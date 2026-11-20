У оккупантов останется лишь сухопутный маршрут, который уже контролируется украинскими беспилотниками.

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Когда в Крыму могут начаться голодные бунты / автор: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Главное из заявления эксперта:

Без моста и паромов Крым станет для россиян ловушкой

Трассу Р-280 уже контролируют украинские дроны

Кремль может придумать "гуманитарную операцию" для Крыма

Окончательное уничтожение Крымского железнодорожного моста может обернуться для оккупированного полуострова продовольственным кризисом и массовыми беспорядками. Чтобы полностью изолировать российскую группировку, Украине придется также вывести из строя морское сообщение через Керченский пролив. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Говоря о среднесрочной перспективе, Жданов обращает внимание на логистику, от которой зависит снабжение оккупационных войск и гражданского населения на полуострове.

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По его мнению, Москва может попытаться использовать положение местных жителей в качестве прикрытия.

"Если мы разрушим железнодорожный мост, то весной в Крыму начнутся голодные бунты. Не удивлюсь, если кто-то в Кремле предложит провести в Крыму гуманитарную операцию, как в Олешках, якобы для спасения гражданских, но на самом деле для поддержки войск", - отметил он.

Олешки / Инфографика: Главред

Что может стать следующей целью ударов

Однако железнодорожная линия - не единственный маршрут, по которому оккупанты получают грузы из России.

"Впрочем, мы упустили еще один нюанс. Россияне наладили между материком и Крымом паромную переправу. Поэтому нам еще нужно будет остановить паром. Тогда точно наступит изоляция Крыма со всех сторон. Он действительно станет островом, и для россиян это будет ловушка", - подчеркнул эксперт.

Вывести из строя переправу, по оценке полковника, сложнее, чем мост, поэтому здесь нужна другая тактика. Удары по стационарным объектам на обоих берегах он считает слишком затратными.

"Нужно просто топить паром. Будет очень трудно разрушить инфраструктуру Керченского порта и порта Кавказ, поскольку для этого понадобится большой объем боеприпасов. А вот потопить паромы по одному, как слепых котят, мы можем. И тогда никто никуда не поплывет", - пояснил Жданов.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Когда возможна полная блокада полуострова

Помимо железной дороги и морского сообщения, у оккупантов остается еще и автомобильный коридор. Впрочем, и он уже находится под угрозой.

"Вот тогда Крым будет полностью отрезан. Минус железная дорога, минус паромная переправа, а трасса Р-280 под контролем наших сил беспилотных систем. Вот и полная блокада Крыма", - убежден полковник.

Реакция Кремля на такой сценарий, прогнозирует эксперт, не заставит себя ждать. Однако международная ситуация к тому моменту может оказаться для Москвы уже менее благоприятной.

"Через несколько месяцев Путин будет выдвигать идею о том, что нужно срочно провести гуманитарную операцию. Хотя к тому времени в США изменится политическая расстановка сил, и Мелания Трамп уже не будет так активно потакать Путину", - подытожил Жданов.

Как Украина может освободить Крым

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин предположил, что страна-агрессор Россия может потерять контроль над Крымом без прямой военной операции ВСУ на полуострове.

По его мнению, такой сценарий возможен, если Украина добьется успехов на других участках фронта.

"Если у нас всё будет хорошо на других участках фронта, можно создать условия, при которых россияне, как уже бывало в истории, сами уйдут из Крыма", - подчеркнул он.

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, в оккупированном Севастополе с 19 ноября ограничили продажу бензина после ударов по Крымскому мосту. За один визит на АЗС водитель может заправить полный бак и докупить не более 20 литров в канистру.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук ранее заявлял, что во временно оккупированном Крыму начались масштабные перебои с электроснабжением, которые могут сказаться на работе российской военной инфраструктуры.

В то же время командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявлял, что Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно.

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