Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Простое средство из двух ингредиентов поможет защититься от клещей и комаров. Оно создает естественный барьер, который отпугивает вредителей и не вредит коже.

Средство от клещей и комаров

С приходом весны и первым теплом активизируются опасные вредители — клещи и весенние комары. Часто магазинная химия оказывается слишком агрессивной для кожи или недостаточно эффективной против вредителей. Существует надежный, натуральный и очень дешевый способ защитить себя во время работы в огороде или отдыха на природе. Главред расскажет подробнее.

Как рассказывает автор канала "Секреты урожая", основой такой защиты является обычная кулинарная гвоздика. Ее аромат действует на насекомых как мощное препятствие, делая человека буквально "невидимым" для их сенсоров. Средство готовится заранее, поскольку ему нужно время, чтобы набрать силу.

Как приготовить средство от клещей и комаров

Для приготовления средства понадобятся всего два ингредиента:

Целые бутоны гвоздики (примерно 20 штук);

Водка (50 мл).

Необходимо засыпать гвоздику в стакан, залить водкой и плотно закрыть крышкой. Настойку следует держать в темном месте ровно 10 дней. За это время жидкость приобретет темный цвет и насыщенный пряный аромат. Автор предупреждает, что не стоит использовать медицинский спирт, поскольку он быстро испаряется и пересушивает кожу. Также не стоит измельчать гвоздику, чтобы не забивать распылитель и не терять эфирные масла.

Как правильно наносить средство

Эффективность средства зависит от того, как вы его используете. В отличие от химических спреев, этот натуральный раствор лучше работает при контакте с теплом человеческого тела.

Эфирные масла гвоздики должны соприкасаться с поверхностью, чтобы постепенно испаряться. Когда вы наносите настойку на кожу, тепло вашего тела действует как естественный подогреватель, — говорится в видео.

Наносить настойку рекомендуют точечно на места, где пульсирует кровь: запястья, локтевые сгибы, шею и под коленями. Если вы работаете в шортах, нужно обязательно обработать лодыжки.

Как защитить одежду от клещей и комаров

Для борьбы с клещами особое внимание стоит уделить одежде. Натуральные ткани впитывают масла и удерживают запах часами, тогда как с синтетики аромат исчезает быстро.

Клещ ориентируется исключительно на запах и тепло. Когда он цепляется за брючину и ползет вверх, он натыкается на линию, обработанную гвоздикой. Для него этот запах является настолько сильным ударом, что паразит паникует и просто отваливается обратно в траву, — рассказывают в видео.

Нужно обильно смачивать нижний край брюк и носки, если вы планируете заходить в высокую траву или кустарники.

Как уменьшить количество клещей на территории

Помимо личной защиты, важно сделать территорию двора непригодной для жизни клещей. Они любят влагу и тень, поэтому регулярное скашивание травы (не выше 10 см) и уборка прошлогодней листвы снизят количество паразитов на 90%.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая" YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

