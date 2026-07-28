Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Мониторинговые каналы сообщили о подготовке запуска трёх ракет из Ирана по территории Украины.

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Угроза ракетного удара со стороны Ирана - мониторы предупредили о трёх ракетах / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Наблюдатели предупредили о подготовке удара тремя баллистическими ракетами

МИД Ирана пригрозил ответными мерами за удар по судну в Каспии

"Хоррамшахр" имеет дальность 4000 км и оснащена кассетной боеголовкой

Иран готовит удар по территории Украины баллистическими ракетами. Об этой угрозе сообщили украинские мониторинговые каналы. На этом фоне военные аналитики обратили внимание, что Тегеран действительно обладает вооружением, способным поразить украинскую территорию, хотя на данный момент подтверждений о подготовке конкретной атаки нет.

Авторы мониторинговых каналов отдельно обратились к подписчикам с просьбой не воспринимать будущие оповещения как ошибку или иронию.

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"Если мы напишем "угроза баллистических ракет из Ирана" - то это не шутка", - предупреждают мониторы.

В целом, как сообщается, Иран может запустить по Украине три баллистические ракеты в течение ближайших двух дней.

Реакция ЦПД при СНБОУ

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, на данный момент отсутствует официальная информация о возможных намерениях Ирана нанести удар по территории Украины.

"На данный момент нет официальных данных о намерении Ирана нанести ракетные удары по Украине. Отдельно отмечу, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но у Ирана потенциально есть оружие для таких действий", - написал он в Telegram.

Какие иранские ракеты долетают до украинских городов

Появление таких сообщений совпало с резким обострением риторики со стороны Тегерана после атаки на иранское судно в Каспийском море. Представители иранских властей уже публично пригрозили Украине ответом, что актуализировало вопрос о потенциальных средствах для такого удара.

Как отмечают в Defense Express, Иран располагает несколькими типами баллистических ракет средней дальности, которые теоретически позволяют наносить удары по украинской территории. Наибольшую угрозу среди них представляет "Хоррамшахр", дальность полета отдельных модификаций которой оценивается примерно в 4000 километров. Помимо неё, на вооружении Тегерана находятся ракеты Ghadr, Emad и Sejjil с заявленной дальностью около 2000 километров.

Аналитики обращают внимание на то, что эти комплексы существенно отличаются друг от друга по конструкции и боевым возможностям. В частности, Emad получила маневренный боевой блок, что потенциально затрудняет ее перехват, тогда как Sejjil представляет собой твердотопливную ракету, что позволяет значительно быстрее подготовить ее к запуску.

Особое внимание эксперты уделили "Хоррамшахр", которая является самой современной среди иранских разработок дальнего действия. По их данным, эта ракета имеет несколько модификаций и способна нести как обычную боевую часть, так и боевой блок с суббоеприпасами.

По информации Defense Express, именно такой тип боевой части Иран уже применял во время ударов по Израилю. В материале отмечается, что она может содержать до 20 отдельных суббоеприпасов, которые рассеиваются на большой площади, что создает дополнительные трудности для систем противоракетной обороны.

Еще одним важным аспектом остается возможность перехвата таких целей. Аналитики подчеркивают, что для эффективной борьбы с баллистическими ракетами средней дальности необходимы современные комплексы противоракетной обороны.

По оценке Defense Express, системы Patriot обладают лишь ограниченными возможностями противодействия таким целям, тогда как наиболее эффективными считаются THAAD, Arrow-2, Arrow-3 и американские ракеты SM-3. При этом результат перехвата зависит от многих факторов, среди которых скорость ракеты, траектория полёта, высота отделения боевой части и её способность маневрировать.

В то же время эксперты напоминают, что потенциал Ирана уже не тот, что несколько лет назад. После масштабных ударов по Израилю в 2024–2025 годах Тегеран существенно израсходовал свои запасы ракет средней дальности, а часть производственной инфраструктуры, складов и пусковых установок была уничтожена в ходе израильских и американских ударов.

Несмотря на это, военные аналитики отмечают, что сам факт наличия у Ирана дальнобойных баллистических ракет остается важным фактором безопасности. При этом информация, распространяемая мониторинговыми каналами о якобы готовящемся запуске трёх ракет по Украине, пока не имеет официального подтверждения, а открытые источники лишь свидетельствуют о том, что Тегеран технически обладает средствами для осуществления подобной атаки.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Как ракета потенциально могла бы лететь в Украину: анализ мониторингового канала "єРадар"

Мониторинговый канал "єРадар" также проанализировал гипотетический сценарий прямого удара Ирана со своей территории. Авторы подчеркивают, что речь идет именно о теоретической модели полета, а не о подтверждении подготовки атаки.

По оценке аналитиков, баллистические ракеты большую часть маршрута проходят по баллистической траектории на большой высоте. Поэтому после запуска они не способны резко менять направление полёта, а курс определяется ещё до старта.

В "еРадаре" отмечают, что кратчайший маршрут из северных районов Ирана в центральную часть Украины естественным образом пролегал бы через Каспийское море и территорию России.

"Если провести прямую линию от северного Ирана до Центральной Украины, она обходит Турцию и большинство стран Кавказа. После пролета над Каспийским морем ракета потенциально могла бы войти в воздушное пространство РФ, а уже оттуда направиться в Украину", - говорится в сообщении.

По мнению авторов анализа, такой маршрут теоретически позволил бы избежать пересечения воздушного пространства стран НАТО, прежде всего Турции, а также Грузии или Азербайджана. В то же время они предполагают, что пролет через территорию РФ был бы возможен только при условии соответствующей координации между Москвой и Тегераном.

По подсчетам "еРадара", расстояние от северных районов Ирана через Каспийское море, Астраханскую и Волгоградскую области до Украины составляет примерно 1900–2200 километров.

Аналитики добавляют, что для нанесения удара на такое расстояние Ирану понадобились бы баллистические ракеты средней дальности. Среди потенциальных носителей они называют Shahab-3 (около 2000 км), Sejjil и Ghadr-110 (до 2000–2500 км), а также Kheibar/Khorramshahr (примерно до 2000 км).

В то же время авторы подчеркивают, что этот анализ представляет собой моделирование возможного сценария и не свидетельствует о наличии подтвержденных данных о подготовке или осуществлении Ираном такого ракетного удара.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. По его словам, в результате атаки возникли пожары в трех районах. По данным ГСЧС, в Деснянском районе сгорел склад и были уничтожены 10 автомобилей и грузовик, в Шевченковском районе были повреждены здания.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российский снаряд попал в частный жилой дом в Слободском районе. Он отметил, что есть погибший и раненые. По уточнению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали девять человек, среди которых двое детей, повреждено более десяти частных жилых домов.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что по Запорожью нанесены удары управляемыми авиабомбами. Он уточнил, что в результате атаки один человек погиб, ещё шесть человек ранены. По сообщению ОВА, пострадали жилые и нежилые здания.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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