Некоторые растения и бытовые продукты имеют запахи, которые комары не переносят

Как избавиться от комаров — какой запах отпугивает комаров

В теплое время года комары становятся настоящим испытанием для тех, кто любит вечерний отдых на балконе или террасе. Однако существуют природные ароматы, которые эти насекомые не переносят.

Цитронелла

Свечи с цитронеллой давно считаются одним из самых эффективных природных репеллентов, The Spruce. Их лимонно-травяной аромат происходит от лемонграсса и эффективно отпугивает комаров. Достаточно разместить несколько свечей на столе или рядом с местом отдыха, чтобы создать защитный барьер.

Розмарин

Розмарин имеет свежий древесный запах, который нравится людям, но неприятен для комаров. Его можно выращивать в горшках, раскладывать веточки на столе или использовать эфирное масло в спреях.

Мелисса

Мелисса, близкая родственница мяты, известна своим насыщенным лимонным запахом. Ее часто добавляют в чай и десерты, но также это растение эффективно отпугивает комаров. Ее рекомендуют высаживать возле террас или открытых окон.

Кофе

Комары избегают запаха кофе. Для защиты участка можно использовать даже обычную кофейную гущу, достаточно рассыпать ее на грядках или клумбах.

Лаванда

Несмотря на приятный и успокаивающий аромат для людей, лаванда является естественным врагом комаров. Ее можно посадить возле дома или поставить в вазу.

Чеснок

Чеснок обладает свойством отпугивать насекомых, однако его нужно разрезать, чтобы запах распространялся. Зубчики можно разложить вокруг места отдыха, создавая естественную защиту.

Эвкалипт

Эвкалипт обладает сильным ароматом, который комары не переносят. Его можно выращивать на улице или использовать свечи и спреи с эвкалиптовым маслом.

Перечная мята

Запах перечной мяты комары не переносят. Это растение растет очень быстро, поэтому его лучше высаживать осторожно. Для личной защиты можно применять эфирное масло мяты.

Бархатцы

Эти цветы выделяют аромат, токсичный для комаров. Их можно высаживать на клумбах или использовать масло бархатцев в спреях.

Об источнике: The Spruce The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

