Потепление до +25 приближается: когда жара сменит дожди на Львовщине

Синоптики объявили чрезвычайный уровень опасности во Львовской области.

Прогноз погоды на Львовщине на 9 мая / Фото: pixabay.com

В субботу, 9 мая, погода на Львовщине будет формироваться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается облачность, туманы и кратковременные дожди. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. В ночные и утренние часы ожидается туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Температура воздуха в области ночью составит 4-9° тепла, а днем поднимется до комфортных 14-19° тепла. Ветер будет северного направления, 3-8 м/с.

По прогнозу синоптиков, на Львовщине местами возможны небольшие кратковременные дожди, преимущественно во второй половине дня 9 и 11 мая. Ночью и утром снова возможны туманы, а дневная температура будет постепенно расти — от 14–19° до 20–25° тепла.

Погода на Львовщине / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 9 мая

Во Львове суббота пройдет без существенных осадков. Ночная температура в городе будет колебаться в пределах 6–8° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 16–18° тепла.

Как и по области, львовянам следует ожидать густого тумана в ночные и утренние часы. Атмосферное давление начнет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Предупреждение о пожарной опасности

На Львовщине объявлено предупреждение о пожарной опасности. До конца суток 8 мая и в течение 9-11 мая на большей части территории будет преобладать чрезвычайная (5-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность. Погодные условия будут способствовать быстрому распространению огня в экосистемах при наличии источников возгорания.

Предупреждение о пожарной опасности / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода на выходных — прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в эти выходные погода в Украине начнет меняться. В большинстве регионов ожидается понижение температуры, дожди и грозы.

По его словам, наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в западных и северных областях, тогда как восток Украины останется в зоне аномально теплой погоды. Именно температурные контрасты, по словам синоптика, вызовут дожди, местами интенсивные.

В субботу, 9 мая, дожди прогнозируются в западных, северных и центральных областях, а на западе и севере возможны грозы. Ночью и утром на западе местами образуется туман. Холоднее всего будет на западе и севере — +17…+23°, в центре и на юге — +20…+25°, а на востоке воздух прогреется до +23…+30°.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание и дожди. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в выходные температура воздуха днем составит +12…+18°, а на востоке и юго-востоке сохранится более теплая погода — до +20…+26°.

Также в Житомирской области ближайшие выходные будут прохладными, а местами нестабильными из-за дождей и гроз. В воскресенье, 10 мая, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура снизится до +15…+20° днем.

Кроме того, на выходных, 9 и 10 мая, в Харькове и области ожидается теплая, но облачная погода с возможными дождями и грозами. Температура воздуха составит +21…+26° днем.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

