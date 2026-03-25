Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

Кратко:
- Дроны РФ атаковали ряд регионов Украине
- Речь может идти об одной из самых массированных атак
- Под удар попало задние ФСБ, порт, завод и другие объекты
В ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали страну-агрессора РФ. Под удар попал город Выборг Ленинградской области РФ. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили около 400 дронов. Детали атаки раскрыл руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, в Ленинградской области был атакован завод "НОВАТЭК-Усть-Луга". Там произошел мощный взрыв и пожар.
Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата, являющегося побочным продуктом добычи природного газа и нефти, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки.
В Выборге Ленинградской области под атакой был порт.
Позже Андрющенко сообщил, что в порту Выборга после атаки украинских дронов тонет один из российских кораблей.
Сообщается, что удар беспилотников был нанесен по объектам в районе порта, после чего один из кораблей получил серьезные повреждения и начал тонуть.
Информация о типе судна и масштабе повреждений уточняется.
Telegram-канал Supernova+ сообщает, что в Выборге после атаки БПЛА загорелось здание АО "Агрикола".
"Напротив, примерно в 30 метрах, находится здание ФСБ (пограничной службы) — бывшее финское морское училище. По всей видимости, целью дрона могло быть именно здание ФСБ", - говорится в сообщении.
Атаки на другие регионы РФ
В Одинцово Московской области в течение ночи работало российское ПВО.
"Тверская область. Вышний Волочек и Бологое. Раздалось несколько взрывов, последствия требуют уточнения", - написал Андрющенко.
В Белгороде после атаки возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры".
"В общем, атака продолжается. Ленобласть продолжает находиться в состоянии тревоги", - написал Андрющенко утром 25 марта.
РФ атаковало рекордное число дронов
Согласно официальным сводкам Минобороны РФ, 389 украинских БпЛА "сбили" россияне за ночь.
"Это – абсолютный рекорд по количеству дронов по российским военным объектам в течение одной ночи за все время войны. Даже если верить количеству, которое россияне занижают, не считая по меньшей мере дроны над оккупированными территориями", - подчеркнул Андрющенко.
Атаки по территории России - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.
Порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.
В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт..
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
