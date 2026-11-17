Чтобы елка не потеряла хвою ещё до Нового года, её свежесть нужно проверить прямо на рынке.

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Два признака, по которым можно определить несвежую елку / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как проверить свежесть рождественской елки прямо на рынке

Почему хвоя разных видов елок опадает с разной скоростью

Как ухаживать за срубленной елкой, чтобы она дольше оставалась свежей

При покупке рождественской елки важно не только выбрать красивое и пышное дерево, но и убедиться, что оно свежее. Иначе уже через несколько дней после установки дома хвоя начнет осыпаться, а ветки потеряют привлекательный вид.

Главред выяснил, как выбрать свежую елку, на какие признаки обратить внимание и что сделать после покупки, чтобы дерево дольше не теряло иголки.

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Как пишет венгерское издание Kertészkedj, дата срезки не всегда свидетельствует о свежести елки. Дерево, которое хранили в прохладном месте и обеспечивали влагой, может оставаться свежим в течение нескольких недель. Зато елка, оставленная на солнце и ветру без воды, способна быстро потерять влагу.

Как проверить свежесть елки на рынке

Первый способ - провести рукой по ветке. Для этого нужно обхватить внешнюю веточку большим и указательным пальцами и осторожно провести ими до кончика. У свежего дерева на руке должно остаться лишь несколько иголок. Если же хвоя легко осыпается целыми горстями, елка уже начала высыхать.

Важно также обратить внимание на цвет и состояние хвои. У свежего дерева она обычно насыщенного зеленого цвета, мягкая и гибкая. Бледный, сероватый или неравномерный оттенок, а также сухая и ломкая хвоя могут свидетельствовать о потере влаги.

Второй способ - постучать стволом по земле. Для этого нужно немного приподнять дерево и осторожно ударить нижней частью ствола по поверхности. Свежая елка должна потерять лишь несколько иголок, тогда как у пересушенного дерева хвоя будет осыпаться значительно сильнее.

В то же время стоит различать старую и молодую хвою. Если опадают отдельные коричневые иголки из внутренней части кроны, это естественный процесс. Зато осыпание зеленой хвои с внешних ветвей может свидетельствовать об обезвоживании.

На что еще обратить внимание при покупке елки

Есть и другие признаки, которые помогут оценить состояние дерева. Свежесрезанная елка обычно тяжелее, поскольку содержит больше влаги. Ее хвоя на ощупь прохладная, а на срезе ствола может быть заметна липкая смола.

Также стоит посмотреть, в каких условиях продавец хранит деревья. Если елки стоят в тени, в ведрах с водой или на влажной земле, у них больше шансов остаться свежими. Деревья, которые долго лежат на бетоне под прямыми солнечными лучами и на ветру, могут быстрее высыхать.

Какая елка дольше всего не теряет хвою

Способность удерживать хвою зависит и от вида дерева. Два описанных теста лучше всего подходят для пихты Нордмана и серебристой ели. Обычная ель имеет более жесткую и острую хвою, поэтому оценить её свежесть на ощупь сложнее.

Быстрее всего хвою теряет обыкновенная ель (Picea abies). После срезки её иголки держатся на ветках хуже, чем у многих видов пихт. Поэтому такое дерево лучше покупать непосредственно перед праздниками, а не за несколько недель до Рождества.

Пихта Нордмана, напротив, дольше сохраняет хвою, особенно если за ней правильно ухаживать и регулярно поливать. Это удачный вариант для тех, кто хочет украсить дом еще в начале декабря.

Серебристая ель занимает промежуточное положение. У неё очень острая хвоя и привлекательный голубой оттенок, а её иголки держатся лучше, чем у обычной ели. Однако этому дереву также требуется регулярное увлажнение.

Что сделать дома, чтобы елка дольше оставалась свежей

После покупки дерева важно не медлить с уходом. Перед установкой нужно срезать примерно 1–2 сантиметра нижней части ствола. Старая поверхность среза может быть закупорена смолой, из-за чего дерево будет хуже впитывать воду.

Если вы не планируете сразу устанавливать елку, поставьте её в ведро с водой и оставьте в прохладном затененном месте. Непосредственно перед установкой желательно ещё раз обновить срез.

Срезанное дерево требует немало воды. По рекомендациям специалистов Университета штата Пенсильвания, в течение первой недели елка может потреблять около литра воды на каждые 2,5 сантиметра диаметра ствола ежедневно. Поэтому стоит выбрать подставку с достаточно большим резервуаром.

Уровень воды нужно проверять ежедневно. Если резервуар полностью опустеет, срез может снова закупориться смолой, и дерево будет хуже впитывать влагу. Добавлять сахар, аспирин или другие средства не нужно - достаточно обычной водопроводной воды.

Также не ставьте елку возле батарей, каминов и печей. Высокая температура ускоряет высыхание дерева. Чтобы снизить риск возгорания, выключайте гирлянды на ночь и каждый раз, когда выходите из дома.

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