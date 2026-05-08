TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемом

Вы узнаете:
- О каком фильме все говорят после странной сцены с танцем
- Почему сцена погони с музыкой стала вирусной
- Какая песня превратила эпизод в интернет-мем
Триллер "Вершина" (Apex) с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном неожиданно стал одним из самых обсуждаемых релизов, причем внимание зрителей привлек не только напряженный сюжет.
Особый резонанс вызвала одна сцена, которая буквально за считаные дни разошлась по интернету и стала вирусной. Танец главного антагониста под песню Go группы The Chemical Brothers буквально покорил зрителей и уже успел стать мемом в социальных сетях. Об этом пишет Главред.
Сюжет: выживание, потеря и охота
В центре истории - опытные скалолазы Саша и Томми. Вместе супруги отправляются покорять опасную "Стену Троллей", но восхождение оборачивается трагедией. Во время шторма рвутся тросы, и лавина уносит Томми в пропасть. Саша остается одна.
Спустя полгода девушка приезжает в Австралию, в национальный парк Ундара, чтобы почтить память мужа. Но поездка быстро превращается в кошмар: на заправке к ней пристают местные жители, а странный парень по имени Бен настойчиво предлагает помощь, набиваясь к ней в гиды.
Отказавшись от помощи, Саша уходит одна в лес, не подозревая, что Бен уже идет по ее следу. Вскоре начинается настоящая охота.
Смотрите официальный тизер от Netflix:
Актеры и реальный экстрим
Шарлиз Терон не просто сыграла главную роль, она сама выполняла большинство трюков на высоте. Для подготовки актриса тренировалась с легендарной альпинисткой Бет Родден.
Интересно, что на тренировки Терон брала дочь и именно наблюдение за детьми помогло ей иначе взглянуть на страх.
"Иногда взрослые слишком зацикливаются на технике, а дети без лишних мыслей просто хотят добраться до вершины", - рассказа она изданию ENews.
Уже в первую неделю съемок актриса прыгала со скалы в реку пять раз подряд, чем по-настоящему впечатлила своего коллегу Тэрона Эджертона.
Злодей, от которого становится не по себе
Тэрон Эджертон признался, что его персонаж стал один из самых необычных в карьере. Он сыграл нестабильного и опасного преследователя, который буквально охотится на героиню.
Именно его актерское мастерство стало ключом к самой обсуждаемой сцене фильма.
Сцена из фильма, о которой говорят все
Под звуки музыки события неожиданно принимают другой оборот. Преследователь на мгновение теряет концентрацию и начинает двигаться в такт, а девушка мгновенно осознает, что это ее единственный шанс вырваться.
Саша хватает рюкзак и бросается бежать, пытаясь сбежать от Бена. Как только музыка стихает, тот сразу приходит в себя, срывается с места и снова начинает преследование.
Смотрите сцену из фильма, которая успела стать вирусной:
Песня, которая стала вирусной
Несмотря на хорошую игру актеров, ключевую роль в этой сцене все же неожиданно сыграла музыка. Именно трек Go группы The Chemical Brothers превратил эпизод погони в нечто гораздо большее, чем просто напряженный момент.
Издание Billboard отмечает, что по словам создателей, изначально в сценарии все было куда проще. Главной героине просто давали обычную фору по времени. Но в процессе работы появилась идея заменить сухой отсчет музыкой. Предложение исходило от самого Тэрона Эджертона и оно мгновенно изменило тон сцены, сделав ее странной, нервной и гипнотизирующей одновременно.
После премьеры эффект оказался неожиданным даже для команды фильма. Зрители начали массово искать композицию, переслушивать ее и делиться. Всего за одну неделю количество прослушиваний трека выросло с 92 до 487 тысяч. Так песня, написанная еще в 2015 году, внезапно получила вторую жизнь, ведь подобный скачок редко случается со старыми релизами.
Вирусный тренд в TikTok
Та самая сцена с танцем перед погоней внезапно стала идеальным материалом для коротких видео. Пользователи начали переснимать момент, делать пародии и накладывать трек на самые неожиданные ситуации.
Ниже несколько вирусных роликов, которые завирусились в TikTok:
"Ты оставался позитивным всю неделю, но терпение закончилось и психопат внутри тебя бурлит"
Смотрите видео:
"Точка зрения: ты живешь в Австралии и слушаешь эту песню, пока бежишь через лес"
Смотрите видео:
@taliajones95 If you know YOU KNOW !!! Really pushed me to run faster though ? #APEX#taronegerton#apexmovie#chemicalbrothers#fyp♬ Go - The Chemical Brothers
"Можно я приведу с собой мужа. Он довольно спокойный. Также мой муж спустя 3 банки пива"
Смотрите видео:
"Ты не обиделась? Нет (включаю этот трек)"
Смотрите видео:
Бонусная подборка танцев главных злодеев из популярных фильмов и сериалов под вирусную песню:
@sofiaisinthispicture
Part 2, had to add some people ;)♬ Go - The Chemical Brothers
Ранее Главред писал о том, что Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами. 50-летняя актриса подчеркнула, что сейчас для нее гораздо важнее воспитание детей. В то же время звезда призналась, что они с энтузиазмом воспринимают ее романтические отношения и призывают ходить на свидания.
Также сообщалось о том, что Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2". Голливудская актриса посетила популярное "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" и удивила своим нарядом.
Вам может быть интересно:
- Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026
- Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры
- "Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"
Что такое Netflix
Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.
Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.
В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.
Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.
По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред