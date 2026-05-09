Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

Юрий Берендий
9 мая 2026, 12:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ВСУ заявили, что объявленное Россией временное перемирие используется сторонами для перегруппировки сил и налаживания логистики на линии фронта.
Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили
Соблюдает ли Россия перемирие на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем идет речь в материале:

  • С полуночи 9 мая российские штурмы на фронте прекратились
  • Оккупанты используют паузу для переброски сил и логистики
  • ВСУ также используют режим тишины для ротации и перегруппировки

Российские оккупационные войска не соблюдали объявленное Кремлем прекращение боевых действий на фронте с 8 мая. Зато с 00:00 9 мая штурмовые действия врага прекратились. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии 24 каналу.

По словам Трегубова, и Украина, и Россия заинтересованы в использовании возможности временного прекращения огня, при этом российская сторона уже пользуется этой паузой.

видео дня

Представитель Группировки объединенных сил сообщил, что с полуночи 9 мая и по состоянию на 5 утра в зоне ответственности группировки наступательных действий со стороны противника не фиксировалось. В то же время российские войска занимаются переброской сил вдоль линии фронта.

"Однако атак не было. Похоже, что о параде все-таки беспокоятся", — сказал он.

Трегубов отметил, что и ВСУ, и российская армия будут использовать режим тишины для перегруппировки и улучшения логистики.

По его словам, в условиях войны логистическое обеспечение стало чрезвычайно сложным, поэтому возникает необходимость проводить ротации, вывозить часть личного состава и налаживать снабжение. Такие короткие паузы, подчеркнул он, являются возможностью, которой не пренебрежет ни один командир.

Каковы цели нового российского наступления — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, усиливая давление сразу на нескольких участках фронта. Военный Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что украинским Силам обороны удалось сорвать первый этап этого наступления и не позволить противнику реализовать первоначальный план. По его словам, после этого РФ скорректировала свои цели, которые будут определять ситуацию на фронте в ближайшие недели и месяцы.

После неудачи первой волны российские войска не отказались от наступательных намерений, а изменили тактику. Теперь оккупанты пытаются постоянно изматывать украинскую оборону ударами на разных направлениях, удерживая Силы обороны под давлением, нанося огневые поражения и ища слабые места для дальнейшего продвижения.

"Первый замысел – это пытаться изнурять позиции Сил обороны Украины, постоянно поддерживая их в напряжении и нанося огневые удары по разным направлениям. Второй – это сконцентрироваться на захвате Донецкой области, параллельно не уменьшая, а возможно даже увеличивая свое присутствие вглубь Запорожской, Днепропетровской областей и создание буферной зоны на Харьковщине, Сумщине", – сказал Мусиенко.

Еще одним направлением остается воздушное давление на украинский тыл. Речь идет о попытках ослабить оборонно-промышленный и энергетический потенциал Украины с помощью дальнобойных ударов, чтобы влиять не только на фронт, но и на способность государства вести длительную войну. По словам Мусиенко, украинское командование учитывает эти риски и уже адаптирует свои действия, чтобы не допустить реализации планов противника.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на истощение российской армии и провал весеннего наступления, Кремль не отказывается от намерений расширять боевые действия. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, на каких направлениях Россия может попытаться прорвать украинскую оборону и есть ли у нее ресурсы для масштабной операции.

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и зафиксировали новое продвижение российских войск на территории Донецкой области.

На Покровском направлении Россия сосредоточила примерно 106 тысяч военных. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты ведут наступательные действия практически вдоль всей линии фронта и одновременно осуществляют перегруппировку сил.

Другие новости:

О личности: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер Группировки объединенных сил ВСУ.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине новости Украины Фронт Перемирие 9 мая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:24Фронт
Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:53Война
Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

Последние новости

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

Реклама
11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

11:15

Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

10:40

Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

10:02

Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атакиФото

09:49

Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

09:37

Легендарная британская певица впала в кому

09:24

Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядкиВидео

Реклама
08:48

Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

08:21

Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

08:18

Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означаетмнение

07:25

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

06:23

Гороскоп на завтра, 10 мая: Близнецам — расходы, Львам — ответственность

05:55

Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды

05:11

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

03:21

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкойВидео

03:00

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

02:17

Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

01:52

Только до 18 мая: пять знаков зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему

00:31

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

00:04

Что такое налог на дождь: за что уже платят жители ЕвропыВидео

08 мая, пятница
23:52

Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

23:44

Цены на молодой овощ упали на 15%, но есть нюанс — что происходит на рынке

23:16

В НБУ пояснили, почему цены на заправках не упали несмотря на удешевление нефти

23:14

Тля исчезнет сама: что посадить рядом с овощами и розами, чтобы забыть о вредителе

23:05

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:02

Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

Реклама
22:19

Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: "Мадяр" сделал важное заявление

22:09

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:05

Самые недоверчивые знаки зодиака — кому сложно раскрыться в любви

21:14

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

21:04

Какой цветок отпугивает кротов лучше, чем химикаты — что нужно посадить

21:03

На летнюю жару рассчитывать не стоит: погода на Тернопольщине сменит характер

20:52

На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель

20:29

Помидоры будут большими и обильными: чем полить рассаду после высадки в грунтВидео

20:25

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

20:05

Что означает буква "E" на механической коробке передач: удивляет всех водителейВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять