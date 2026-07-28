Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

29 июля не рекомендуется бездельничать, одалживать или брать деньги взаймы.

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Какой церковный праздник 29 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 июля

Что можно делать 29 июля

Что нельзя делать 29 июля

В среду, 29 июля, по православному церковному календарю чтят память святого мученика Калиника - проповедника христианской веры, посвятившего свою жизнь служению Богу и распространению Евангелия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 июля

Святой мученик призывал людей отказаться от языческих культов и обратиться к Христу. Благодаря искренности, глубокому благочестию и любви к ближним многие, услышав его проповеди, принимали христианство.

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Святой Калиник не искал ни богатства, ни почестей. Он вел скромную жизнь, помогал нуждающимся, поддерживал страждущих и собственным примером показывал, какими должны быть истинные христианские добродетели.

Во время одного из своих миссионерских путешествий Калиник был арестован по приказу римского наместника. На суде от него потребовали отказаться от веры во Христа и принести жертву языческим богам.

Однако святой твердо заявил, что поклоняется только Единому Богу - Творцу неба и земли, а идолы не обладают никакой силой. Ни угрозы, ни давление не смогли заставить его изменить своим убеждениям.

За непоколебимую веру Калиника подвергли жестоким истязаниям. Его избивали, наносили многочисленные раны и заставили идти босиком в раскаленных железных сандалиях, внутрь которых были вбиты гвозди.

Даже перенося тяжелейшие мучения, святой продолжал горячо молиться.

В итоге мученика Калиника приговорили к смерти через сожжение, где он принял мученический венец, оставшись до конца верным своей вере.

Приметы 29 июля

Если в этот день будет теплая и солнечная погода, то осень будет сухой и ласковой.

Дождь 29 июля предвещает затяжную непогоду и влажный август.

Утренний густой туман - к ясному и жаркому дню.

Что нельзя делать 29 июля

Не рекомендуется бездельничать, одалживать или брать деньги взаймы, а также повреждать калину, ломая ее ветви. Кроме того, в этот день советовали избегать ссор с близкими, считалось, что конфликты могут принести в дом длительные недоразумения и семейное расстройство.

Что можно делать 29 июля

С давних времен считалось, что в этот день особенно благоприятно отправляться в лес собирать ягоды и грибы. Существовало и интересное поверье, связанное с калиной: люди верили, что если обнять ее ствол или хотя бы ненадолго к нему приникнуть, можно получить прилив жизненной энергии, укрепить здоровье и набраться сил.

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