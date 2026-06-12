Не только к деньгам: что на самом деле означает, когда чешутся ладони

Что означает зуд в правой и левой ладони по народным приметам? Толкование в зависимости от дней недели, времен года и характера ощущений.

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Почему чешется ладонь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что означает зуд правой и левой ладони по народным приметам

Какое значение имеют день недели и время года

Многим из нас знакома народная приметка: если чешется ладонь, это предвещает финансовые изменения. Обычно люди верят, что правая рука чешется к прибыли, а левая — к расходам. Однако в народных верованиях и различных культурах это явление имеет гораздо больше толкований. Значение приметы может меняться в зависимости от того, какая именно рука чешется, в какой день недели это происходит и какие ощущения возникают. Главред расскажет об этом подробнее.

Как рассказывают в Телеграфе, кроме сугубо бытовых финансовых примет, зуд ладоней связывают с восточной философией и религиозными традициями. Например, в восточных практиках правая ладонь отвечает за активную энергию Ян (движение и изменения), а левая — за пассивное поле (покой). В христианстве же правую руку считают символом благословения и успеха, тогда как левую связывают с невзгодами.

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Что означает зуд ладони в зависимости от дней недели и времен года

Наши предки считали, что время, когда человек испытывает зуд, напрямую влияет на будущие события. Толкования распределяются по периодам.

Начало недели (понедельник — вторник): зуд предвещает рабочие дела, удачные деловые сделки или новые перспективные проекты с коллегами.

зуд предвещает рабочие дела, удачные деловые сделки или новые перспективные проекты с коллегами. Середина недели (среда – четверг): это знак предстоящей поездки, путешествия или знакомства с новыми людьми.

это знак предстоящей поездки, путешествия или знакомства с новыми людьми. Конец недели (пятница – воскресенье): стоит ожидать отдыха, праздничных событий, приглашений в гости или подарков.

Также примету связывают с временами года:

Зимой — к уюту и помощи от близких.

— к уюту и помощи от близких. Весной — к новым начинаниям и развитию личных талантов.

— к новым начинаниям и развитию личных талантов. Летом — к исполнению мечтаний и хорошему отдыху.

— к исполнению мечтаний и хорошему отдыху. Осенью — к серьезным жизненным изменениям или расставанию с кем-то.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Как характер зуда влияет на толкование приметы

Важную роль играют и сами физические ощущения. От их интенсивности, продолжительности и характера зависит, насколько масштабным или приятным будет будущее событие.

Сильный или слабый зуд

Сильные ощущения предвещают значительную сумму денег или дорогой подарок, тогда как едва заметные — небольшую прибыль или скромный презент.

Длительный или кратковременный зуд

Если ладонь чешется долго, это сулит стабильный доход и постоянную поддержку. Кратковременный зуд указывает на разовые денежные поступления или временную помощь.

Приятные или неприятные ощущения

Если зуд не вызывает дискомфорта, это к радости и удовольствию. Неприятные ощущения, наоборот, предупреждают о возможных проблемах или разочарованиях.

Если ладони чешутся постоянно, а на коже появились покраснения или шелушение, не стоит полагаться на суеверия. В таком случае лучше обратиться к врачу, ведь причиной может быть обычная аллергия или сухость кожи.

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