TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемом

В фильме "Вершина" внимание зрителей привлекла необычная сцена. Танец героя и музыкальное сопровождение сделали эпизод хитом в сети.

https://glavred.info/movies/tiktok-shodit-s-uma-tanec-ubiycy-iz-filma-vershina-stal-memom-10763126.html Ссылка скопирована

Триллер "Вершина" (Apex) вышел на Net­flix 24 апреля 2026 года / Коллаж Главред, фото: Netflix

Вы узнаете:

О каком фильме все говорят после странной сцены с танцем

Почему сцена погони с музыкой стала вирусной

Какая песня превратила эпизод в интернет-мем

Триллер "Вершина" (Apex) с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном неожиданно стал одним из самых обсуждаемых релизов, причем внимание зрителей привлек не только напряженный сюжет.

Особый резонанс вызвала одна сцена, которая буквально за считаные дни разошлась по интернету и стала вирусной. Танец главного антагониста под песню Go группы The Chemical Brothers буквально покорил зрителей и уже успел стать мемом в социальных сетях. Об этом пишет Главред.

видео дня

Сюжет: выживание, потеря и охота

В центре истории - опытные скалолазы Саша и Томми. Вместе супруги отправляются покорять опасную "Стену Троллей", но восхождение оборачивается трагедией. Во время шторма рвутся тросы, и лавина уносит Томми в пропасть. Саша остается одна.

Спустя полгода девушка приезжает в Австралию, в национальный парк Ундара, чтобы почтить память мужа. Но поездка быстро превращается в кошмар: на заправке к ней пристают местные жители, а странный парень по имени Бен настойчиво предлагает помощь, набиваясь к ней в гиды.

Отказавшись от помощи, Саша уходит одна в лес, не подозревая, что Бен уже идет по ее следу. Вскоре начинается настоящая охота.

Смотрите официальный тизер от Netflix:

Актеры и реальный экстрим

Шарлиз Терон не просто сыграла главную роль, она сама выполняла большинство трюков на высоте. Для подготовки актриса тренировалась с легендарной альпинисткой Бет Родден.

Интересно, что на тренировки Терон брала дочь и именно наблюдение за детьми помогло ей иначе взглянуть на страх.

Шарлиз Терон / ua.depositphotos.com

"Иногда взрослые слишком зацикливаются на технике, а дети без лишних мыслей просто хотят добраться до вершины", - рассказа она изданию ENews.

Уже в первую неделю съемок актриса прыгала со скалы в реку пять раз подряд, чем по-настоящему впечатлила своего коллегу Тэрона Эджертона.

Злодей, от которого становится не по себе

Тэрон Эджертон признался, что его персонаж стал один из самых необычных в карьере. Он сыграл нестабильного и опасного преследователя, который буквально охотится на героиню.

Тэрон Эджертон / Фото: IMDb

Именно его актерское мастерство стало ключом к самой обсуждаемой сцене фильма.

Сцена из фильма, о которой говорят все

Под звуки музыки события неожиданно принимают другой оборот. Преследователь на мгновение теряет концентрацию и начинает двигаться в такт, а девушка мгновенно осознает, что это ее единственный шанс вырваться.

Саша хватает рюкзак и бросается бежать, пытаясь сбежать от Бена. Как только музыка стихает, тот сразу приходит в себя, срывается с места и снова начинает преследование.

Смотрите сцену из фильма, которая успела стать вирусной:

Песня, которая стала вирусной

Несмотря на хорошую игру актеров, ключевую роль в этой сцене все же неожиданно сыграла музыка. Именно трек Go группы The Chemical Brothers превратил эпизод погони в нечто гораздо большее, чем просто напряженный момент.

Издание Billboard отмечает, что по словам создателей, изначально в сценарии все было куда проще. Главной героине просто давали обычную фору по времени. Но в процессе работы появилась идея заменить сухой отсчет музыкой. Предложение исходило от самого Тэрона Эджертона и оно мгновенно изменило тон сцены, сделав ее странной, нервной и гипнотизирующей одновременно.

Эд Саймонс и Том Роулендс из группы The Chemical Brothers / Фото: Variety

После премьеры эффект оказался неожиданным даже для команды фильма. Зрители начали массово искать композицию, переслушивать ее и делиться. Всего за одну неделю количество прослушиваний трека выросло с 92 до 487 тысяч. Так песня, написанная еще в 2015 году, внезапно получила вторую жизнь, ведь подобный скачок редко случается со старыми релизами.

Вирусный тренд в TikTok

Та самая сцена с танцем перед погоней внезапно стала идеальным материалом для коротких видео. Пользователи начали переснимать момент, делать пародии и накладывать трек на самые неожиданные ситуации.

Ниже несколько вирусных роликов, которые завирусились в TikTok:

"Ты оставался позитивным всю неделю, но терпение закончилось и психопат внутри тебя бурлит"

Смотрите видео:

"Точка зрения: ты живешь в Австралии и слушаешь эту песню, пока бежишь через лес"

Смотрите видео:

"Можно я приведу с собой мужа. Он довольно спокойный. Также мой муж спустя 3 банки пива"

Смотрите видео:

"Ты не обиделась? Нет (включаю этот трек)"

Смотрите видео:

Бонусная подборка танцев главных злодеев из популярных фильмов и сериалов под вирусную песню:

Ранее Главред писал о том, что Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами. 50-летняя актриса подчеркнула, что сейчас для нее гораздо важнее воспитание детей. В то же время звезда призналась, что они с энтузиазмом воспринимают ее романтические отношения и призывают ходить на свидания.

Также сообщалось о том, что Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2". Голливудская актриса посетила популярное "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" и удивила своим нарядом.

Вам может быть интересно:

Что такое Netflix Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред