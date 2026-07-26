'Россиянами пора собирать манатки': Загородний о новых целях в Крыму для ударов

Вскоре топливный кризис также отразится на армии РФ, убежден Тарас Загородний.

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Продолжаются удары по важным целям РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Главное из заявлений Загороднего:

Удары Украины ставят страну-агрессора РФ в сложное положение

Вскоре топливный кризис также отразится на армии РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил о том, что дальнобойные удары Украины ставят страну-агрессора РФ в сложное положение.

"Если Украина будет так же плотно держать логистику врага на фронте, то у российских войск возникнет другая проблема: топливо-то будет, но не будет возможности его подвезти на фронт", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, россияне придумывают определенные схемы, чтобы завезти топливо - например, пытаются везти его малыми партиями.

"В частности, в Крым разрешили завозить по 200 литров бензина. Но перевозить топливо в неприспособленных емкостях, мягко говоря, опасно: по дороге может попасть искра, и все это взорвется", - пояснил он.

При этом собеседник уверен, что вскоре топливный кризис также отразится на армии РФ.

"Крым – в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, поддерживающая инфраструктура группировки российских войск. Все это делается для того, чтобы россияне поняли, что пора собирать манатки и шуровать домой", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

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Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что Силы обороны будут и дальше наносить удары по объектам, которые используются российскими войсками для обеспечения логистики, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, важным инструментом для выполнения таких задач становятся подразделения беспилотных систем. Дроны позволяют выявлять и поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта.

Пивненко отметил, что Нацгвардия продолжает расширять количество специалистов по управлению беспилотниками и совершенствует возможности разведки, обнаружения и поражения военных объектов противника.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он в интервью.

Удары по целям РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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