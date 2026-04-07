Температура упадет до минуса: на Днепропетровщину сует арктический воздух

Кратко:
- 8 апреля в Днепропетровской области ожидается резкое похолодание и ночные заморозки
- Дневная температура прогреется до +7..+12°, ночная 0..+5°, на почве до -3°
- Северо-западный ветер 7-12 м/с, существенных осадков не предполагается
Погодные условия в Днепре и области значительно изменятся уже в среду, 8 апреля. По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии , жителям региона следует готовиться к резкому похолоданию и ночным заморозкам.
В течение дня ожидается переменная облачность, однако осадков ночью не предполагается. Ситуацию усугубит северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду.
Наибольшую угрозу представляют заморозки на поверхности почвы. Синоптики официально объявили I уровень опасности (желтый).
По всей территории области ночная температура будет колебаться от 0 до +5°, однако на почве столбики термометров опустятся до отметок 0..-3°. В дневные часы воздух прогреется только до +7…12°.
В самом Днепре ночь также будет холодной — температура воздуха составит +2...+4°, но на поверхности почвы сохранится опасность заморозков до -3°. Днем в среду в областном центре ожидается от +8 до +10 °.
Как сообщал Главред, начало апреля на Житомирщине будет холодным и неустойчивым. Ожидается дождь, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.
Кроме того, погода в Украине 8 апреля будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также 8 апреле ожидаются дожди с мокрым снегом , в столице — также осадки. Температура снизится до +1…+3° ночью и +4…+6° днем.
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
