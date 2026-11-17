Салат из свеклы, феты и граната - простое и вкусное блюдо как на каждый день, так и к празднику. Пошаговый рецепт с орехами и ароматной заправкой.

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Как приготовить салат из свеклы и феты

Какие ингредиенты нужны для блюда

Как приготовить ароматную заправку для салата

Салаты из свеклы популярны благодаря простоте приготовления, доступным ингредиентам и насыщенному вкусу. Этот овощ прекрасно сочетается с различными видами сыра, зеленью и орехами. А если добавить зерна граната и ароматную заправку, можно получить оригинальное блюдо, которое украсит даже праздничный стол. Главред расскажет подробнее.

Украинская фудблогерша Елена на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы, феты и граната. Сочетание сладковатой свеклы, солоноватого сыра, хрустящих орехов и кисло-сладких зерен граната делает блюдо особенно вкусным.

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Салат из свеклы, феты и граната - рецепт

Для приготовления понадобятся простые продукты, которые можно найти практически в любом супермаркете.

Ингредиенты:

Свекла отварная - 2 средних штуки;

Сыр фета - 100 г;

Грецкие орехи - 40 г;

Гранат - ½ штуки;

Руккола - 1 горсть.

Для заправки:

Оливковое масло - 5 ст. л.;

Бальзамический уксус - 3 ст. л.;

Мед - 1 ч. л.;

Дижонская горчица - 1 ч. л.;

Соль - по вкусу;

Черный молотый перец - по вкусу.

Видео-рецепт салата можно посмотреть здесь:

Как приготовить салат со свеклой и фетой

Сначала подготовьте грецкие орехи. Выложите их на сухую сковороду и слегка поджарьте на небольшом огне, чтобы они стали более ароматными. После остывания измельчите ножом на небольшие кусочки.

Отварную и остывшую свеклу очистите от кожуры и нарежьте крупными кубиками или дольками. Сыр фета также нарежьте небольшими кусочками.

На большую тарелку выложите предварительно промытую и обсушенную рукколу. Сверху равномерно распределите кусочки свеклы и феты.

Отдельно приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, мёд и дижонскую горчицу. Добавьте немного соли и чёрного перца по вкусу, после чего тщательно перемешайте до однородности.

Полейте салат готовой заправкой, посыпьте поджаренными грецкими орехами и зернами граната.

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы руккола оставалась свежей, а орехи - хрустящими.

Благодаря сочетанию различных вкусов и текстур блюдо получается не только аппетитным, но и эффектным на вид. Такой салат можно подавать как самостоятельное лёгкое блюдо или как дополнение к основному меню.

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