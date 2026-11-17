После ночной атаки дронов в Башкортостане завод горел в нескольких местах, а жители города выстроились в очереди на АЗС.

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​ НПЗ "Газпром нефтехим Салават" подвергся атаке дронов / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

Пожар зафиксировали сразу в нескольких местах предприятия

Аэропорт Уфы ограничил рейсы, в городе образовались очереди на АЗС

В ночь на 17 ноября беспилотники атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане - один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов страны-агрессора. После серии взрывов на предприятии разразился масштабный пожар, а удар, по данным мониторинговых каналов, пришелся на производственную установку.

Об атаке и пожаре на территории завода сообщил OSINT-канал Exilenova+ в Telegram. Аналитики сослались на свидетельства местных жителей.

видео дня

"Салават, Башкортостан. Местные жители сообщают об атаке и пожаре на территории предприятия "Газпром нефтехим Салават", - пишут аналитики.

На видео, которые распространяются в сети, видны яркие вспышки и зарево, а также слышны звуки взрывов. По данным OSINT-аналитиков, возгорания зафиксировали сразу в нескольких местах на территории предприятия. Видео можно посмотреть по ссылке.

Атака дронов на Башкортостан / Фото: Exilenova+

Подвергся атаке Салаватский НПЗ в Республике Башкортостан / Фото: Exilenova+

Что известно о последствиях атаки

Об опасности беспилотников в Башкортостане объявили около 03:00 ночи. В аэропорту Уфы ввели план "Ковёр", рейсы временно не принимали и не отправляли.

Российские мониторинговые каналы заявляли о нескольких сотнях БПЛА над регионом, однако независимого подтверждения этому нет. Местные власти по крайней мере через три часа после удара ситуацию не комментировали.

Тем временем жители Салавата выстроились в длинные очереди на АЗС, опасаясь дефицита топлива.

Очереди на АЗС / Фото: Exilenova+

Масштаб повреждений пока неизвестен, а украинские военные официально не комментировали атаку.

Почему завод в Салавате важен

"Газпром нефтехим Салават" объединяет газохимический и нефтеперерабатывающий заводы, завод "Мономер" и Ново-Салаватскую ПГУ. Мощности комплекса достигают 10 млн тонн сырья в год, а предприятие выпускает более 150 наименований продукции - в частности, бензин, дизельное топливо, мазут и битумы.

Завод уже неоднократно становился мишенью дронов. В частности, в ночь на 8 октября мэр Салавата Марат Загидуллин подтвердил атаку на город и пожар в промзоне, писало Радио Свобода.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия восстановить НПЗ после повторных ударов: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отмечал, что повторные удары делают восстановление российских НПЗ нецелесообразным, а топливную проблему Россия не решит даже в случае прекращения войны.

"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подчеркнул эксперт.

Удары по НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, Украина систематически наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ. В ночь на 26 марта дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Власти РФ тогда заявили об уничтожении более 20 беспилотников.

Масштабные атаки иногда затрагивают сразу несколько регионов. В мае взрывы раздавались по всей России, а под ударом оказались завод "Шахедов" и крупный НПЗ. Тревогу тогда объявили в 18 регионах РФ.

В то же время Киев допускает паузу в ударах по российским НПЗ. Президент Владимир Зеленский озвучил Трампу условие для прекращения таких атак. Речь идет о ракетах Patriot на весь срок паузы.

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