часть офицеров планируется направить непосредственно в войска, а на их места в Генштабе - подбирать людей с современным опытом управления подразделениями. Отдельно офицеры, которые уже имеют право на увольнение и пенсию, должны определиться со своим дальнейшим статусом.

По информации источника, эти решения уже вызвали сопротивление со стороны отдельных военнослужащих, которые пытаются избежать перевода или решить вопрос через руководство Генштаба.

Почему неправильно говорить только о плане Драпатого

Народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко согласился с главной проблемой, которая стала одним из мотивов появления нового документа. По его оценке, на государственном уровне действительно отсутствует достаточно четкая публичная формулировка относительно того, куда движется Украина в войне, что именно следует считать победой и какими могут быть критерии поражения.

В то же время Костенко предостерег от восприятия документа как личного "плана Драпатого". По его мнению, в государстве должна существовать система взаимосвязанных планов, каждый из которых соответствует уровню и функциям конкретной структуры.

"Не бывает плана Драпатого, не бывает плана Федорова, Хмары. Есть разные планы и разная ответственность каждой отдельной структуры", - подчеркнул Костенко в эфире Radio NV.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Политическая составляющая, по его словам, должна стоять выше чисто военного плана. Костенко отметил, что Министерство обороны в настоящее время работает над таким документом, к разработке которого привлечены соответствующие структуры. Эта стратегия должна охватывать не только боевые действия, но и дипломатию, внутреннюю политику, международную поддержку, финансирование и другие государственные инструменты, ведь современную войну невозможно выиграть исключительно на поле боя.

"Война не выигрывается, как мы понимаем, только боевыми действиями", - отметил Костенко, пояснив, что украинский опыт особенно хорошо демонстрирует значение международной поддержки.

По его словам, помощь десятков государств в виде финансов, оружия и дипломатических инструментов должна быть частью общего замысла, а не существовать отдельно от военного планирования.

Костенко привел и практический пример того, как политическая стратегия должна трансформироваться в военные задачи. Если ресурсов недостаточно для одновременного ведения активных боевых действий на всей 800-километровой линии фронта, военное командование должно определить приоритеты, сосредоточив силы на отдельных направлениях, операциях и задачах. Именно политическое решение должно определять общую цель, после чего Генеральный штаб переводит её в военную плоскость.

В то же время депутат подчеркнул, что любой военный план упирается в реальные ресурсы. Даже теоретически идеальный замысел не может быть реализован, если для него нет необходимых самолетов, дронов, топлива, техники или мобилизационных ресурсов.

"Поэтому у нас планы разрабатываются, как правило, с учетом имеющихся ресурсов", - пояснил Костенко, добавив, что дефицит ресурсов уже сегодня ограничивает возможности украинских сил.

Он ожидает, что Министерство обороны завершит разработку политического плана, после чего его часть будет передана Генеральному штабу. Далее стратегические задачи должны быть доведены до корпусов и бригад, причем каждое звено должно получить свои задачи в соответствии с общим замыслом государства.

"Он не может самостоятельно, ещё раз повторяю, составить себе какой-то план без политического плана", - подчеркнул Костенко.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Заменит ли план Драпатого предыдущие стратегии войны

Костенко пояснил, что реализация общей стратегии предполагает четкую вертикаль управления. После определения государственного замысла Генеральный штаб должен распределять задачи между корпусами, а те - между бригадами и другими подчинёнными формированиями. Он обратил внимание, что отдельные корпуса и воинские формирования уже демонстрируют эффективную работу в рамках полученных задач.

По его словам, речь идет, в частности, о Третьем корпусе, "Азове", десантных корпусах и других пехотных корпусах. Они получают задачи от Генштаба, планируют операции в определенном для них направлении и далее передают соответствующие задачи на уровень бригад.

"Эта вертикаль должна четко работать в соответствии с общим замыслом, который полностью координируется СНБО, Министерством обороны, с общим планом, общей стратегией Украины по ведению войны", - подчеркнул он.

СНБО / Инфографика: Главред

При этом депутат не считает, что появление нового документа автоматически перечеркивает все предыдущие военные наработки. Наоборот, по его оценке, часть нынешнего планирования может опираться на документы, которые создавались во времена Валерия Залужного, затем дорабатывались Александром Сырским, а теперь могут корректироваться Драпатым.

Костенко обратил внимание, что основы стратегического планирования не должны каждый раз создаваться с нуля.

"Я уверен, что часть того, что сейчас происходит, - это всё ещё делается по тем планам, которые, возможно, разрабатывал ещё Залужный, затем дорабатывал их Сырский, а сейчас будет дорабатывать Драпатый. Но, опять же, они должны делать это в рамках общей стратегии", - сказал Костенко.

Он указал и на более широкую проблему - необходимость актуализации государственных стратегических документов. Речь идет, в частности, о стратегии национальной безопасности и стратегии военной безопасности, которые должны задавать ориентиры для дальнейшего планирования.

Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Военное планирование, по словам Костенко, должно быть частью единой системы, где каждый уровень получает свою задачу, но не действует в отрыве от общего замысла.

"Они должны понимать, чего от них хочет государство. И вот это и есть вертикаль. Поэтому план Генерального штаба, план армии, должен четко основываться на политической стратегии, которая исходит от президента, затем поступает в Кабмин, а потом все это спускается в те министерства, которые должны выполнять определенные задачи, чтобы мы достигли целей, поставленных в войне", - пояснил депутат.

