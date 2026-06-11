Вы узнаете:
- Чем помыть пол, чтобы он блестел
- Что можно добавить в воду для мытья пола
Все больше людей отказываются от агрессивной бытовой химии и ищут более безопасные способы ухода за домом. Натуральные средства постепенно вытесняют агрессивную бытовую химию, ведь они безопасны для детей и домашних животных и не оставляют резкого запаха.
Главред расскажет, что нужно добавить в воду для мытья пола, чтобы он оставался блестящим и чистым в течение недели.
Что добавить в воду для мытья пола
Если раньше корица ассоциировалась только с десертами, сегодня ее все чаще используют и для уборки. Как отмечает Blikk, эта пряность обладает мягким антибактериальным и дезинфицирующим эффектом. Она помогает бороться с бактериями, освежает помещение и оставляет теплый аромат, который создает ощущение уюта. В отличие от химических средств, после корицы не остается липких следов, поэтому она подходит для регулярной уборки.
Как правильно применять
Есть два простых способа использования корицы для уборки:
Коричный порошок: одну столовую ложку размешайте в стакане теплой воды, смочите тряпку и вымойте пол. После высыхания комната наполнится приятным ароматом.
Эфирное масло корицы: в ведро с водой добавьте примерно 20 капель, хорошо перемешайте и используйте для мытья. Это еще удобнее, ведь запах будет более насыщенным и продолжительным.
Как часто проводить уборку
Специалисты советуют применять этот способ раз в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту и свежесть в доме без химии.
Смотрите видео о том, что добавить в воду для мытья пола:
@sizovasofiaa Лучший лайфхак для чистой пола ?? Ингредиенты: ?ведро теплой воды ?2 ложки соли ? 1 ложка соды ?пробка кондиционера для белья. ? Соль — вытягивает пыль и мелкую грязь с поверхности, действует как легкий антисептик ? Сода — прекрасно обезжиривает, растворяет пятна, устраняет запахи ? Кондиционер для белья — придает блеск, уменьшает статическое электричество (пыль не прилипает!), а еще оставляет приятный аромат ? #лайфхак#пол#лайфхаки#полезно#уборка#чистота#clean♬ оригинальный звук — Сизова София
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Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
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