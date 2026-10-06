Операция "Вивальди" сорвала наступление РФ: Кремль будет мстить за провал под Лиманом

Вы узнаете:
- Почему операция "Вивальди" сработала под Лиманом
- Как контрнаступление ВСУ под Лиманом повлияет на Славянское направление
- Будут ли россияне штурмовать Боровую после провала под Лиманом
Украинские войска остановили российское наступление под Лиманом и заставили армию РФ перебрасывать резервы с соседних участков фронта, в том числе из района Боровой. Операция "Вивальди" Третьего армейского корпуса может изменить расклад сил на севере Донбасса. При этом враг, по оценкам военных, готовит ответные штурмы, а его наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию продолжается. Главред выяснил, что происходит под Лиманом после операции "Вивальди".
Почему операция "Вивальди" сработала под Лиманом
Первый вопрос, который задают после успеха под Лиманом, - случайность это или результат, который можно масштабировать. Директор по инновациям и анализу открытых источников Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью Виктору Шлинчаку для программы "Критическое мышление" на Апостроф TV связал результат как с особенностями конкретного участка, так и с тактическими подходами.
По оценке аналитика, Третий армейский корпус сумел обратить в свою пользу уникальный набор обстоятельств. Одно из них - низкое качество российских подразделений, стоявших на этом отрезке фронта. Другое - их командиры не доводили до вышестоящих штабов реальную картину боя, из-за чего решения принимались с опозданием.
"Поэтому россияне усиливали свои позиции тогда, когда они уже фактически оказались непригодными для обороны, или уже были захвачены украинцами", - отметил Баррос.
Вместе с тем эксперт предостерег от завышенных ожиданий. Он признал, что не может гарантировать аналогичный эффект против российских формирований, где командование действует грамотнее и слабые места не столь очевидны.
"Но принципы, которые были использованы на оперативном уровне, хороши. И их можно воспроизводить", - подчеркнул представитель ISW.
К таким подходам Баррос отнес поиск российских наземных станций управления, выявление работы подразделения "Рубикон", а также элементы обмана и ложные маневры. Их цель - вынудить противника прикрывать не те тактические объекты, пока украинские силы готовят удар на другом участке.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Как контрнаступление ВСУ под Лиманом повлияет на Славянское направление
Если в ISW объясняют, за счет чего удалось добиться успеха, то военный аналитик Константин Машовец сосредоточился на том, к чему этот успех может привести. По его наблюдению, натиск россиян на Лиманском участке явно выдохся, а последствия способны выйти за пределы одного направления и затронуть еще и Славянское. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Аналитик выделяет два ключевых фактора в оперативно-тактическом плане. Первый касается группировки противника севернее Лимана, которая оказалась в уязвимом положении.
"Положение российских войск на их плацдарме к северу от Лимана, хотя и довольно "постепенно", но неуклонно ухудшается. Очевидно, что командованию российской 20-й ОВА, так или иначе, в ближайшее время придется существенно сократить этот плацдарм. По крайней мере из-за постоянного украинского "давления" на его южный и северный фланги, вероятно, оно будет вынуждено все-таки отвести свои передовые подразделения восточнее дороги Новое – Ставки", - пишет Машовец.
Второй фактор - заметное торможение 25-й армии РФ, которая инфильтрационными штурмами продвигалась к Лиману. На отдельных участках, например юго-восточнее города, ее передовые подразделения даже откатились назад. По мнению эксперта, это скажется на соседней 3-й ОВА группировки войск "Юг", которая сейчас рвется к Николаевке и Славянской ТЭС вдоль южного берега Северского Донца.
"Если украинским войскам удастся полностью вытеснить противника из района Лиман - Ямполь - Озерное - Диброва, то командованию российской 3-й ОВА придется развернуть часть своих сил (войск) правого (северного) фланга фронта с запада на север, чтобы удерживать южный берег Северского Донца, по крайней мере на участке Кривая Лука – Закитное. Что в свою очередь не может не повлиять на ее способность продолжать наступление в направлении Славянска", - объясняет аналитик.
Даже частичный успех, по словам Машовца, создаст проблемы для врага. Если 25-я армия удержит небольшой тактический плацдарм западнее реки Черный Жеребец, украинские подразделения севернее Северского Донца все равно смогут атаковать фланг 3-й ОВА, причем даже ограниченными силами.
При этом аналитик призывает не переоценивать масштаб происходящего. Противник продолжает наступать на агломерацию с востока и юга - на Добропольском, Краматорско-Константиновском и Славянском направлениях, пусть медленно и с большими потерями, но местами тактически успешно.
"Однако следует признать, что упомянутые выше действия ВСУ на Лиманском направлении, очевидно, все же могут создать предпосылки для того, чтобы эта оперативно-стратегическая наступательная операция российских войск все-таки "застряла" не только на самом Лиманском, но по крайней мере еще на одном оперативно-тактическом направлении - Славянском", - резюмирует Машовец.
О персоне: Константин Машовец
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.
Будут ли россияне штурмовать Боровую после провала под Лиманом
Пока аналитики оценивают долгосрочные последствия, на соседнем участке фронта военные ждут ответного хода Кремля. Командир группы TERRA в составе Третьего армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула") в эфире "Ранок.LIVE" рассказал, что бои в районе Боровой на Харьковщине не утихают, а сухая погода дает противнику возможность активно атаковать.
Офицер отметил, что россияне продолжают просачиваться в район населенного пункта, чтобы постоянно держать украинских бойцов в напряжении. Ставка противника, по его словам, сделана на изматывание обороны.
"У них есть расчет, что, если долго давить, то где-то мы ошибемся, проявим слабость и у них появится возможность что-то прорвать, но это не так", - сказал Волохов.
Командир подтвердил, что события под Лиманом стали для противника неожиданностью и заставили его перераспределять резервы. Часть сил россиянам пришлось снять, в том числе с направления Боровой, чтобы "на Лимане их не придавили еще сильнее". Однако именно это поражение, по оценке Волохова, может подтолкнуть врага к реваншу в ближайшие недели.
"Есть очень большие опасения, что россияне еще попытаются как-то отомстить за тот крах, который они потерпели на Лиманах, и, пока еще сохраняется хорошая погода, попытаются провести какие-то штурмовые действия, чтобы последний аккорд остался за ними. Мы к этому готовимся, мы знаем, что вероятность этого очень высока, и думаю, что им ничего не удастся", - заявил командир.
Защитники этого участка, по словам Волохова, со своей ролью справляются. Ее он сформулировал предельно четко.
"Задача Боровой – это задержать россиян, чтобы они не смогли продвигаться в направлении Харькова", - подчеркнул "Абдула".
Где продвинулись ВСУ в ходе операции "Вивальди"
Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой в рамках операции "Вивальди".
По его словам, потери противника по состоянию на 28 сентября составляют 2000 человек, а более 250 россиян взяты в плен.
"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км². Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое - ключевой узел противника на плацдарме", - подчеркнул он.
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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
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