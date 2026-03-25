Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

Анна Ярославская
25 марта 2026, 07:46
Под удар беспилотников попала Ленинградская область и другие регионы России.
Дроны атаковали ряд регионов России / Коллаж: Главред, фото: supernova+ ​

  • Дроны РФ атаковали ряд регионов Украине
  • Речь может идти об одной из самых массированных атак
  • Под удар попало задние ФСБ, порт, завод и другие объекты

В ночь на 25 марта беспилотники массированно атаковали страну-агрессора РФ. Под удар попал город Выборг Ленинградской области РФ. В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили около 400 дронов. Детали атаки раскрыл руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, в Ленинградской области был атакован завод "НОВАТЭК-Усть-Луга". Там произошел мощный взрыв и пожар.

Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата, являющегося побочным продуктом добычи природного газа и нефти, а также отгружает нефтепродукты на внешние рынки.

В Выборге Ленинградской области под атакой был порт.

Выборг, Ленинградская область / Фото: t.me/supernova_plus
Выборг, Ленинградская область / Фото: t.me/supernova_plus

Позже Андрющенко сообщил, что в порту Выборга после атаки украинских дронов тонет один из российских кораблей.

Сообщается, что удар беспилотников был нанесен по объектам в районе порта, после чего один из кораблей получил серьезные повреждения и начал тонуть.

Информация о типе судна и масштабе повреждений уточняется.

В порту Выборга тонет корабль / t.me/andriyshTime

Telegram-канал Supernova+ сообщает, что в Выборге после атаки БПЛА загорелось здание АО "Агрикола".

"Напротив, примерно в 30 метрах, находится здание ФСБ (пограничной службы) — бывшее финское морское училище. По всей видимости, целью дрона могло быть именно здание ФСБ", - говорится в сообщении.

В Выборге пожар / Фото: t.me/supernova_plus
В Выборге горит здание ФСБ / Фото: t.me/supernova_plus

Атаки на другие регионы РФ

В Одинцово Московской области в течение ночи работало российское ПВО.

"Тверская область. Вышний Волочек и Бологое. Раздалось несколько взрывов, последствия требуют уточнения", - написал Андрющенко.

В Белгороде после атаки возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры".

"В общем, атака продолжается. Ленобласть продолжает находиться в состоянии тревоги", - написал Андрющенко утром 25 марта.

РФ атаковало рекордное число дронов

Согласно официальным сводкам Минобороны РФ, 389 украинских БпЛА "сбили" россияне за ночь.

"Это – абсолютный рекорд по количеству дронов по российским военным объектам в течение одной ночи за все время войны. Даже если верить количеству, которое россияне занижают, не считая по меньшей мере дроны над оккупированными территориями", - подчеркнул Андрющенко.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.

Порт Приморск Ленобласти – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт..

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Последние новости

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

Реклама
05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

Реклама
00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

21:09

Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персикаВидео

21:00

Украинская юмористка показала, как выглядит после операции

20:36

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

20:27

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

20:15

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

20:02

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

Реклама
19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

