Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

Украина и США обсуждают возможность прекращения взаимных авиаударов с РФ. Эксперты предупредили о рисках для украинской инфраструктуры.

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Воздушное перемирие между Украиной и РФ - что предусматривает инициатива США и как её оценивают эксперты / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Украина и США готовят воздушное перемирие: что известно о новой инициативе

Выгодно ли Украине воздушное перемирие

Использует ли Россия перемирие для накопления ракет и новых атак

Украина и США обсуждают возможность взаимного прекращения воздушных ударов с РФ. По данным Reuters, эта инициатива может стать основой для будущих дипломатических контактов. В то же время украинские военные и политические эксперты по-разному оценивают перспективы такого сценария: одни считают его выгодным для защиты отечественной инфраструктуры, другие предупреждают, что пауза сыграет на руку Москве.

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Украина и США готовят воздушное перемирие: что известно о новой инициативе

По информации Reuters, в центре переговоров между Киевом и Вашингтоном оказалась идея прекращения взаимных воздушных ударов. Обсуждения проходят накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне. Именно это предложение может быть вынесено на рассмотрение российской стороны как часть нового пакета мирных инициатив.

"Украинские и американские чиновники обсудили предложение о прекращении воздушных атак, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных переговоров", - сообщило Reuters.

Агентство напомнило, что Киев уже неоднократно предлагал Москве различные варианты прекращения огня, однако Кремль их отклонял. В то же время украинские собеседники Reuters отмечают, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих этапов войны. Постоянные удары украинских дальнобойных беспилотников и ракет по военным и экономическим объектам России все сильнее сказываются на ее экономике и логистике. Именно поэтому часть чиновников предполагает, что Кремль может оказаться более склонным к переговорам, чем раньше.

"Некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику в результате украинских ударов может смягчить позицию Владимира Путина", - говорится в материале Reuters.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Что сказали в Кремле о возможном воздушном перемирии между Украиной и Россией

В Москве заявили, что сообщения о возможном воздушном перемирии пока не являются основанием для официальной реакции. В Кремле подчеркивают, что имеют дело лишь с публикациями в СМИ, а не с конкретными дипломатическими документами.

"Мы не знаем, насколько эти сообщения достоверны и откуда они взяты. Это всего лишь газетные сообщения и ничего больше. Поэтому на данном этапе комментировать их преждевременно", - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля пояснил, что Москва будет оценивать любые новые мирные инициативы исключительно после их официального поступления. По его словам, главным критерием останется соответствие предложений российским интересам. Кроме того, Песков подтвердил, что каналы связи между Москвой и американскими переговорщиками продолжают работать. Российская сторона ожидает предстоящих контактов с представителями США, в частности со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Нам еще нужно узнать о них больше. Что будет дальше, будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать нашим интересам", - подчеркнул Песков.

Выгодно ли Украине воздушное перемирие: оценка Ивана Ступака

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что потенциальное прекращение взаимных воздушных ударов, прежде всего, отвечало бы интересам Украины. Он объясняет это тем, что, несмотря на успешные удары по российским нефтебазам, складам и другим важным объектам, они пока не привели к стратегическому перелому в войне.

"Несмотря на то, что мы эффективно поражаем важные объекты на территории РФ, на сегодняшний день этими атаками мы не можем переломить ситуацию. Мы даже близко не подошли к перелому", - отметил Ступак в комментарии УНИАН.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Эксперт обратил внимание, что прошлогодние атаки Украины по нефтяной инфраструктуре РФ, а также удары этого года, которые вызвали дефицит топлива в ряде российских регионов, не заставили Кремль пересмотреть свою политику.

По его словам, Москва традиционно концентрируется на обеспечении столицы и крупнейших городов, тогда как проблемы регионов практически не влияют на политические решения российского руководства. В то же время украинская инфраструктура работает на пределе возможностей. Постоянные удары по энергетике, логистике, топливным базам и крупным торговым сетям создают риски в преддверии отопительного сезона.

"Для нас было бы выгодно остановить такие атаки. У Украины значительно меньшая территория, чем у России, и практически вся она находится под обстрелом", - подчеркнул эксперт.

Ступак предупредил, что даже в случае достижения договоренностей не будет реального механизма контроля за их выполнением.

"Я уверен, что Россия не подарит нам это перемирие как минимум до конца февраля. Нужно готовиться к возможным провокациям", - подытожил Ступак.

