На Ровенщину надвигается опасная погода: когда ожидаются мокрый снег и заморозки

Метеорологи объявили предупреждение об опасных погодных условиях для жителей области.

Прогноз погоды в Ровно и области на 7 апреля / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Во вторник, 7 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Во вторник ночью по области температура составит от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Днем синоптики прогнозируют +5…+10 градусов. В Ровно ночью температура воздуха опустится до +1…+3 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Предупреждение от синоптиков

В течение суток 7 апреля в городе Ровно и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

По данным синоптиков, ночью 8-11 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0…-3 градусов. Это соответствует второму уровню опасности — оранжевому.

Заморозки могут повредить цветущие плодовые растения, которые находятся в фазе цветения. Специалисты рекомендуют аграриям и садоводам принять меры для защиты урожая.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

