Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

Под удар беспилотников попала Ленинградская область и другие регионы России.

https://glavred.info/ukraine/gorit-zdanie-fsb-tonet-korabl-v-portu-posledstviya-massirovannoy-ataki-dronov-na-rf-10751684.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали ряд регионов России / Коллаж: Главред, фото: supernova+ ​

Кратко:

Дроны атаковали ряд регионов России

Речь может идти об одной из самых массированных атак

Под удар попало задние ФСБ, порт, завод и другие объекты

В ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали страну-агрессора РФ. Под удар попал город Выборг Ленинградской области РФ. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили около 400 дронов. Детали атаки раскрыл руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, в Ленинградской области был атакован завод "НОВАТЭК-Усть-Луга". Там произошел мощный взрыв и пожар.

видео дня

Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата, являющегося побочным продуктом добычи природного газа и нефти, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки.

В Выборге Ленинградской области под атакой был порт.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Выборг, Ленинградская область / Фото: t.me/supernova_plus

Позже Андрющенко сообщил, что в порту Выборга после атаки украинских дронов тонет один из российских кораблей.

Сообщается, что удар беспилотников был нанесен по объектам в районе порта, после чего один из кораблей получил серьезные повреждения и начал тонуть.

Информация о типе судна и масштабе повреждений уточняется.

В порту Выборга тонет корабль / t.me/andriyshTime

Telegram-канал Supernova+ сообщает, что в Выборге после атаки БПЛА загорелось здание АО "Агрикола".

"Напротив, примерно в 30 метрах, находится здание ФСБ (пограничной службы) — бывшее финское морское училище. По всей видимости, целью дрона могло быть именно здание ФСБ", - говорится в сообщении.

В Выборге пожар / Фото: t.me/supernova_plus

В Выборге горит здание ФСБ / Фото: t.me/supernova_plus

Атаки на другие регионы РФ

В Одинцово Московской области в течение ночи работало российское ПВО.

"Тверская область. Вышний Волочек и Бологое. Раздалось несколько взрывов, последствия требуют уточнения", - написал Андрющенко.

В Белгороде после атаки возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры".

"В общем, атака продолжается. Ленобласть продолжает находиться в состоянии тревоги", - написал Андрющенко утром 25 марта.

РФ атаковало рекордное число дронов

Согласно официальным сводкам Минобороны РФ, 389 украинских БпЛА "сбили" россияне за ночь.

"Это – абсолютный рекорд по количеству дронов по российским военным объектам в течение одной ночи за все время войны. Даже если верить количеству, которое россияне занижают, не считая по меньшей мере дроны над оккупированными территориями", - подчеркнул Андрющенко.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.

Порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт..

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

Другие новости:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред