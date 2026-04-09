Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видео

Блогерша Лерчек остригла свои длинные волосы и побрила налысо голову.

Лерчек побрила налысо свою голову

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, показала видео, как лишается своих волос.

Соответствующим видео она поделился ее муж - аргентинский танцор Луис, на ее странице в Instagram.

"Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение - побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою красоту по капле", - написал Луис.

Муж блогерши написал, что Лерчек, несмотря на боль, продолжает улыбаться, дарить любовь своей семье, строить планы на наше будущее и вкладывать всю свою силу в жизнь. "Ты всегда была такой - и именно это заставило меня полюбить тебя. В этом твоя истинная красота, и для меня она никогда не померкнет. Она не в твоих волосах, бровях, ногтях. Ты всегда будешь моей прекрасной Лерой, а я всегда буду рядом с тобой - на каждом шагу нашего пути", - написал возлюбленный блогерши.

Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.

Сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.

Ранее Главред сообщал, что украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал об изменениях в личной жизни. По словам артиста, он больше не состоит в отношениях со своей женой, актрисой Викторией Билан-Ращук и уже имеет новые отношения.

Ранее также внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, резко изменился — он очень похудел и выглядит изможденным.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

