Вы узнаете:
- Как избавиться от мух в доме без химических средств
- Запах какой специи отпугивает насекомых
Мухи быстро находят путь в жилище через открытые окна и двери, создавая дискомфорт в доме. Большинство хозяев пытаются бороться с ними химическими спреями, но существует простой натуральный ингредиент, который поможет уменьшить количество насекомых без вреда для здоровья.
Натуральное средство против мух
Специалист по уборке Андре Казимерский объясняет, что для борьбы с насекомыми можно применить кайенский перец, пишет The Mirror. Эта специя содержит капсаицин — вещество с резким ароматом и острым вкусом, которое раздражает органы чувств мух и заставляет их держаться подальше. Кроме того, перец способен маскировать запахи еды, которые обычно привлекают насекомых в дом.
Чтобы приготовить спрей, достаточно смешать одну-две столовые ложки кайенского перца с примерно 475 мл горячей воды. После остывания раствор следует перелить в пульверизатор и распылить его возле окон, дверей и на кухне.
Эксперты отмечают, что этот метод подойдет не всем. После распыления мелкие частицы перца могут попасть в воздух и вызвать раздражение глаз у домашних животных. Поэтому владельцам кошек и собак рекомендуем выбрать другие натуральные средства, в частности яблочный уксус или огурцы.
Смотрите видео о том, как защититься от насекомых с помощью натурального спрея:
@dianagologovets Ингредиенты, которые есть дома у каждого и помогут вам защититься от комаров, жуков, насекомых…? Корица содержит эвгенол, который обычно встречается в репеллентах. Вот три способа использования корицы этим летом: СПРЕЙ? ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 чайные ложки корицы 4 стакана теплой воды 1 чайная ложка спирта 1 чайная ложка средства для мытья посуды ИНСТРУКЦИЯ: Смешайте корицу с водой и оставьте на несколько часов, чтобы настоялась. Процедите жидкость, перелейте в распылитель и пользуйтесь. От фруктовой мушки: положите несколько палочек корицы в тарелку с фруктами. Чтобы в мусорном ведре не было жуков и личинок, посыпьте ведро и крышку тонким слоем корицы ? #лайфхак#насекомые#жуки#мухи#средствопротивнасекомых#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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Об источнике: The Mirror
The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.
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