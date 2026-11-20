Рулон бумаги из кухни станет самым стильным украшением окон к праздникам.

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Бумажные снежинки крепятся к раздвижному карнизу без сверления, а весной гелевые точки легко снимаются / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как добиться эффекта матового стекла с помощью пекарской бумаги

Как быстро сложить и вырезать бумажную снежинку

Как закрепить украшения на окне без сверления

Бумага для выпечки, снежинки из обычной офисной бумаги и несколько ниток - этого достаточно, чтобы превратить окно в зимний пейзаж без дорогого новогоднего декора. Если нанести на пергамент кистью простые снежные мотивы или контуры, то вечером при свете лампы он создает эффект матового стекла.

Как пишет чешский журнал Naše krásná zahrada, в этом году вместо тяжелых блестящих украшений в моде однотонная бумага, полупрозрачные мотивы и мягкая игра света.

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Бумажные снежинки хорошо рассеивают свет свечей и вечерних ламп. Если развесить их несколькими слоями разного размера один за другим, окно приобретает глубину и напоминает живой зимний пейзаж за стеклом.

Еще одна популярная идея - самодельные гелевые наклейки из обычного дисперсионного клея. Их с удовольствием делают дети, а после праздников такие наклейки снимаются со стекла одним движением.

Что понадобится для зимнего декора окон

Большинство материалов обычно уже есть дома. Для работы подготовьте:

белую офисную бумагу, плотную чертежную бумагу или бумагу для выпечки;

острые ножницы с тонким кончиком;

белую пряжу или тонкую ленту;

прозрачные самоклеящиеся гелевые точки;

раздвижной карниз для оконной рамы или несколько съемных крючков на присосках;

утюг и гладильную доску.

Как сложить и вырезать бумажную снежинку

Схема одинакова для снежинок любого размера, отличается только узор, который вы вырежете.

Чтобы получить квадрат из прямоугольного листа, загните один угол к противоположному краю и отрежьте лишнюю полоску. Разверните квадрат и сложите его пополам в прямоугольник. Найдите середину нижнего сложенного края и загните одну сторону по диагонали. Точно так же загните вторую сторону и аккуратно выровняйте края. Сложите всю фигуру ещё раз пополам. Ровно срежьте выступающие верхние кончики. В руке должен остаться аккуратный треугольник. Вырежьте из треугольника маленькие треугольники, круги или ромбы.

Главное - не прорезать все боковые сгибы сразу, иначе после разворачивания снежинка распадется. Чтобы сделать снежинку поменьше, немного укоротите сложенный треугольник перед вырезанием.

Как повесить снежинки на окно без сверления

Чтобы снежинки не выглядели помятыми, перед развешиванием слегка прогладьте их утюгом на средней температуре. Ажурные узоры лучше гладить через тканевую салфетку, чтобы тонкие полоски не цеплялись за подошву утюга. Если после зимы сложить снежинки плоско в коробку, в следующем году их легко расправить снова.

Для подвешивания хорошо подходит белая пряжа с маленькими помпонами примерно через каждые 10 см. Подойдет и обычная нить или лента, на которой через равные промежутки завязывают узелки. Каждую снежинку прикрепляют гелевыми точками к двум-трем помпонам или узелкам.

Три таких нитки привязывают к раздвижному карнизу, который просто распирается в оконной раме без сверления. Снежинки размещают на разной высоте, чтобы конструкция напоминала настоящий снегопад. Без карниза верхний конец каждой нити можно закрепить прямо на стекле большой гелевой точкой или присоской, а весной смочить точки водой и снять без следов.

Безопасны ли бумажные украшения на окне

Стоит учитывать пожарную безопасность, ведь зимой украшения часто висят рядом со свечами и гирляндами.

Бумажные украшения вешайте так, чтобы они не касались свечей, лампочек или других источников тепла. Бумага горючая, поэтому для создания вечерней атмосферы лучше использовать LED-свечи.

Также перед креплением стоит проверить съемный крючок или гелевую точку на незаметном участке, чтобы убедиться, что они не оставляют следов.

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