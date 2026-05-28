Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

Дарья Пшеничник
28 мая 2026, 19:21
Этот метод основан на исследованиях ученых из Медицинской школы Миллера Университета Майами.

Что делать при укусе комара / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Весеннее потепление снова повысило активность комаров, и медики напоминают, что даже если укусы не несут серьезной угрозы, они способны испортить день в мгновение ока. Обычно эти насекомые появляются в апреле–мае, а больше всего досаждают в июле и августе. Если осень теплая, их присутствие ощутимо вплоть до октября.

Несмотря на то что местные комары редко переносят опасные болезни, зуд после укуса может быть невыносимым. Именно поэтому совет врача и автора, учившейся в Гарварде, доктора Триши Пасричи, вызвал ажиотаж в соцсетях. Она поделилась простым приемом, который, по ее словам, "буквально изменит вашу жизнь". Об этом пишет издание Express.

"Если вас укусит комар, я скажу вам кое-что, что буквально изменит вашу жизнь", — заявила она в видео, сразу подчеркнув: "Не чешитесь". Вместо этого, объяснила врач, стоит "просто осторожно потереть это двумя пальцами".

В ролике она несколько раз демонстрирует движение, после чего добавляет: "Вот и все. Зуд исчез. Я не чесала. Я не раздражала и не усугубляла ситуацию в миллион раз. Я просто нежно потерела".

Метод основан на исследовании ученых из Медицинской школы Миллера Университета Майами. Они выяснили, что легкое поглаживание кожи создает контрсигнал, который блокирует передачу зуда в мозг. Когда комар кусает, активируются различные нервные волокна, и именно контраст между ними провоцирует неприятное ощущение. Нежное растирание "выравнивает" этот контраст и подавляет сигнал.

Доктор Пасрича предполагает, что эта техника может помогать и людям с экземой.

"Если мы потираем вот так, мы фактически устраняем контраст. А самое крутое то, что вам на самом деле не нужно тереть участок, где вас укусили. Вам просто нужно потереть где-нибудь в том же дерматоме", — пояснила она.

После публикации видео комментарии заполнились удивленными отзывами. Пользователи писали, что попробовали метод и были поражены быстрым облегчением.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

