На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

Руслан Иваненко
6 апреля 2026, 23:08обновлено 6 апреля, 23:50
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды с дождями и заметным понижением температуры.
В среду дожди усилятся, а температура снизится / Фото: УНИАН

Кратко:

  • В Днепре ожидается похолодание и дождь
  • Во вторник — сильные осадки, до +11°C
  • В среду — дождь и понижение температуры до +9°C

В Днепре в ближайшие дни прогнозируется заметное понижение температуры и изменение погодных условий. По данным сервиса Sinoptik, после относительно теплой погоды в начале недели город накроет более прохладный и влажный атмосферный фронт.

Погода 7 апреля

Во вторник жителям города стоит подготовиться к дождливой погоде. Ночью ожидается сильный дождь, однако к утру он должен прекратиться. Утренние часы порадуют коротким прояснением, но уже днем небо снова затянется облаками.

Температурные показатели в течение суток будут колебаться от +6°C утром до +11°C в дневные часы. Вечером возможно возобновление осадков, хотя они будут уже менее интенсивными.

Влажность воздуха останется достаточно высокой, достигая 87% в ночное время.

Погода в Днепре 7 апреля
Погода в Днепре 7 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Погода 8 апреля

В среду, 8 апреля, облачная погода будет преобладать в течение всего дня. Температурный режим несколько снизится по сравнению с предыдущими сутками: утром термометры покажут +5°C, а днем воздух прогреется лишь до +9°C.

В течение дня ожидается мелкий дождь, пик которого придется на дневное время с вероятностью осадков до 72%. Ближе к вечеру дождь должен стихнуть, однако небо останется пасмурным.

Атмосферное давление в течение этих двух дней будет стабильным — в пределах 741–745 мм рт. ст.

Погода в Днепре 8 апреля
Погода в Днепре 8 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение недели в Тернопольской области ожидается прохладная, ветреная погода с незначительными осадками, что обусловлено влиянием тыловой части циклона, вторичных атмосферных фронтов и притоком арктического воздуха, сообщили синоптики.

Кроме того, после короткого периода почти летнего тепла Украину накрывает резкое похолодание — синоптики фиксируют смену воздушных масс и приход активного циклона "Rapunzel", который уже несет арктический воздух. В Черкасской области этот фронт проявится во второй половине дня 6 апреля кратковременными дождями, местами с грозами и порывами ветра до 15–20 м/с, после чего температура резко снизится.

Также во вторник, 7 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачность с кратковременными дождями, а местами возможен и мокрый снег.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

