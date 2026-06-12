Не только к деньгам: что на самом деле означает, когда чешутся ладони

О чем вы узнаете:
- Что означает зуд правой и левой ладони по народным приметам
- Какое значение имеют день недели и время года
Многим из нас знакома народная приметка: если чешется ладонь, это предвещает финансовые изменения. Обычно люди верят, что правая рука чешется к прибыли, а левая — к расходам. Однако в народных верованиях и различных культурах это явление имеет гораздо больше толкований. Значение приметы может меняться в зависимости от того, какая именно рука чешется, в какой день недели это происходит и какие ощущения возникают. Главред расскажет об этом подробнее.
Как рассказывают в Телеграфе, кроме сугубо бытовых финансовых примет, зуд ладоней связывают с восточной философией и религиозными традициями. Например, в восточных практиках правая ладонь отвечает за активную энергию Ян (движение и изменения), а левая — за пассивное поле (покой). В христианстве же правую руку считают символом благословения и успеха, тогда как левую связывают с невзгодами.
Что означает зуд ладони в зависимости от дней недели и времен года
Наши предки считали, что время, когда человек испытывает зуд, напрямую влияет на будущие события. Толкования распределяются по периодам.
- Начало недели (понедельник — вторник): зуд предвещает рабочие дела, удачные деловые сделки или новые перспективные проекты с коллегами.
- Середина недели (среда – четверг): это знак предстоящей поездки, путешествия или знакомства с новыми людьми.
- Конец недели (пятница – воскресенье): стоит ожидать отдыха, праздничных событий, приглашений в гости или подарков.
Также примету связывают с временами года:
- Зимой — к уюту и помощи от близких.
- Весной — к новым начинаниям и развитию личных талантов.
- Летом — к исполнению мечтаний и хорошему отдыху.
- Осенью — к серьезным жизненным изменениям или расставанию с кем-то.
Как характер зуда влияет на толкование приметы
Важную роль играют и сами физические ощущения. От их интенсивности, продолжительности и характера зависит, насколько масштабным или приятным будет будущее событие.
Сильный или слабый зуд
Сильные ощущения предвещают значительную сумму денег или дорогой подарок, тогда как едва заметные — небольшую прибыль или скромный презент.
Длительный или кратковременный зуд
Если ладонь чешется долго, это сулит стабильный доход и постоянную поддержку. Кратковременный зуд указывает на разовые денежные поступления или временную помощь.
Приятные или неприятные ощущения
Если зуд не вызывает дискомфорта, это к радости и удовольствию. Неприятные ощущения, наоборот, предупреждают о возможных проблемах или разочарованиях.
Если ладони чешутся постоянно, а на коже появились покраснения или шелушение, не стоит полагаться на суеверия. В таком случае лучше обратиться к врачу, ведь причиной может быть обычная аллергия или сухость кожи.
Вас может заинтересовать:
- Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча
- Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе
- Опасные вопросы на улице: почему не стоит говорить незнакомцам время
Что следует учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред