Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

В Киришах прогремели взрывы. РФ заявила об атаке более 20 дронов по Ленинградской области.

Киришский НПЗ попал под удар дронов

Кратко:

Дроны атаковали город Кириши

Под ударом — промышленная зона и Киришский НПЗ (КИНЕФ)

Власти РФ заявляют об уничтожении более 20 БПЛА

В городе Кириши Ленинградской области РФ в ночь на 26 марта прогремели взрывы. Ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над областью было уничтожено более 20 БПЛА.

"Отражение атаки ведется над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры зарева в Ленинградской области после атаки дронов.

Зарево в Ленобласти после атаки дронов / Фото: t.me/exilenova_plus

Киришский НПЗ (КИНЕФ) - один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), заточенный под производство дизеля и экспорт.

Сырье заходит из Сибири через Транснефть, а основная отгрузка идет через Порт Усть-Луга и порт Приморск.

"За последние дни одновременно засветились Усть-Луга, Приморск и сами Кириши – системная работа по одной цепи: нефть → переработка → экспорт", - отметили на канале.

Как писал Главред, в ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

В ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений - Невинномисский "Азот".

ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.

Порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

