Операция "Вивальди" сорвала наступление РФ: Кремль будет мстить за провал под Лиманом

Россияне могут еще интенсивнее штурмовать под Боровой, используя хорошую погоду, и попытаться отомстить за провал под Лиманом.

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Операция "Вивальди" сорвала наступление РФ / коллаж: Главред, фото: understandingwar.org, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вы узнаете:

Почему операция "Вивальди" сработала под Лиманом

Как контрнаступление ВСУ под Лиманом повлияет на Славянское направление

Будут ли россияне штурмовать Боровую после провала под Лиманом

Украинские войска остановили российское наступление под Лиманом и заставили армию РФ перебрасывать резервы с соседних участков фронта, в том числе из района Боровой. Операция "Вивальди" Третьего армейского корпуса может изменить расклад сил на севере Донбасса. При этом враг, по оценкам военных, готовит ответные штурмы, а его наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию продолжается. Главред выяснил, что происходит под Лиманом после операции "Вивальди".

Почему операция "Вивальди" сработала под Лиманом

Первый вопрос, который задают после успеха под Лиманом, - случайность это или результат, который можно масштабировать. Директор по инновациям и анализу открытых источников Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью Виктору Шлинчаку для программы "Критическое мышление" на Апостроф TV связал результат как с особенностями конкретного участка, так и с тактическими подходами.

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По оценке аналитика, Третий армейский корпус сумел обратить в свою пользу уникальный набор обстоятельств. Одно из них - низкое качество российских подразделений, стоявших на этом отрезке фронта. Другое - их командиры не доводили до вышестоящих штабов реальную картину боя, из-за чего решения принимались с опозданием.

"Поэтому россияне усиливали свои позиции тогда, когда они уже фактически оказались непригодными для обороны, или уже были захвачены украинцами", - отметил Баррос.

Вместе с тем эксперт предостерег от завышенных ожиданий. Он признал, что не может гарантировать аналогичный эффект против российских формирований, где командование действует грамотнее и слабые места не столь очевидны.

"Но принципы, которые были использованы на оперативном уровне, хороши. И их можно воспроизводить", - подчеркнул представитель ISW.

К таким подходам Баррос отнес поиск российских наземных станций управления, выявление работы подразделения "Рубикон", а также элементы обмана и ложные маневры. Их цель - вынудить противника прикрывать не те тактические объекты, пока украинские силы готовят удар на другом участке.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Как контрнаступление ВСУ под Лиманом повлияет на Славянское направление

Если в ISW объясняют, за счет чего удалось добиться успеха, то военный аналитик Константин Машовец сосредоточился на том, к чему этот успех может привести. По его наблюдению, натиск россиян на Лиманском участке явно выдохся, а последствия способны выйти за пределы одного направления и затронуть еще и Славянское. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Аналитик выделяет два ключевых фактора в оперативно-тактическом плане. Первый касается группировки противника севернее Лимана, которая оказалась в уязвимом положении.

"Положение российских войск на их плацдарме к северу от Лимана, хотя и довольно "постепенно", но неуклонно ухудшается. Очевидно, что командованию российской 20-й ОВА, так или иначе, в ближайшее время придется существенно сократить этот плацдарм. По крайней мере из-за постоянного украинского "давления" на его южный и северный фланги, вероятно, оно будет вынуждено все-таки отвести свои передовые подразделения восточнее дороги Новое – Ставки", - пишет Машовец.

Второй фактор - заметное торможение 25-й армии РФ, которая инфильтрационными штурмами продвигалась к Лиману. На отдельных участках, например юго-восточнее города, ее передовые подразделения даже откатились назад. По мнению эксперта, это скажется на соседней 3-й ОВА группировки войск "Юг", которая сейчас рвется к Николаевке и Славянской ТЭС вдоль южного берега Северского Донца.

"Если украинским войскам удастся полностью вытеснить противника из района Лиман - Ямполь - Озерное - Диброва, то командованию российской 3-й ОВА придется развернуть часть своих сил (войск) правого (северного) фланга фронта с запада на север, чтобы удерживать южный берег Северского Донца, по крайней мере на участке Кривая Лука – Закитное. Что в свою очередь не может не повлиять на ее способность продолжать наступление в направлении Славянска", - объясняет аналитик.

Даже частичный успех, по словам Машовца, создаст проблемы для врага. Если 25-я армия удержит небольшой тактический плацдарм западнее реки Черный Жеребец, украинские подразделения севернее Северского Донца все равно смогут атаковать фланг 3-й ОВА, причем даже ограниченными силами.

При этом аналитик призывает не переоценивать масштаб происходящего. Противник продолжает наступать на агломерацию с востока и юга - на Добропольском, Краматорско-Константиновском и Славянском направлениях, пусть медленно и с большими потерями, но местами тактически успешно.

"Однако следует признать, что упомянутые выше действия ВСУ на Лиманском направлении, очевидно, все же могут создать предпосылки для того, чтобы эта оперативно-стратегическая наступательная операция российских войск все-таки "застряла" не только на самом Лиманском, но по крайней мере еще на одном оперативно-тактическом направлении - Славянском", - резюмирует Машовец.

О персоне: Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

Инфографика: Главред

Будут ли россияне штурмовать Боровую после провала под Лиманом

Пока аналитики оценивают долгосрочные последствия, на соседнем участке фронта военные ждут ответного хода Кремля. Командир группы TERRA в составе Третьего армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула") в эфире "Ранок.LIVE" рассказал, что бои в районе Боровой на Харьковщине не утихают, а сухая погода дает противнику возможность активно атаковать.

Офицер отметил, что россияне продолжают просачиваться в район населенного пункта, чтобы постоянно держать украинских бойцов в напряжении. Ставка противника, по его словам, сделана на изматывание обороны.

"У них есть расчет, что, если долго давить, то где-то мы ошибемся, проявим слабость и у них появится возможность что-то прорвать, но это не так", - сказал Волохов.

Командир подтвердил, что события под Лиманом стали для противника неожиданностью и заставили его перераспределять резервы. Часть сил россиянам пришлось снять, в том числе с направления Боровой, чтобы "на Лимане их не придавили еще сильнее". Однако именно это поражение, по оценке Волохова, может подтолкнуть врага к реваншу в ближайшие недели.

"Есть очень большие опасения, что россияне еще попытаются как-то отомстить за тот крах, который они потерпели на Лиманах, и, пока еще сохраняется хорошая погода, попытаются провести какие-то штурмовые действия, чтобы последний аккорд остался за ними. Мы к этому готовимся, мы знаем, что вероятность этого очень высока, и думаю, что им ничего не удастся", - заявил командир.

Защитники этого участка, по словам Волохова, со своей ролью справляются. Ее он сформулировал предельно четко.

"Задача Боровой – это задержать россиян, чтобы они не смогли продвигаться в направлении Харькова", - подчеркнул "Абдула".

Где продвинулись ВСУ в ходе операции "Вивальди"

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой в рамках операции "Вивальди".

По его словам, потери противника по состоянию на 28 сентября составляют 2000 человек, а более 250 россиян взяты в плен.

"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км². Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое - ключевой узел противника на плацдарме", - подчеркнул он.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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