В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

Разница в цене одного литра бензина между заправками достигает шести гривен.

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Цены на топливо в Украине - где дешевле заправиться и кто поднял цены / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

Дизельное топливо на АЗС стоит от 86,90 до 92,90 грн

Автогаз стоит от 39,49 грн за литр

В Украине обновили среднюю стоимость топлива и скорректировали цены на автозаправочных станциях. Больше всего изменились цены на дизельное топливо и автогаз, тогда как бензины основных марок остались на прежнем уровне. Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

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По данным аналитиков, средняя стоимость топлива по стране в настоящее время составляет:

бензин А-95 премиум - 84,18 грн/л;

бензин А-95 - 80,91 грн/л;

бензин А-92 - 77,64 грн/л;

дизельное топливо - 88,18 грн/л;

автогаз - 41,53 грн/л.

В разных регионах цены традиционно различаются. Самая высокая средняя цена на бензин А-95 среди перечисленных областей зафиксирована во Львовской области - 81,53 грн за литр, тогда как в Днепропетровской области этот вид топлива стоит в среднем 80,64 грн за литр.

Цены на топливо в Киевской области

В Киевской области средние цены составляют:

А-95 премиум - 84,71 грн/л;

А-95 - 81,20 грн/л;

А-92 - 75,83 грн/л;

дизельное топливо - 88,49 грн/л.

Цены на топливо во Львовской области

Во Львовской области водители платят в среднем:

А-95 премиум - 84,75 грн/л;

А-95 - 81,53 грн/л;

А-92 - 77,90 грн/л;

дизельное топливо - 88,39 грн/л.

Цены на топливо в Харьковской области

В Харьковской области средние цены следующие:

А-95 премиум - 84,70 грн/л;

А-95 - 80,87 грн/л;

А-92 - 77,56 грн/л;

дизельное топливо - 88,00 грн/л.

Цены на топливо в Одесской области

В Одесской области литр топлива стоит:

А-95 премиум - 83,98 грн;

А-95 - 80,89 грн;

А-92 - 77,90 грн;

дизельное топливо - 87,90 грн.

Цены на топливо в Днепропетровской области

В Днепропетровской области средние цены выглядят следующим образом:

А-95 премиум - 83,92 грн/л;

А-95 - 80,64 грн/л;

А-92 - 78,70 грн/л;

дизельное топливо - 87,53 грн/л.

Отдельно обновили цены и крупнейшие операторы топливного рынка. По сравнению с предыдущим днем дизельное топливо и автогаз подорожали, тогда как бензины А-92, А-95, А-95+ и А-100 остались без изменений. Об этом сообщил Главком.

Дороже всего заправиться сейчас можно на АЗС Socar, WOG и ОККО. В частности, на Socar бензин А-95 стоит 85,40 грн/л, дизельное топливо - 92,90 грн/л, а бензин А-100 - 95,40 грн/л.

Стоимость топлива в Украине / Скриншот: Главком

На WOG литр дизельного топлива продают по 90,80 грн, а на ОККО - по 89,90 грн.

В свою очередь, самые низкие цены традиционно предлагают БРСМ-Нафта и Укрнафта. На АЗС "Укрнафта" бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, дизельное топливо - 86,90 грн/л, а автогаз - 40,90 грн/л. В сети "БРСМ-Нафта" автогаз продают по 39,49 грн/л, что является одним из самых низких показателей на рынке.

Среди других крупных сетей UPG реализует бензин А-95 по 79,90 грн/л, дизельное топливо - по 86,90 грн/л, а автогаз - по 41,90 грн/л. В KLO бензин А-95 стоит 80,40 грн/л, дизельное топливо - 89,70 грн/л, а автогаз - 42,40 грн/л.

Цены на заправках могут вырасти - комментарий эксперта

Цены на топливо в Украине могут подскочить до 100 грн за литр уже в начале августа. Рост цен вызван резким подорожанием нефтепродуктов на оптовом рынке и усложнением морской логистики импорта. Об этом сообщил основатель группы компаний Prime, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

Крупнейшие сети АЗС уже приступили к пересмотру цен: за последние сутки отдельные операторы добавили от 1 до 3 грн на литр бензина и дизеля.

Свой прогноз на ближайшие дни эксперт озвучивает без осторожных формулировок, называя сети поименно.

"Думаю, завтра в WOG будет повышение на 1 грн, в ОККО - на 3 грн, в "Укрнафте" - также где-то на 2 грн. Рост составит примерно 1,5–2 грн в день. Мы достигнем критической отметки - под 100 грн за литр - примерно через две недели, в начале августа", - сказал он.

Причина такой быстрой реакции - опыт предыдущих кризисов, когда операторы длительное время удерживали цены ниже себестоимости. Тогда совокупные потери участников рынка, по оценке Леушкина, составили около 40 млрд грн, и повторять этот сценарий никто не готов: теперь розничные цены корректируются почти синхронно с закупочной стоимостью.

Розничная формула, по словам эксперта, остается примитивной: к оптовой цене прибавляют примерно 15 грн. Поскольку на западном и южном направлениях импорта оптовая цена уже составляет 85–90 грн за литр, на стеллажах теоретически возможны цены в 102–102,5 грн.

Впрочем, отметка в 100 грн имеет скорее психологическое, чем экономическое значение, поэтому официально превысить ее, вероятно, не позволят. Одним из инструментов сдерживания может стать государственная "Укрнафта", хотя Леушкин сомневается в ее эффективности: на части заправок компании уже фиксируется нехватка топлива, а сезонный спрос лишь усиливает давление.

Что именно увидит водитель, будет зависеть от того, в какую сеть он заедет.

"Считаю, что цена будет расти, и у "Укрнафты" она составит где-то 95 грн, но там не будет топлива. В WOG и OKKO цена составит 105 грн, и там будет топливо. Вот таким будет рынок", - прогнозирует эксперт.

Он не исключает и непубличных договоренностей на уровне крупных игроков рынка.

"Будут какие-то консультации с Корецким (Сергей Корецкий, - ред.). Тем более что он очень хорошо сотрудничает и общается с WOG и OKKO. Будут какие-то государственные сдерживающие факторы. Государство будет что-то предпринимать, но что именно - это уже немного сложно прогнозировать", - заявил Леушкин.

Как менялись цены на бензин А-95 в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента Украины Сергей Бескрестнов заявил об активизации атак РФ на гражданские автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины. Он подчеркнул, что главной целью ударов является психологическое давление на мирных жителей, а не военное обеспечение. По его словам, для атак оккупанты используют ударные беспилотники различных типов, в частности "Шахеды", а также дроны крылатого и роторного типа.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что в Украине началась новая волна подорожания топлива. Он акцентировал внимание на влиянии обострения ситуации на Ближнем Востоке, сокращении поставок и истощении запасов. По его прогнозу, цена на дизельное топливо может вырасти как минимум до 86 грн/л, а на бензин А-95 - как минимум до 83 грн/л, причем рост цен на мировом рынке начался 7 июля.

Он также сообщил о сочетании глобальных и локальных факторов, усиливающих давление на топливный рынок Украины. Он указал, что за последние три недели стоимость нефти выросла примерно с $70 до более чем $100 за баррель, что вызвало стремительный рост цен на АЗС. По оценкам экспертов, себестоимость с учетом доставки, логистики и налоговых выплат достигает 96–98 грн/л, что приближает розничную цену к отметке 100 грн/л.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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