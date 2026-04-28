Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026

Кратко:
- Фильм создан в формате 360° в копродукции Украины, Нидерландов и Бельгии
- Съемки проходили в 2024 году в разных городах Украины
Документальный VR-фильм "Укрытие" о войне в Украине получил победу на международной премии Webby Awards-2026, которую часто называют интернет-"Оскаром". Об этом сообщила Украинская киноакадемия.
Лента отмечена в категории Apps, Software & Immersive - Science & Education как один из лучших иммерсивных образовательных проектов года.
Фильм создан в формате 360° в копродукции Украины, Нидерландов и Бельгии. Съемки проходили в 2024 году в разных городах Украины.
Проект показывает жизнь людей во время полномасштабной войны через пространство укрытий - мест, где люди переживают обстрелы, рожают детей, готовятся к бою и прощаются с близкими.
В фильме, в частности, зафиксировано подземное родильное отделение в Киеве, похороны защитника во Львове, подготовка военных и культурные события в укрытиях.
"Это интимный взгляд на жизнь в Украине во время войны через пространство укрытий – мест, где люди прячутся от обстрелов, рожают детей, слушают музыку, готовятся к бою и прощаются с близкими", - говорится в сообщении.
Сорежиссерами фильма выступили Иванна Хицинская и Сьорс Свиерста.
О премии: Webby Awards
Webby Awards - это ведущая международная премия, которую часто называют "Оскаром для интернета". Она ежегодно вручается за выдающиеся достижения в цифровом мире: от лучших веб-сайтов и приложений до видеороликов, подкастов и метавселенных.
Премия была основана в 1996 году и курируется Международной академией цифровых искусств и наук (IADAS), куда входят тысячи экспертов.
В каждой номинации обычно выбирают двух лауреатов: одного определяет жюри IADAS, а второго - интернет-пользователи в ходе открытого голосования (Webby People's Voice).
Победители произносят благодарственную речь, состоящую всего из пяти слов.
Получение этой награды считается высшим знаком качества для цифровых проектов.
