Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026

https://glavred.info/movies/ukrainskiy-vr-film-o-voyne-stal-pobeditelem-premii-the-webby-awards-2026-10760369.html Ссылка скопирована

Украинский VR-фильм о войне победил на интернет-"Оскаре" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/uafilmacademy

Кратко:

Документальный VR-фильм "Укрытие" о войне в Украине получил победу на международной премии Webby Awards-2026, которую часто называют интернет-"Оскаром". Об этом сообщила Украинская киноакадемия.

Лента отмечена в категории Apps, Software & Immersive - Science & Education как один из лучших иммерсивных образовательных проектов года.

видео дня

Фильм создан в формате 360° в копродукции Украины, Нидерландов и Бельгии. Съемки проходили в 2024 году в разных городах Украины.

Проект показывает жизнь людей во время полномасштабной войны через пространство укрытий - мест, где люди переживают обстрелы, рожают детей, готовятся к бою и прощаются с близкими.

В фильме, в частности, зафиксировано подземное родильное отделение в Киеве, похороны защитника во Львове, подготовка военных и культурные события в укрытиях.

"Это интимный взгляд на жизнь в Украине во время войны через пространство укрытий – мест, где люди прячутся от обстрелов, рожают детей, слушают музыку, готовятся к бою и прощаются с близкими", - говорится в сообщении.

Сорежиссерами фильма выступили Иванна Хицинская и Сьорс Свиерста.

Последние новости кино

О премии: Webby Awards Webby Awards - это ведущая международная премия, которую часто называют "Оскаром для интернета". Она ежегодно вручается за выдающиеся достижения в цифровом мире: от лучших веб-сайтов и приложений до видеороликов, подкастов и метавселенных. Премия была основана в 1996 году и курируется Международной академией цифровых искусств и наук (IADAS), куда входят тысячи экспертов. В каждой номинации обычно выбирают двух лауреатов: одного определяет жюри IADAS, а второго - интернет-пользователи в ходе открытого голосования (Webby People's Voice). Победители произносят благодарственную речь, состоящую всего из пяти слов. Получение этой награды считается высшим знаком качества для цифровых проектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред