Температура упадет до минуса: на Днепропетровщину сует арктический воздух

В Днепре и области ожидается резкое похолодание с ночными заморозками.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый)

Кратко:

8 апреля в Днепропетровской области ожидается резкое похолодание и ночные заморозки

Дневная температура прогреется до +7..+12°, ночная 0..+5°, на почве до -3°

Северо-западный ветер 7-12 м/с, существенных осадков не предполагается

Погодные условия в Днепре и области значительно изменятся уже в среду, 8 апреля. По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии , жителям региона следует готовиться к резкому похолоданию и ночным заморозкам.

В течение дня ожидается переменная облачность, однако осадков ночью не предполагается. Ситуацию усугубит северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду.

Наибольшую угрозу представляют заморозки на поверхности почвы. Синоптики официально объявили I уровень опасности (желтый).

По всей территории области ночная температура будет колебаться от 0 до +5°, однако на почве столбики термометров опустятся до отметок 0..-3°. В дневные часы воздух прогреется только до +7…12°.

В самом Днепре ночь также будет холодной — температура воздуха составит +2...+4°, но на поверхности почвы сохранится опасность заморозков до -3°. Днем в среду в областном центре ожидается от +8 до +10 °.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, начало апреля на Житомирщине будет холодным и неустойчивым. Ожидается дождь, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.

Кроме того, погода в Украине 8 апреля будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также 8 апреле ожидаются дожди с мокрым снегом , в столице — также осадки. Температура снизится до +1…+3° ночью и +4…+6° днем.

Читайте также:

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

