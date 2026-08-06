Как правильно стирать постельное белье летом, чтобы оно оставалось идеально чистым

Вы узнаете:
- Как часто нужно менять постельное белье
- Какие средства стоит использовать при стирке постельного белья
Чистое постельное белье не только обеспечивает комфортный сон, но и помогает поддерживать гигиену, особенно летом.
Главред узнал, что украинский блогер и клиентокер Марк Любчик в TikTok рассказал о главных правилах ухода за постельным бельем, которых стоит придерживаться в самое тёплое время года.
Как часто нужно менять постельное белье летом
В жаркое время года постельное белье быстрее загрязняется из-за пота и естественных выделений тела. Именно поэтому Марк Любчик советует стирать его чаще, чем зимой.
"Как часто я меняю? Два раза в неделю. Если холодное время года, то иногда раз в неделю", - рассказал блогер.
По его словам, если постельное белье загрязнилось после одного использования, не стоит оставлять его в корзине для белья надолго.
Что добавлять в барабан при стирке постельного белья
Для регулярной стирки блогер использует обычное средство для стирки, но добавляет еще один компонент, который помогает поддерживать белье в чистоте. Речь идет о кислородном порошке.
При какой температуре нужно стирать постельное белье
Блогер также рассказал, какой режим использует для ухода за постельным бельем. Он советует выбирать режим "Хлопок", температуру 60 градусов и максимальные обороты. Стирка постельного белья должна длиться полтора часа.
Смотрите видео о том, как правильно стирать постельное белье:
@marclyubchyk
Моей постели уже 365 дней, она до сих пор как новая, пользуюсь ею каждый день. Запиши рецепт ухода✍?♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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