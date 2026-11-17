Эксперт RUSI считает, что время проведения атаки было выбрано по политическим соображениям - за два дня до встречи Путина, Трампа и Си в Шэньчжэне.

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Удар по Крымскому мосту не был случайным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

Главное из анализа:

Эксперт RUSI считает, что время нанесения удара было выбрано исключительно по политическим соображениям

Атака произошла за два дня до встречи Путина, Трампа и Си

Ходжес: мост не отремонтируют в ближайшее время

Украина могла нанести удар по Крымскому мосту ещё несколько месяцев назад, но сознательно отложила атаку до политически выгодного момента - за два дня до встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Об этом говорится в аналитическом материале корреспондента Дэна Саббаха в The Guardian.

Эксперт по России британского аналитического центра RUSI Эмили Феррис считает, что украинский оборонно-промышленный комплекс был готов к такому удару ещё несколько месяцев назад, поэтому время атаки можно объяснить только политикой. Логику Киева эксперт сформулировала одним предложением.

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"Они приберегали это на черный день, и этот день настал", - сказала Феррис.

Как Украина вывела из строя автомобильную часть Крымского моста

Ночная атака на автомобильную часть моста стала кульминацией двухдневных ударов. По данным издания, обрушился пролет дороги и опорная арка над ним. Железнодорожный мост пока стоит, одна колея работает.

По словам президента Владимира Зеленского, которые приводит The Guardian, это был "седьмой этап" операции, длившейся несколько недель. Для нанесения ударов были использованы крылатые ракеты "Нептун" и FP-5 "Фламинго", ракетодроны "Паляница", а также крылатые ракеты Ruta нидерландской компании Destinus - единственного иностранного производителя, чье участие подтверждено. Радары, средства РЭБ и ПВО оккупантов нейтрализовывались поэтапно, открывая коридоры для атаки.

Издание напоминает, что мост длиной 19 км и стоимостью 3,6 млрд долларов открыли в 2018 году, и он тесно связан с Путиным и аннексией Крыма. Предыдущие попытки - подрыв грузовика в 2022 году и атака морских дронов годом позже - не нанесли мосту серьезного ущерба.

Что означает удар по Крымскому мосту для снабжения оккупантов

Страна-агрессор Россия фактически начала "битву за мосты" еще в начале октября, когда атаковала Северный и Южный мосты в Киеве. Теперь, по оценке The Guardian, Кремль расширяет список целей именно тогда, когда Украина способна ответить.

Даже пророссийский военный блогер Military Informant признал, что Украина обладает "паритетом в огневой мощи", и не исключил, что следующим объектом для разрушения станет железнодорожный участок. Если мост будет полностью перерезан, у Москвы останется только трасса Р-280 из Ростова в Крым, которую украинские дроны атакуют уже несколько месяцев.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Изменит ли удар по Крымскому мосту позицию Трампа в отношении Путина

Дипломат, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью "Главреду" объяснял, что Трамп ищет, на кого переложить ответственность за неудачи в переговорах с Россией, и уже выбрал для этого Украину - из-за её ударов по российским НПЗ.

"Поэтому Трампу крайне необходимо найти "невестку", которую можно объявить виновной во всём. Такой "невесткой" Трамп назначил Украину, потому что она наносит удары по российским НПЗ, из-за чего Россия не может поставлять дизельное топливо на мировой рынок", - подчеркнул Огрызко.

В то же время бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии The Guardian обратил внимание, что политический эффект удара может проявиться быстрее, чем военный. По его словам, повреждения моста "не удастся устранить в ближайшее время".

"Это еще больше подрывает нарратив о том, что победа России неизбежна или что Крым принадлежит ей", - отметил Ходжес.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся атаке вторую ночь подряд. Мониторинговые каналы писали, что арка автомобильной части оказалась в воде, а пролет обрушился. Оккупанты признали атаку, но не подтвердили обрушение пролета.

Реакция Кремля на первые удары не заставила себя ждать. У Путина впервые отреагировали на удар по Крымскому мосту и сделали заявление о перемирии. Заявление прозвучало 16 ноября.

Отреагировали на атаку и в Альянсе. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что удар по мосту, вероятно, был успешным. Он также назвал удары по логистике РФ неизбежными.

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