Как часто на самом деле нужно стирать постельное белье летом: ответ врачей

Рассказываем, какие интервалы замены постельного белья считают оптимальными специалисты в жаркий сезон.

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Как часто нужно менять постельное белье летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как часто следует менять постельное белье летом

На каком режиме нужно стирать постельное белье

В жаркий сезон вопрос чистоты постельного белья становится особенно актуальным. Высокая температура и интенсивное потоотделение во время сна создают условия для быстрого накопления бактерий, пылевых клещей и остатков кожного жира.

Главред расскажет, как часто нужно менять и стирать постельное белье летом.

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Оптимальная частота смены белья

Ученые отмечают, что летом постельное белье следует менять не реже одного раза в неделю. Это минимальный интервал, который позволяет поддерживать гигиену и комфорт большинства людей, пишет ТСН. Если же в комнате жарко, нет кондиционера или человек сильно потеет, стоит сократить этот промежуток до 3-5 дней. Такой режим особенно важен для людей с чувствительной кожей, аллергией или склонностью к акне.

Как часто менять наволочки

Чаще всего стирать нужно именно наволочки. Они ежедневно контактируют с кожей лица и волосами, накапливая остатки косметики, пота и жира. В жаркий период врачи советуют менять их каждые 3-4 дня, даже если остальное белье еще выглядит чистым. Это поможет снизить риск высыпаний и раздражений.

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Как правильно стирать постельное белье

Рекомендуем стирать белье при температуре не ниже 60 градусов. Такой режим эффективно уничтожает большинство бактерий, грибков и пылевых клещей. После стирки ткань следует полностью высушить, а по возможности — погладить. Высокая температура утюга дополнительно уменьшает количество микроорганизмов.

Также рекомендуем регулярно проветривать спальню и не застилать кровать сразу после пробуждения. Это позволяет испарить лишнюю влагу, которая накапливается за ночь, и снижает риск появления плесени.

Смотрите видео о том, как правильно стирать постельное белье:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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