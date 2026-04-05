Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий: днём 6 апреля на территории Киева и области прогнозируются сильные порывы ветра.

Стал известен прогноз погоды для Киева

В Киеве прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями

В столице ночью ожидается +5…+7 градусов, днём — +13…+15

В понедельник, 6 апреля, в Киеве и Киевской области прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями, передают синоптики.

Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет юго-западного направления с последующим переходом на северо-западный, скоростью 7–12 м/с. Во второй половине дня возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём — от +11 до +16. В столице ночью ожидается +5…+7 градусов, днём — +13…+15.

Синоптики также предупреждают об ухудшении погодных условий: днём 6 апреля на территории Киева и области прогнозируются сильные порывы ветра до 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности — жёлтый.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, особенно во время пребывания на улице.

