Российские войска нанесли баллистический удар по центру Кривого Рога, в результате известно о 20 пострадавших.

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РФ удаоида по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото Днепропетровская ОГА

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Взрывы прогремели в Кривом Роге после удара РФ

В результате известно о 20 пострадавших, среди них – трое детей

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области после воздушного удара страны-агрессора РФ в пятницу вечером, 20 ноября.

Российские войска нанесли баллистический удар по центру Кривого Рога, в результате известно о 20 пострадавших, среди них – трое детей.

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В тяжелом состоянии в больнице находится 7-летний мальчик, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В результате удара повреждены ресторан, гаражи и автомобили.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что ракета попала вблизи жилых домов и ресторана. Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Кривого Рога.

/ Депропетровская ОГА

Возможна ли новая волна российских атак

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о вероятности повторных российских ударов по Украине в течение 20 ноября.

В связи с возможной угрозой он посоветовал жителям заранее зарядить павербанки, сделать запас питьевой воды и внимательно следить за сигналами воздушной тревоги.

"В течение дня могут быть повторные тревоги! Реагируем", - написал Марцинкив.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В Голосеевском районе пострадала территория инфраструктурного объекта, где, по предварительным данным, загорелось офисное здание, а на Оболони осколок ракеты попал в трехэтажное здание.

Напомним, российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон.

Как сообщалось, во Львове прогремела серия мощных взрывов - в городе работала противовоздушная оборона. Также во Львове и Львовской области ввели специальные аварийные отключения электроэнергии.

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