Как правильно стирать постельное белье летом, чтобы оно оставалось идеально чистым

Чтобы избежать появления желтых пятен на постельном белье, необходимо соблюдать несколько важных правил.

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Простые правила стирки постельного белья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как часто нужно менять постельное белье

Какие средства стоит использовать при стирке постельного белья

Чистое постельное белье не только обеспечивает комфортный сон, но и помогает поддерживать гигиену, особенно летом.

Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok рассказал о главных правилах ухода за постельным бельем, которых стоит придерживаться в самое тёплое время года.

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Как часто нужно менять постельное белье летом

В жаркое время года постельное белье быстрее загрязняется из-за пота и естественных выделений тела. Именно поэтому Марк Любчик советует стирать его чаще, чем зимой.

"Как часто я меняю? Два раза в неделю. Если холодное время года, то иногда раз в неделю", - рассказал блогер.

По его словам, если постельное белье загрязнилось после одного использования, не стоит оставлять его в корзине для белья надолго.

Что добавлять в барабан при стирке постельного белья

Для регулярной стирки блогер использует обычное средство для стирки, но добавляет еще один компонент, который помогает поддерживать белье в чистоте. Речь идет о кислородном порошке.

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При какой температуре нужно стирать постельное белье

Блогер также рассказал, какой режим использует для ухода за постельным бельем. Он советует выбирать режим "Хлопок", температуру 60 градусов и максимальные обороты. Стирка постельного белья должна длиться полтора часа.

Смотрите видео о том, как правильно стирать постельное белье:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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