Рассказываем, чем можно заменить бытовую химию, чтобы пол сиял, а в комнате царил свежий аромат.

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Чем помыть пол без разводов — что добавить в воду для мытья пола / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Чем помыть пол, чтобы он блестел

Что можно добавить в воду для мытья пола

Все больше людей отказываются от агрессивной бытовой химии и ищут более безопасные способы ухода за домом. Натуральные средства постепенно вытесняют агрессивную бытовую химию, ведь они безопасны для детей и домашних животных и не оставляют резкого запаха.

Главред расскажет, что нужно добавить в воду для мытья пола, чтобы он оставался блестящим и чистым в течение недели.

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Что добавить в воду для мытья пола

Если раньше корица ассоциировалась только с десертами, сегодня ее все чаще используют и для уборки. Как отмечает Blikk, эта пряность обладает мягким антибактериальным и дезинфицирующим эффектом. Она помогает бороться с бактериями, освежает помещение и оставляет теплый аромат, который создает ощущение уюта. В отличие от химических средств, после корицы не остается липких следов, поэтому она подходит для регулярной уборки.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как правильно применять

Есть два простых способа использования корицы для уборки:

Коричный порошок: одну столовую ложку размешайте в стакане теплой воды, смочите тряпку и вымойте пол. После высыхания комната наполнится приятным ароматом.

Эфирное масло корицы: в ведро с водой добавьте примерно 20 капель, хорошо перемешайте и используйте для мытья. Это еще удобнее, ведь запах будет более насыщенным и продолжительным.

Как часто проводить уборку

Специалисты советуют применять этот способ раз в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту и свежесть в доме без химии.

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Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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