Всего одна чайная ложка этого средства способна ускорить рост ваших кустов на 25%.

Зачем поливать кусты водой с лимонной кислотой

Выращивание помидоров на собственном участке или даже на балконе — это не только экономия, но и гарантия качества продукта. Чтобы кусты были здоровыми, а урожай — рекордным, стоит знать несколько секретов правильного ухода и подкормки.

Чем полезны помидоры для организма

Помидоры являются настоящим источником витаминов и минералов при минимальной калорийности. Они содержат всего около 22 ккал на 100 г, поэтому подходят для диетического питания.

Также помидоры содержат:

витамины C и E,

бета-каротин,

калий (около 237 мг на 100 г),

клетчатку (примерно 1,2 г в свежих плодах).

Благодаря такому составу помидоры поддерживают работу сердца, улучшают пищеварение и укрепляют организм в целом.

Почему помидоры плохо растут и желтеют листья

Даже популярные обычные сорта помидоров могут столкнуться с проблемами во время роста. Сигналами того, что растение страдает, являются замедление или полная остановка роста куста, изменение цвета листьев (пожелтение) или их преждевременное опадение, скручивание листьев, скудное количество завязи и мелкие плоды. Причиной часто является недостаток питательных веществ или плохое усвоение минералов из почвы.

Как увеличить урожайность помидоров

Для того, чтобы помидоры могли эффективно поглощать минералы из почвы, опытные садоводы используют специальную подкормку, которая стимулирует развитие корневой системы и рост куста. Использование этого доступного метода позволяет увеличить темпы роста растения до 25%.

Как пишет Gazeta Pomorska, чтобы на кустах формировались новые цветочные почки, растениям необходимы калий и фосфор. Именно из этих почек впоследствии развиваются плоды, поэтому их недостаток приводит к низкой урожайности.

Секретным веществом, стимулирующим рост, является обычная лимонная кислота. Цитраты, содержащиеся в кислоте, помогают растениям эффективно поглощать из почвы азот, калий и фосфор.

Как приготовить и применять удобрение

Процесс приготовления смеси невероятно прост и дешев. Достаточно растворить 1 чайную ложку лимонной кислоты в 10 литрах воды. На одно растение используют примерно 0,5 литра раствора

Рекомендуется поливать растения раз в неделю после обычного увлажнения почвы. Использование раствора лимонной кислоты поможет корням "извлечь" максимум пользы из земли, что сделает кусты пышными, а урожай — обильным.

Об источнике: Gazeta Pomorska Gazeta Pomorska — это польская региональная ежедневная газета, освещающая события преимущественно в Куявско-Поморском воеводстве, в частности в городах Быдгощ, Торунь и окрестностях. Издание имеет долгую историю и входит в число важных региональных СМИ Польши. Оно специализируется на местных новостях, политике, экономике, общественных событиях, криминальной хронике, спорте и культуре.

