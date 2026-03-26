Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

Анна Ярославская
26 марта 2026, 08:52
В Киришах прогремели взрывы. РФ заявила об атаке более 20 дронов по Ленинградской области.
Киришский НПЗ
Киришский НПЗ попал под удар дронов

Кратко:

  • Дроны атаковали город Кириши
  • Под ударом — промышленная зона и Киришский НПЗ (КИНЕФ)
  • Власти РФ заявляют об уничтожении более 20 БПЛА

В городе Кириши Ленинградской области РФ в ночь на 26 марта прогремели взрывы. Ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над областью было уничтожено более 20 БПЛА.

"Отражение атаки ведется над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры зарева в Ленинградской области после атаки дронов.

Зарево в Ленобласти после атаки дронов
Зарево в Ленобласти после атаки дронов

Киришский НПЗ (КИНЕФ) - один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), заточенный под производство дизеля и экспорт.

Сырье заходит из Сибири через Транснефть, а основная отгрузка идет через Порт Усть-Луга и порт Приморск.

"За последние дни одновременно засветились Усть-Луга, Приморск и сами Кириши – системная работа по одной цепи: нефть → переработка → экспорт", - отметили на канале.

Как писал Главред, в ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители заявляли о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России

В ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Под ударом оказалось одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений - Невинномисский "Азот".

ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.

Порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне обстреляли Днепр: повреждено многоэтажное здание, есть пострадавшие

Россияне обстреляли Днепр: повреждено многоэтажное здание, есть пострадавшие

10:30Украина
Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

09:56Украина
Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

08:52Война
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Китайский гороскоп на сегодня, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

Последние новости

10:30

Россияне обстреляли Днепр: повреждено многоэтажное здание, есть пострадавшие

09:58

"Еще покажет нам": Педан раскрыл причины внезапного исчезновения Фреймут

09:57

Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину

09:56

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в ОдессеФото

09:53

Звезду "Сватов" переехала машина: в каком состоянии путинистка

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
09:21

Паска на закваске, декор и мясные блюда: Мартыновская о пасхальных трендах 2026Видео эксклюзив

09:02

Эти даты изменят все: астрологи назвали самый удачный день апреля для каждого знака

08:52

Удар по нефтяной цепочке: дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

08:18

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Под ударом порты и энергетика: РФ атаковала Измаил в Одесской областиФото

07:04

Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

07:01

НАТО может распасться: Притула объяснил причинумнение

05:30

Уран уходит, и жизнь меняется: гороскоп для Тельцов на апрель 2026 года

04:34

Как сказать "волшебный пендель" на украинском - правильный вариант мало кто знаетВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

03:30

Откроется "золотое окно" возможностей: какие знаки зодиака поймают волну успеха

03:02

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый деньВидео

02:40

Волочкова раскрыла детали дружбы с Пугачевой - Примадонна проигнорировала

02:22

Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут

02:05

Бывшая жена Потапа рассказала о его состоянии сейчас

01:43

Мисс Украина-Вселенная рассталась с бойфрендом

01:42

На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

00:54

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

00:50

"У нас есть лидеры": Ребров раскрыл план на полуфинал плей-офф против Швеции

25 марта, среда
23:07

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:06

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

23:05

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

23:00

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

22:44

Рассада вянет после пересадки: три основных условия успешной пикировкиВидео

22:04

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

21:17

Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

21:02

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

20:53

Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

20:52

Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

20:22

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

20:21

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

20:09

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

19:57

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

19:40

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

19:35

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

19:28

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:11

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

19:02

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

18:51

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

