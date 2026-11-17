Движение части международных поездов между Украиной и Венгрией будет временно ограничено из-за последствий российских атак.

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Венгрия временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/peter.magyar, скриншот

Что известно:

Венгрия на два дня ограничила движение поездов до Мукачево

Причиной решения стала атака РФ на одно из предприятий Мукачево

Поезда MÁV временно будут курсировать до станции Чоп

Венгрия временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной из-за российских атак на Закарпатье.

Ограничения будут действовать 17 и 18 ноября и коснутся поездов венгерского состава, курсирующих между Будапештом и Мукачево. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook.

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По его словам, российский дрон попал примерно в 300 метрах от железнодорожной станции Мукачево. После этого венгерскую локомотивную бригаду поезда, прибывшего из Венгрии, отстранили от рейса.

"Сегодня и завтра железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной приостановлено", - сообщил Мадьяр.

В "Укрзализныце" уточнили, что венгерский перевозчик MÁV временно ограничил движение двух пар поездов своего формирования, курсирующих по европейской колее по маршруту Будапешт – Мукачево.

"Это решение, принятое из соображений безопасности, связано с сегодняшней атакой России на одно из предприятий Мукачево. Железнодорожная инфраструктура не подвергалась вражеской атаке", - говорится в сообщении.

Для пассажиров организуют пересадку на пригородные поезда широкой колеи. Они смогут добраться из Чопа до Мукачево и в обратном направлении.

В то же время ночной поезд Будапешт – Мукачево – Киев, который формирует "Укрзализныця", продолжит курсировать по обычному маршруту.

"С венгерской стороной продолжаются переговоры о возобновлении движения поездов до Мукачево в ближайшие дни. До тех пор пассажирам будет обеспечено пересадочное сообщение", - отметили в УЗ.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ

Туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак. В то же время беспилотники, которым удается преодолеть украинскую ПВО, могут наносить значительный ущерб критической инфраструктуре. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Сложные погодные условия создают дополнительные препятствия для авиации и систем, применение которых зависит от видимости. Юрий Игнат подчеркнул, что это напрямую сказывается на возможностях украинских военных при отражении воздушных атак.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - сказал Игнат.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, ночью и утром 17 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались Киев, Запорожье, Винница, Днепр, Харьков, Черкасская, Ровенская области и Черновцы. Есть погибшие и десятки раненых, повреждены промышленные предприятия, жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. В ряде городов возникли перебои с электроснабжением и работой общественного транспорта.

Главред писал, что в ночь на 17 ноября российская оккупационная армия выпустила по мостам Киева семь баллистических ракет: четыре были направлены на Южный мост, еще три - на Северный. После баллистической атаки на столицу движение по обоим мостам перекрыли.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов 17 ноября часть потребителей в девяти областях осталась без электричества, а в трех регионах ввели аварийные отключения.

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