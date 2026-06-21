"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

Оккупантов РФ во временно оккупированном Крыму ждут серьезные проблемы, предупредил Сергей Стерненко.

https://glavred.info/ukraine/budut-vspominat-s-uzhasom-v-mo-anonsirovali-novye-akcii-protiv-rf-v-krymu-10774649.html Ссылка скопирована

В Крыму пожары после мощных прилетов / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Главное из заявлений Стерненко:

Оккупантов РФ во временно оккупированном Крыму ждут серьезные проблемы

Украина готовит для россиян в Крыму новые проблемы

Массированному удару беспилотников подвергся захваченный РФ полуостров Крым за последние дни.

Нанесены удары по важным объектам противника по обе стороны от Керченского моста, однако это может быть лишь началом, рассказал советник министра обороны Сергей Стерненко.

видео дня

Он подчеркнул, что российских оккупантов во временно оккупированном Крыму ждут серьезные проблемы.

"То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последний из оккупантов будет убегать — тому не завидую", — сказал Стерненко.

Удары по объектам противника: подробности операции

Ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию, направленную против военной и инфраструктурной инфраструктуры на временно оккупированных территориях.

Как сообщили в командовании, беспилотные аппараты поразили 36 целей в глубоком тылу противника. В число поражённых объектов вошли командные пункты, радиолокационные станции, логистические центры, а также элементы топливной и энергетической инфраструктуры.

В ВСУ подчёркивают, что такие действия позволяют нарушать работу ключевых элементов военной системы противника и ослаблять его логистику, применяя высокоточные средства поражения без участия наземных подразделений.

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

Другие новости:

О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред