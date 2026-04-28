В Киеве прогремели взрывы, поднялся дым: есть пострадавшие и разрушения

Анна Косик
28 апреля 2026, 14:37обновлено 28 апреля, 15:24
Службы экстренной помощи уже выезжают на место.
Нападение на Киев
Обломки вражеских дронов упали в нескольких районах Киева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Россияне запустили дроны по Киеву
  • В результате атаки зафиксировано падение обломков БпЛА
  • В столице уже есть пострадавший

Страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Шевченковском районе упали обломки БпЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков есть один пострадавший.

"Также обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, повлекши пожар. Экстренные службы направляются на места", - добавил он.

В 14:48 Кличко обновил информацию о пострадавшем. Медики госпитализировали его в Шевченковском районе. Выяснилось, что в результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехал легковой автомобиль.

В ГСЧС подтвердили, что из-за российской атаки БПЛА зафиксированы попадания и падение обломков в 2 районах столицы. В Шевченковском районе спасатели ликвидировали две незначительные очаги возгорания. В Соломенском районе произошло возгорание мусора, который в настоящее время ликвидировано.

  • Последствия атаки РФ на Киев 28 апреля
    Последствия атаки РФ на Киев 28 апреля фото: t.me/dsns_telegram
"На местах работают спасатели. Информация обновляется. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:12 Кличко заявил, что в Соломенском районе столицы еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. А в Шевченковском районе на еще одной локации обнаружили обломки БПЛА на открытой территории.

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку.

Ранее, в ночь на 27 апреля Россия совершила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы. За медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей.

Накануне утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