Какие изменения план Драпатого может принести в управление армией

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям Дмитрий Жмайло видит в предложенном подходе прежде всего возможность изменить саму систему военного управления. По его мнению, один из главных элементов концепции Драпатого - децентрализация командования и построение более эффективной системы управления силами на фронте.

Жмайло обратил внимание на предыдущий опыт Драпатого, который долгое время возглавлял группировку Объединенных сил. По его словам, эта структура была построена как единое звено управления различными составляющими сил обороны, что позволяло координировать подразделения ВСУ, Нацгвардии, пограничников и других структур.

"В первую очередь - это децентрализация управления. Михаил Драпатый долгое время возглавлял группировку Объединенных сил. Напомню, что эта группировка Объединенных сил была основным иерархическим звеном в период до полномасштабного вторжения, во время АТО/ООС", - отметил эксперт .

В этой модели, по его оценке, важное место занимает формирование понятной системы командования по всей линии боевого столкновения. Параллельно команда главнокомандующего пытается изменить принцип назначения военных, отходя от лояльности к отдельным кругам и делая акцент на профессиональной компетентности и опыте.

"Поэтому выстроить вот эту иерархическую систему, расставить военных с опытом, чтобы не концентрировать власть в одних своих руках и постепенно передавать её именно в структуру управления объединенными силами по всей линии боевого столкновения - это, собственно, то, что он сейчас делает", - сказал Жмайло.

Отдельное направление, которое он выделяет, - технологизация управления. Речь идет, в частности, о дальнейшем использовании системы ситуационной осведомлённости "Дельта", которая должна обеспечивать командование актуальной информацией для принятия решений.

"Ну и, конечно, продолжение интеграции нашей системы ситуационной осведомленности "Дельта"... Технологизация - вот то, над чем, собственно, сейчас работает главнокомандующий, и это является, фактически, основой представленного плана войны", - отметил эксперт.

По словам Жмайла, часть задач документа остается засекреченной. Они касаются конкретных действий Сил обороны и установленных сроков на период осенне-зимней кампании.

Когда могут рассмотреть документ Драпатого в СНБО

По оценке Жмайла, ожидать мгновенного публичного решения по документу не стоит, однако процесс его рассмотрения, по его мнению, может завершиться в относительно ближайшей перспективе. Эксперт связывает это с тем, что сейчас перед государственным руководством стоят более неотложные задачи, связанные с обеспечением устойчивости страны в осенне-зимний период.

Свою оценку Жмайло связывает с ситуацией с подготовкой Украины к осенне-зимнему периоду. Среди первоочередных направлений он называет противовоздушную оборону и получение внешней поддержки, необходимой для повышения устойчивости государства.

"Я думаю, что все-таки хорошо, что документ будет принят или, скажем так, обсужден в ближайшие недели. Возможно, это займет 2–3 недели. Сейчас внимание высшего военно-политического руководства сосредоточено именно на противовоздушной обороне, на внешней помощи для того, чтобы пережить нашу зиму", - сказал Жмайло.

В то же время эксперт указывает на уже полученную международную поддержку и связывает её с более широкой задачей повышения устойчивости Украины. По его словам, часть актуальных проблем сейчас имеет более высокий приоритет, поэтому стратегический документ может быть рассмотрен по мере прохождения этих этапов.

"Поэтому, я думаю, что к этому тоже дойдет очередь, просто сейчас есть более острые вопросы, в которых, соответственно, Украина пытается укрепить свою устойчивость", - отметил Жмайло.

Станет ли документ Драпатого публичным

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук отдельно объяснил, в какой степени общество вообще сможет ознакомиться с содержанием нового плана. По его мнению, гражданское население может получить информацию об общих целях и ключевых мерах, однако ожидать публикации полного документа не стоит из-за характера военных задач.

Ткачук подчеркнул, что военный план будет содержать конкретные задачи для различных уровней командования. Именно поэтому раскрытие всех деталей могло бы создать риск для операций, особенно если информация станет доступной российскому командованию.

"Потому что все это секретные вещи. Главное, чтобы враг не узнал об этом плане войны. Главное, чтобы враг не понимал, что и как будет", - подчеркнул Ткачук.

Он связывает такую осторожность с предыдущим опытом войны, когда утечка информации о намерениях украинской стороны могла влиять на ход операций. Поэтому оценивать новый подход, по его мнению, нужно не по количеству обнародованных пунктов документа, а по тому, насколько он заработает на практике.

"Поэтому сейчас главное во всей этой истории - чтобы он начал функционировать и вступать в действие", - сказал политолог.

Ткачук также оценивает кадровые решения Драпатого как часть более широкого процесса перестройки. По его мнению, речь идет не о механической замене военнослужащих, а о постепенном определении того, какие элементы системы работают результативно, а какие требуют корректировки.

"То, что на сегодняшний день является неэффективным, то, что приносит ущерб, то, что не помогает Вооруженным силам Украины, силам обороны в целом, - это абсолютно здравый управленческий подход, направленный на то, чтобы изменить эти вещи, фактически удалить их из системы и заменить тем, что будет работать. То есть это абсолютно нормальный и эффективный управленческий подход. Усиливаем сильное, ослабляем слабое", - пояснил Ткачук.

По его словам, нынешний процесс отличается от одномоментной масштабной кадровой кампании. Решения принимаются постепенно, с оценкой конкретных офицеров и генералов и их способности выполнять поставленные задачи.

"Мне нравится то, что нет просто процесса замены ради самой замены, чтобы порадовать людей новостью. Нет. То, что я вижу, и тот подход, который сегодня существует, - это то, что замена происходит не ради самой замены, а ради результата", - сказал Ткачук.

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О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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