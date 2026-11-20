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- Взрывы прогремели в Кривом Роге после удара РФ
- В результате известно о 20 пострадавших, среди них – трое детей
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области после воздушного удара страны-агрессора РФ в пятницу вечером, 20 ноября.
Российские войска нанесли баллистический удар по центру Кривого Рога, в результате известно о 20 пострадавших, среди них – трое детей.
В тяжелом состоянии в больнице находится 7-летний мальчик, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В результате удара повреждены ресторан, гаражи и автомобили.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что ракета попала вблизи жилых домов и ресторана. Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Кривого Рога.
Возможна ли новая волна российских атак
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о вероятности повторных российских ударов по Украине в течение 20 ноября.
В связи с возможной угрозой он посоветовал жителям заранее зарядить павербанки, сделать запас питьевой воды и внимательно следить за сигналами воздушной тревоги.
"В течение дня могут быть повторные тревоги! Реагируем", - написал Марцинкив.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В Голосеевском районе пострадала территория инфраструктурного объекта, где, по предварительным данным, загорелось офисное здание, а на Оболони осколок ракеты попал в трехэтажное здание.
Напомним, российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон.
Как сообщалось, во Львове прогремела серия мощных взрывов - в городе работала противовоздушная оборона. Также во Львове и Львовской области ввели специальные аварийные отключения электроэнергии.
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