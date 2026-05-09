Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

В ВСУ заявили, что объявленное Россией временное перемирие используется сторонами для перегруппировки сил и налаживания логистики на линии фронта.

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте

О чем идет речь в материале:

С полуночи 9 мая российские штурмы на фронте прекратились

Оккупанты используют паузу для переброски сил и логистики

ВСУ также используют режим тишины для ротации и перегруппировки

Российские оккупационные войска не соблюдали объявленное Кремлем прекращение боевых действий на фронте с 8 мая. Зато с 00:00 9 мая штурмовые действия врага прекратились. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии 24 каналу.

По словам Трегубова, и Украина, и Россия заинтересованы в использовании возможности временного прекращения огня, при этом российская сторона уже пользуется этой паузой.

Представитель Группировки объединенных сил сообщил, что с полуночи 9 мая и по состоянию на 5 утра в зоне ответственности группировки наступательных действий со стороны противника не фиксировалось. В то же время российские войска занимаются переброской сил вдоль линии фронта.

"Однако атак не было. Похоже, что о параде все-таки беспокоятся", — сказал он.

Трегубов отметил, что и ВСУ, и российская армия будут использовать режим тишины для перегруппировки и улучшения логистики.

По его словам, в условиях войны логистическое обеспечение стало чрезвычайно сложным, поэтому возникает необходимость проводить ротации, вывозить часть личного состава и налаживать снабжение. Такие короткие паузы, подчеркнул он, являются возможностью, которой не пренебрежет ни один командир.

Как писал Главред, Россия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, усиливая давление сразу на нескольких участках фронта. Военный Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что украинским Силам обороны удалось сорвать первый этап этого наступления и не позволить противнику реализовать первоначальный план. По его словам, после этого РФ скорректировала свои цели, которые будут определять ситуацию на фронте в ближайшие недели и месяцы.

После неудачи первой волны российские войска не отказались от наступательных намерений, а изменили тактику. Теперь оккупанты пытаются постоянно изматывать украинскую оборону ударами на разных направлениях, удерживая Силы обороны под давлением, нанося огневые поражения и ища слабые места для дальнейшего продвижения.

"Первый замысел – это пытаться изнурять позиции Сил обороны Украины, постоянно поддерживая их в напряжении и нанося огневые удары по разным направлениям. Второй – это сконцентрироваться на захвате Донецкой области, параллельно не уменьшая, а возможно даже увеличивая свое присутствие вглубь Запорожской, Днепропетровской областей и создание буферной зоны на Харьковщине, Сумщине", – сказал Мусиенко.

Еще одним направлением остается воздушное давление на украинский тыл. Речь идет о попытках ослабить оборонно-промышленный и энергетический потенциал Украины с помощью дальнобойных ударов, чтобы влиять не только на фронт, но и на способность государства вести длительную войну. По словам Мусиенко, украинское командование учитывает эти риски и уже адаптирует свои действия, чтобы не допустить реализации планов противника.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на истощение российской армии и провал весеннего наступления, Кремль не отказывается от намерений расширять боевые действия. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, на каких направлениях Россия может попытаться прорвать украинскую оборону и есть ли у нее ресурсы для масштабной операции.

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и зафиксировали новое продвижение российских войск на территории Донецкой области.

На Покровском направлении Россия сосредоточила примерно 106 тысяч военных. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты ведут наступательные действия практически вдоль всей линии фронта и одновременно осуществляют перегруппировку сил.

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер Группировки объединенных сил ВСУ. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

