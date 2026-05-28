Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

Этот метод основан на исследованиях ученых из Медицинской школы Миллера Университета Майами.

Что делать при укусе комара

Что делать, чтобы кожа не чесалась после укуса комара

Какой интересный трюк советует врач

Весеннее потепление снова повысило активность комаров, и медики напоминают, что даже если укусы не несут серьезной угрозы, они способны испортить день в мгновение ока. Обычно эти насекомые появляются в апреле–мае, а больше всего досаждают в июле и августе. Если осень теплая, их присутствие ощутимо вплоть до октября.

Несмотря на то что местные комары редко переносят опасные болезни, зуд после укуса может быть невыносимым. Именно поэтому совет врача и автора, учившейся в Гарварде, доктора Триши Пасричи, вызвал ажиотаж в соцсетях. Она поделилась простым приемом, который, по ее словам, "буквально изменит вашу жизнь". Об этом пишет издание Express.

"Если вас укусит комар, я скажу вам кое-что, что буквально изменит вашу жизнь", — заявила она в видео, сразу подчеркнув: "Не чешитесь". Вместо этого, объяснила врач, стоит "просто осторожно потереть это двумя пальцами".

В ролике она несколько раз демонстрирует движение, после чего добавляет: "Вот и все. Зуд исчез. Я не чесала. Я не раздражала и не усугубляла ситуацию в миллион раз. Я просто нежно потерела".

Метод основан на исследовании ученых из Медицинской школы Миллера Университета Майами. Они выяснили, что легкое поглаживание кожи создает контрсигнал, который блокирует передачу зуда в мозг. Когда комар кусает, активируются различные нервные волокна, и именно контраст между ними провоцирует неприятное ощущение. Нежное растирание "выравнивает" этот контраст и подавляет сигнал.

Доктор Пасрича предполагает, что эта техника может помогать и людям с экземой.

"Если мы потираем вот так, мы фактически устраняем контраст. А самое крутое то, что вам на самом деле не нужно тереть участок, где вас укусили. Вам просто нужно потереть где-нибудь в том же дерматоме", — пояснила она.

После публикации видео комментарии заполнились удивленными отзывами. Пользователи писали, что попробовали метод и были поражены быстрым облегчением.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

