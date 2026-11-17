Вы узнаете:
- Как приготовить салат из свеклы и феты
- Какие ингредиенты нужны для блюда
- Как приготовить ароматную заправку для салата
Салаты из свеклы популярны благодаря простоте приготовления, доступным ингредиентам и насыщенному вкусу. Этот овощ прекрасно сочетается с различными видами сыра, зеленью и орехами. А если добавить зерна граната и ароматную заправку, можно получить оригинальное блюдо, которое украсит даже праздничный стол. Главред расскажет подробнее.
Украинская фудблогерша Елена на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы, феты и граната. Сочетание сладковатой свеклы, солоноватого сыра, хрустящих орехов и кисло-сладких зерен граната делает блюдо особенно вкусным.
Салат из свеклы, феты и граната - рецепт
Для приготовления понадобятся простые продукты, которые можно найти практически в любом супермаркете.
Ингредиенты:
- Свекла отварная - 2 средних штуки;
- Сыр фета - 100 г;
- Грецкие орехи - 40 г;
- Гранат - ½ штуки;
- Руккола - 1 горсть.
Для заправки:
- Оливковое масло - 5 ст. л.;
- Бальзамический уксус - 3 ст. л.;
- Мед - 1 ч. л.;
- Дижонская горчица - 1 ч. л.;
- Соль - по вкусу;
- Черный молотый перец - по вкусу.
Видео-рецепт салата можно посмотреть здесь:
Как приготовить салат со свеклой и фетой
Сначала подготовьте грецкие орехи. Выложите их на сухую сковороду и слегка поджарьте на небольшом огне, чтобы они стали более ароматными. После остывания измельчите ножом на небольшие кусочки.
Отварную и остывшую свеклу очистите от кожуры и нарежьте крупными кубиками или дольками. Сыр фета также нарежьте небольшими кусочками.
На большую тарелку выложите предварительно промытую и обсушенную рукколу. Сверху равномерно распределите кусочки свеклы и феты.
Отдельно приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, мёд и дижонскую горчицу. Добавьте немного соли и чёрного перца по вкусу, после чего тщательно перемешайте до однородности.
Полейте салат готовой заправкой, посыпьте поджаренными грецкими орехами и зернами граната.
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы руккола оставалась свежей, а орехи - хрустящими.
Благодаря сочетанию различных вкусов и текстур блюдо получается не только аппетитным, но и эффектным на вид. Такой салат можно подавать как самостоятельное лёгкое блюдо или как дополнение к основному меню.
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