Почему Россия может быть наиболее заинтересована в прекращении авиаударов

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден, что украинские удары на большие расстояния уже создают серьезные проблемы для военной машины России. По его словам, атаки на топливную инфраструктуру напрямую влияют на обеспечение армии, производство вооружения и функционирование предприятий оборонной промышленности.

"Удары непосредственно в глубь Российской Федерации напрямую влияют на возможности России наносить массированные удары по территории Украины", - заявил Федоренко в эфире Апостроф TV.

Он пояснил, что украинские атаки постепенно сокращают возможности российской логистики, ухудшают обеспечение топливом и создают дополнительные трудности для предприятий, производящих беспилотники, ракеты и другое вооружение. Помимо военного эффекта, удары по стратегическим объектам негативно сказываются на международном имидже России как экспортера оружия. Потенциальные покупатели все больше сомневаются в способности российских систем ПВО защищать даже собственные военные предприятия и крупные города.

"Россия не в состоянии защитить свои ключевые города, свои стратегические объекты. Соответственно, покупатели начинают пересматривать свои решения относительно российского вооружения", - пояснил он.

Командир обратил внимание на психологический эффект ударов по территории РФ. По его словам, жители регионов, которые регулярно подвергаются атакам, всё чаще осознают, что война непосредственно затронула и их. Это постепенно снижает поддержку войны, создает трудности для мобилизации и усиливает внутреннее давление на Кремль.

"Поддержка боевых действий против Украины начинает падать, люди начинают говорить: давайте заканчивать. Автоматически падает и поддержка Путина", - добавил Федоренко.

Возможно ли перемирие перед зимой: прогноз Евгения Магды

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что сама идея воздушного перемирия могла бы стать важным фактором защиты украинской энергосистемы перед зимой. Однако, по его мнению, нынешняя политика Кремля практически не оставляет места для оптимистичных прогнозов.

"Учитывая то, что Путин говорил на днях ВМФ, я не верю в возможность какого-либо перемирия. Он говорит о ресурсах на "СВО", "победе" и так далее", - отметил Магда в эфире "Киев24".

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Эксперт проанализировал позицию президента США Дональда Трампа. Он считает, что за время пребывания в должности американский лидер не продемонстрировал готовности к системному наращиванию давления на Россию. Именно поэтому, по мнению Магды, ожидать скорого изменения подходов Вашингтона пока не стоит. В совокупности с нежеланием Кремля пересматривать свои стратегические цели это делает перспективы каких-либо договоренностей крайне призрачными.

"Политической воли для оказания реального давления на Путина у президента США пока нет", - подчеркнул директор Института мировой политики.

Использует ли Россия перемирие для накопления ракет и новых атак

Генеральный директор военной компании KORT Вадим Кодачигов убежден, что активизация разговоров о воздушном перемирии стала следствием успешных украинских ударов по российским военным и энергетическим объектам. По его мнению, именно Кремль больше всего заинтересован в прекращении атак, поскольку они все сильнее влияют на экономику и внутреннюю ситуацию в России.

"Все инициативы, которые сейчас исходят из США, на самом деле исходят из самой России. Трампу всё равно, бомбим мы Россию или нет", - сказал Кодачигов в эфире "Апостроф ТВ".

Эксперт подчеркнул, что даже краткосрочное воздушное перемирие несет для Украины серьезные риски. По его словам, Россия может использовать паузу для накопления ракет, восстановления логистики и подготовки новых массированных ударов. В то же время Украина могла бы использовать это время для усиления собственной противоракетной обороны, однако угроза останется высокой.

"Мы можем сейчас выявлять логистические цепочки поставок комплектующих для этих ракет. Мы находим пусковые установки и будем их ликвидировать и в дальнейшем", - заявил Кодачигов.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По словам эксперта, украинский оборонно-промышленный комплекс за последний год значительно расширил свои возможности в сфере дальнобойных ударов. Речь идет о появлении новых беспилотных платформ, развитии систем оптической навигации и повышении точности поражения целей на большом расстоянии. Именно возможность систематически наносить удары по стратегическим объектам в глубоком тылу России, по его мнению, сегодня является одним из самых серьезных факторов давления на Кремль.

"У нас появилось много новых возможностей для deep strike. Средства оптической навигации позволяют поражать цели с точностью до нескольких метров", - подытожил Кодачигов.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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