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Как правильно стирать постельное белье летом, чтобы оно оставалось идеально чистым

Анна Косик
6 августа 2026, 04:02
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Чтобы избежать появления желтых пятен на постельном белье, необходимо соблюдать несколько важных правил.
Как правильно стирать постельное белье летом, чтобы оно оставалось идеально чистым
Простые правила стирки постельного белья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как часто нужно менять постельное белье
  • Какие средства стоит использовать при стирке постельного белья

Чистое постельное белье не только обеспечивает комфортный сон, но и помогает поддерживать гигиену, особенно летом.

Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok рассказал о главных правилах ухода за постельным бельем, которых стоит придерживаться в самое тёплое время года.

видео дня

Как часто нужно менять постельное белье летом

В жаркое время года постельное белье быстрее загрязняется из-за пота и естественных выделений тела. Именно поэтому Марк Любчик советует стирать его чаще, чем зимой.

"Как часто я меняю? Два раза в неделю. Если холодное время года, то иногда раз в неделю", - рассказал блогер.

По его словам, если постельное белье загрязнилось после одного использования, не стоит оставлять его в корзине для белья надолго.

Что добавлять в барабан при стирке постельного белья

Для регулярной стирки блогер использует обычное средство для стирки, но добавляет еще один компонент, который помогает поддерживать белье в чистоте. Речь идет о кислородном порошке.

Почему стиральная машина трясется во время отжима
Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

При какой температуре нужно стирать постельное белье

Блогер также рассказал, какой режим использует для ухода за постельным бельем. Он советует выбирать режим "Хлопок", температуру 60 градусов и максимальные обороты. Стирка постельного белья должна длиться полтора часа.

Смотрите видео о том, как правильно стирать постельное белье:

@marclyubchyk

Моей постели уже 365 дней, она до сих пор как новая, пользуюсь ею каждый день. Запиши рецепт ухода✍?

♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

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О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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