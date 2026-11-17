Вы узнаете:
- Чем кофейная гуща полезна для рождественского дерева
- Как приготовить удобрение из кофейной гущи тремя способами
- Когда подкормка может навредить бутонам
Подкармливать рождественник (шлюмбергер, или декабрист) кофейной гущей можно только весной и летом, раз в четыре–шесть недель. Последнюю порцию удобрения растение должно получить в начале сентября, а после середины месяца подкормку следует полностью прекратить, чтобы растение могло заложить бутоны. Об этом рассказывают Анкит Сингх, доцент и преподаватель декоративного садоводства в University of Maine Extension, и Рэйчел Кеммери, основательница Rising Iris Farm, сообщает Martha Stewart.
Самый строгий запрет действует в период с конца ноября по январь, когда цветет рождественник. Сингх советует в эти недели ничего не вносить в горшок и просто любоваться цветами.
"Подкормка в это время может привести к опадению бутонов", - предупреждает Сингх.
Чем кофейная гуща полезна рождественнику
Отработанный кофе садоводы ценят за его химический состав, и для шлюмбергеры он подходит лучше, чем для многих других комнатных растений.
"Отработанная кофейная гуща может быть полезна для рождественского кактуса в небольших количествах. В ней содержится немного азота, который может поддерживать здоровый новый рост, и она слегка кислая - а именно это рождественский кактус и любит", - отмечает Кеммери.
Рождественский кактус происходит не из пустынь, а из тропических лесов, где растёт среди опавших листьев и коры. Поэтому кофейная гуща помогает приблизить домашние условия к естественным.
"Кофейная гуща в определенной степени имитирует эту среду, особенно если ее сначала высушить и смешать с почвой или добавить в компост", - подчеркивает Кеммери.
Если вносить её умеренно, кофейная гуща стимулирует рост, делает цвет цветов ярче и укрепляет корни. Кроме того, она улучшает структуру почвы: та лучше пропускает воздух, удерживает влагу и образует комки.
Три способа подкормки
Сингх советует использовать кофейную гущу экономно и предостерегает от самой распространенной ошибки: мокрую гущу нельзя выкладывать прямо на поверхность почвы, так как на ней появляется плесень.
Самым простым и безопасным методом эксперт считает смешивание кофейной гущи с почвой. Для этого использованный кофе раскладывают на тарелке и полностью высушивают. Затем 1–2 столовые ложки сухой кофейной гущи смешивают со стаканом почвы для комнатных растений и рассыпают сверху или осторожно вкладывают в верхний слой почвы на глубину примерно 2,5 см. Процедуру повторяют раз в четыре–шесть недель в течение вегетационного периода.
Второй вариант - кофейный "чай", который Сингх называет очень мягким и безопасным. Чайную ложку использованной кофейной гущи заливают стаканом тёплой воды и оставляют на ночь, а утром процеживают. Этим жидким удобрением поливают растение раз в месяц в период активного роста.
Лучшим способом в долгосрочной перспективе специалист называет компост. Кофейную гущу добавляют в компостную кучу, а готовым компостом обновляют верхний слой почвы в горшке. Так легче контролировать кислотность, а растение получает более сбалансированное питание.
Смотрите видео о том, что делать, чтобы рождественник цвел обильно и не раз:
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