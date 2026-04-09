Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделать

Сотрудник сети быстрого питания в США стал героем после того, как вернул крупную сумму денег, найденную в неожиданном месте. Джейдон Синтрон обнаружил почти 10 тысяч долларов (433 тысячи гривен) в туалете ресторана в Кинстоне (Северная Каролина), где он работает, и без раздумий передал находку руководству.
Во время перерыва он заметил два белых конверта рядом с туалетом. В одном находилось около 5000 долларов, в другом 4333 доллара. По словам сотрудника, он сразу понял, что деньги нужно вернуть владельцу, и передал их в отдел кадров. Об этом пишет People.
Почему мужчина не оставил деньги себе
Сам Синтрон объяснил свой поступок личными убеждениями. Американец отметил, что его вера учит поступать правильно даже тогда, когда никто не видит. По его словам, он просто оказался "в нужное время в нужном месте", но главное, что не воспользоваться ситуацией.
"Деньги бесполезны, они без характера", - подчеркнул он, добавив, что не мог поступить иначе.
Отказ от награды удивил владельца денег
Владелец потерянной суммы вскоре обратился в полицию и смог вернуть свои деньги. В знак благодарности он предложил сотруднику 500 долларов (более 21 тысячи гривен), однако тот сначала отказался.
Синтрон объяснил, что не ожидал никакой награды за свой поступок и сделал это не ради денег. Только после нескольких уговоров он согласился принять вознаграждение.
Смотрите в видео о том, как мужчина вернул огромную сумму денег законному владельцу и отказался от вознаграждения:
Об издании People
People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.
