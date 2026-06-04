Рассказываем, как обычная кухонная специя может стать простым и безопасным средством от мух в доме.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-muh-v-dome-za-schitannye-minuty-pomozhet-neozhidannyy-ingredient-10770290.html Ссылка скопирована

Как избавиться от мух в доме — простой спрей без химии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от мух в доме без химических средств

Запах какой специи отпугивает насекомых

Мухи быстро находят путь в жилище через открытые окна и двери, создавая дискомфорт в доме. Большинство хозяев пытаются бороться с ними химическими спреями, но существует простой натуральный ингредиент, который поможет уменьшить количество насекомых без вреда для здоровья.

Натуральное средство против мух

Специалист по уборке Андре Казимерский объясняет, что для борьбы с насекомыми можно применить кайенский перец, пишет The Mirror. Эта специя содержит капсаицин — вещество с резким ароматом и острым вкусом, которое раздражает органы чувств мух и заставляет их держаться подальше. Кроме того, перец способен маскировать запахи еды, которые обычно привлекают насекомых в дом.

видео дня

Чтобы приготовить спрей, достаточно смешать одну-две столовые ложки кайенского перца с примерно 475 мл горячей воды. После остывания раствор следует перелить в пульверизатор и распылить его возле окон, дверей и на кухне.

Эксперты отмечают, что этот метод подойдет не всем. После распыления мелкие частицы перца могут попасть в воздух и вызвать раздражение глаз у домашних животных. Поэтому владельцам кошек и собак рекомендуем выбрать другие натуральные средства, в частности яблочный уксус или огурцы.

Как избавиться от мух инфографика / Главред

Смотрите видео о том, как защититься от насекомых с помощью натурального спрея:

Читайте также:

Об источнике: The Mirror The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред