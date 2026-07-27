Путин заговорил о целях 'СВО' и объявил 'решающий этап' для России

Глава Кремля Владимир Путин выступил в Государственной Думе.

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Путин выступил в Госдуме / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Что сказал Путин:

Россия продолжит добиваться своих целей в войне

Западные санкции против РФ якобы не принесли результата

Россия способна противостоять внешнему давлению

Лидер России Владимир Путин заявил, что участников так называемой "СВО" якобы поддерживает всё российское общество. Путин в очередной раз заявил, что Россия достигнет "своих целей". Об этом глава Кремля заявил перед депутатами Государственной думы РФ, передает ТАСС.

По словам Путина, последние годы стали одним из "решающих этапов" в жизни России. Он заявил, что Москва продолжит добиваться "своих целей" в войне.

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Во время выступления российский лидер также упомянул о санкциях Запада. Он заявил, что Россия якобы сталкивается с внешним давлением еще с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году западные страны установили "рекорды" по количеству ограничений.

Смотрите видео с заявлением Путина:

Выступление Путина / Фото: скриншот

Путин утверждает, что санкции якобы не достигли своих целей и нанесли больше вреда их инициаторам. По его словам, Россия "способна дать отпор всем враждебным шагам".

В то же время лидер РФ заявил, что среди главных приоритетов российского бюджета на ближайшие три года будут укрепление обороны, выполнение социальных обязательств и поддержка экономики. Путин также добавил, что "российский народ никогда не сломить", продолжая риторику о противостоянии с Западом.

Какие проблемы могут возникнуть у РФ с мобилизацией - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Кремль может попытаться провести новую волну мобилизации, однако это не окажет решающего влияния на ход войны. По его словам, Владимир Путин может прибегнуть к усилению изоляции России, переводу экономики на военные рельсы и ограничению гражданских свобод.

"У Путина нет козырей. Хотя он еще попытается провести мобилизацию и превратить Россию в Северную Корею - закрыть границы и перейти на режим военной экономики. Впрочем, это ничего не поможет, потому что денег нет", - заявил Загородний в интервью Главреду.

Эксперт также подчеркнул, что даже после мобилизации Россия может столкнуться с проблемами доставки новых военных на фронт из-за ударов по логистике.

"Пусть в России и наберут людей, но вопрос в том, как они их доставят на фронт, если логистика либо прервана, либо находится под огневым контролем?", - отметил он.

Война в Украине - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне мобилизации после выборов в Госдуму 21 сентября. По данным украинской разведки, Кремль может объявить призыв уже в начале октября и привлечь от 300 до 500 тысяч человек.

Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможном привлечении Россией еще 30 тысяч военных из КНДР. Представитель Кремля не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив лишь, что Киеву якобы не стоит комментировать планы Москвы.

Как ранее сообщал Главред, Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а лишь "отвечает" на действия Киева и Запада. Также он повторил пропагандистские обвинения в адрес Украины.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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