Как наполнить дом ароматом сосны, цитрусовых и лаврового листа без дорогих освежителей. Простой осенний лайфхак для уюта в доме.

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Как сделать натуральный ароматизатор / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как сделать ароматизатор для дома

Зачем кипятить лавр, лимон и сосну

Как надолго сохранить аромат

С наступлением холодов хочется, чтобы в доме царила особая атмосфера уюта и тепла. Создать её можно не только с помощью ароматических свечей или магазинных освежителей. Оказывается, обычная кастрюля, наполненная водой и несколькими натуральными ингредиентами, способна распространить по всему дому приятный аромат осеннего леса с легкими цитрусовыми нотками. Главред расскажет подробнее.

Как пишет maison-travaux.fr, для этого понадобятся лишь лавровый лист, лимон и несколько сосновых веточек. При медленном нагревании они постепенно отдают свой аромат воде, а душистый пар распространяется по помещению.

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Зачем кипятить лавровый лист, лимон и сосну

Такой способ ароматизации дома известен под названием simmer pot, или ароматное попурри на плите. Он приобрел популярность в англоязычных странах и предполагает медленное нагревание воды с фруктами, травами, специями и другими ароматными компонентами.

В отличие от обычных освежителей воздуха, этот метод не требует использования синтетических ароматизаторов. Достаточно подобрать ингредиенты с приятными запахами и нагревать их на слабом огне.

Главное преимущество такого способа заключается в его простоте. Для создания ароматной смеси не обязательно следовать строгому рецепту - компоненты можно менять в соответствии со своими предпочтениями.

Особенно удачно сочетаются сосновые веточки, лавровый лист и лимонная цедра. Сосна придает характерный хвойный аромат, лавр - пряные нотки, а лимон делает композицию более свежей.

При достаточном нагревании запах может стать заметным уже через 20–30 минут.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Как сделать натуральный ароматизатор для дома

Для приготовления ароматной смеси не нужно покупать дорогие компоненты. Большинство из них можно найти на кухне или в саду.

Понадобятся следующие ингредиенты:

3 небольшие сосновые веточки;

5 свежих или сушеных лавровых листьев;

цедра 1 лимона;

примерно 1 литр воды.

Сосновые веточки нужно тщательно очистить от пыли и загрязнений. Важно использовать только правильно определенные, нетоксичные растения, которые не обрабатывались химикатами. В частности, не следует заменять сосну тисом, поскольку он ядовит.

Лимон можно использовать даже после приготовления других блюд. Это позволит не выбрасывать кожуру и найти ей полезное применение в быту.

Как правильно кипятить смесь для приятного запаха

Сначала налейте в кастрюлю примерно 1 литр воды. Добавьте лавровый лист, лимонную цедру и подготовленные сосновые веточки.

Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. После этого убавьте огонь до минимума, чтобы жидкость лишь слегка кипела.

Постепенно ингредиенты начнут отдавать свой аромат, который будет распространяться по кухне и соседним комнатам. Интенсивность запаха будет зависеть от количества компонентов, размера помещения и вентиляции.

Если хочется получить более выраженный цитрусовый аромат, можно добавить больше лимонной цедры. Для более насыщенного пряного запаха стоит увеличить количество лавровых листьев.

При этом важно постоянно контролировать уровень воды. Во время нагрева она испаряется, поэтому при необходимости нужно доливать новую порцию.

Не оставляйте кастрюлю на включенной плите без присмотра или во время сна. Если вода полностью выкипит, ингредиенты могут подгореть и создать угрозу пожара.

Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

Как надолго сохранить приятный аромат в доме

Чтобы запах оставался насыщенным, смесь можно нагревать в течение определенного времени, периодически доливая воду. Однако продолжительность такого процесса зависит от того, насколько быстро испаряется жидкость.

Также стоит учитывать, что хвойные веточки могут выделять смолу. Поэтому для приготовления ароматного попурри желательно использовать отдельную кастрюлю, которую не жалко будет тщательно очищать.

Еще одно преимущество такого способа - возможность экспериментировать с ароматами. Например, к лимону и лавровому листу можно добавить палочку корицы, несколько гвоздик или апельсиновую корку.

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