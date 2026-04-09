Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

Руслана Заклинская
9 апреля 2026, 16:04
Пятница во Львовской области начнётся с густого тумана и сильных заморозков.
Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления
Прогноз погоды на Львовщине на 10 апреля / Фото: freepik.com

  • Какая будет погода на Львовщине 10 апреля
  • Прогнозируют ли дождь или мокрый снег
  • Какой будет температура ночью и днем

В пятницу, 10 апреля, погода во Львовской области будет находиться под влиянием холодной воздушной массы с севера. Ожидается резкое ночное понижение температуры, туман и опасные условия на дорогах. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако синоптики предупреждают об ухудшении видимости ночью и утром до 500-1000 метров из-за слабого тумана. Из-за ночных минусовых температур на дорогах области сохранится гололед, что создает риски для водителей.

Температура воздуха в области в ночное время опустится до 0-5° мороза, в связи с чем объявлен II (оранжевый) уровень опасности. Днем солнце несколько прогреет воздух до 6-11° тепла.

Ветер будет преобладать северного направления со скоростью 7-12 м/с. Помимо заморозков, синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за гололеда, который будет наблюдаться на дорогах региона в период с 9 по 11 апреля.

Погода в Украине 10 апреля
Погода в Украине 10 апреля / Фото: meteoprog.com

Погода во Львове 10 апреля

Во Львове пятница также будет холодной, особенно в ночные и утренние часы. Небо будет покрыто облаками с периодическими прояснениями, осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью в городе составит 1-3° мороза (сильный заморозок), днем столбики термометров поднимутся до 8-10° тепла. Как и по области, во Львове ожидается утренний туман и скользкое дорожное покрытие.

Как сообщал Главред, 9 апреля в Украине ожидается прохладная и дождливая погода с мокрым снегом. Днем температура составит +3…+8°, на юге и востоке - до +11°.

В Днепре в ближайшие дни сохранится нестабильная погода с облачностью, дождями и низкими температурами. 9 апреля ожидается до +9°C и дождь после обеда, 10 апреля - пасмурно с мелкими осадками.

Кроме того, 10 апреля в Ровенской области ожидается прохладная погода без существенных осадков. Ночью температура снизится до 0…-3°, днем - до +3…+8°, в Ровно ночью 0…-2°, днем +6…+8°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

