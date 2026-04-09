Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видео

Алена Кюпели
9 апреля 2026, 15:27
Блогерша Лерчек остригла свои длинные волосы и побрила налысо голову.
Лерчек побрила налысо свою голову / Скриншот Instagram/ler_chek

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, показала видео, как лишается своих волос.

Соответствующим видео она поделился ее муж - аргентинский танцор Луис, на ее странице в Instagram.

Блогерша Лерчек лишилась своих волос / Скриншот Instagram/ler_chek

"Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение - побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою красоту по капле", - написал Луис.

Муж блогерши написал, что Лерчек, несмотря на боль, продолжает улыбаться, дарить любовь своей семье, строить планы на наше будущее и вкладывать всю свою силу в жизнь. "Ты всегда была такой - и именно это заставило меня полюбить тебя. В этом твоя истинная красота, и для меня она никогда не померкнет. Она не в твоих волосах, бровях, ногтях. Ты всегда будешь моей прекрасной Лерой, а я всегда буду рядом с тобой - на каждом шагу нашего пути", - написал возлюбленный блогерши.

Блогерша Лерчек лишилась своих волос / Скриншот Instagram/ler_chek

Что случилось с Лерчек

Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.

Сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

