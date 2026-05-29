Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

Инна Ковенько
29 мая 2026, 16:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые растения и бытовые продукты имеют запахи, которые комары не переносят
О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят
Как избавиться от комаров — какой запах отпугивает комаров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой запах отпугивает комаров
  • Как избавиться от комаров народными методами

В теплое время года комары становятся настоящим испытанием для тех, кто любит вечерний отдых на балконе или террасе. Однако существуют природные ароматы, которые эти насекомые не переносят.

Цитронелла

Свечи с цитронеллой давно считаются одним из самых эффективных природных репеллентов, The Spruce. Их лимонно-травяной аромат происходит от лемонграсса и эффективно отпугивает комаров. Достаточно разместить несколько свечей на столе или рядом с местом отдыха, чтобы создать защитный барьер.

видео дня

Розмарин

Розмарин имеет свежий древесный запах, который нравится людям, но неприятен для комаров. Его можно выращивать в горшках, раскладывать веточки на столе или использовать эфирное масло в спреях.

Мелисса

Мелисса, близкая родственница мяты, известна своим насыщенным лимонным запахом. Ее часто добавляют в чай и десерты, но также это растение эффективно отпугивает комаров. Ее рекомендуют высаживать возле террас или открытых окон.

Кофе

Комары избегают запаха кофе. Для защиты участка можно использовать даже обычную кофейную гущу, достаточно рассыпать ее на грядках или клумбах.

Защита от клещей и комаров
Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Лаванда

Несмотря на приятный и успокаивающий аромат для людей, лаванда является естественным врагом комаров. Ее можно посадить возле дома или поставить в вазу.

Чеснок

Чеснок обладает свойством отпугивать насекомых, однако его нужно разрезать, чтобы запах распространялся. Зубчики можно разложить вокруг места отдыха, создавая естественную защиту.

Эвкалипт

Эвкалипт обладает сильным ароматом, который комары не переносят. Его можно выращивать на улице или использовать свечи и спреи с эвкалиптовым маслом.

Перечная мята

Запах перечной мяты комары не переносят. Это растение растет очень быстро, поэтому его лучше высаживать осторожно. Для личной защиты можно применять эфирное масло мяты.

Бархатцы

Эти цветы выделяют аромат, токсичный для комаров. Их можно высаживать на клумбах или использовать масло бархатцев в спреях.

активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как защититься от комаров с помощью натурального спрея:

@dianagologovets Ингредиенты, которые есть дома у каждого и помогут вам защититься от комаров, жуков, насекомых…? Корица содержит эвгенол, который обычно встречается в репеллентах. Вот три способа использования корицы этим летом: СПРЕЙ? ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 чайные ложки корицы 4 стакана теплой воды 1 чайная ложка спирта 1 чайная ложка средства для мытья посуды ИНСТРУКЦИЯ: Смешайте корицу с водой и оставьте на несколько часов, чтобы настоялась. Процедите жидкость, перелейте в распылитель и пользуйтесь. От фруктовой мушки: положите несколько палочек корицы в тарелку с фруктами. Чтобы в мусорном ведре не было жуков и личинок, посыпьте ведро и крышку тонким слоем корицы ? #лайфхак#насекомые#жуки#мухи#средствоотнасекомых#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец

Читайте также:

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
комары вредители
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56Синоптик
По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:56Война
Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:31Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц лета

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц лета

Последние новости

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронта

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Реклама
16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:39

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образеВидео

16:31

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:25

Посадили один раз — урожай собирают годами: какие овощи почти не требуют уходаВидео

16:19

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

15:53

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

15:36

Женщина переехала в "страну мечты" и быстро разочаровалась

15:16

"Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе

15:09

Путинистка Полина Гагарина кошмарит европейцев за санкции: что она вытворяет

14:57

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:54

Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

Реклама
14:40

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:13

Одна солнечная панель вместо электросети удивила домовладельцевВидео

14:07

"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

14:06

"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластикиВидео

14:02

Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяекВидео

13:51

Сюмбюль ага из "Великолепного века" стал горячим красавчиком: как выглядит актер

13:32

Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденногоВидео

13:14

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

13:14

"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

13:12

26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

12:50

Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

12:43

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

12:38

Подкормка огурцов в июне: как увеличить урожай и избежать пожелтенияВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

12:08

"Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию

11:56

Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

11:56

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в КрымВидео

11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

Реклама
11:04

"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответВидео

10:58

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья ЧерниговщиныФото

10:50

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

10:43

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:42

Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

10:11

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

10:01

От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июнеВидео

09:55

"Можно без конверта": Никитюк сделала неожиданное заявление о свадьбеВидео

09:53

Регионы России снова в огне, после атаки дронов горят важные объекты: детали

09:14

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять