Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Вы узнаете:
- В Киеве прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями
- В столице ночью ожидается +5…+7 градусов, днём — +13…+15
В понедельник, 6 апреля, в Киеве и Киевской области прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями, передают синоптики.
Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер будет юго-западного направления с последующим переходом на северо-западный, скоростью 7–12 м/с. Во второй половине дня возможны порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём — от +11 до +16. В столице ночью ожидается +5…+7 градусов, днём — +13…+15.
Синоптики также предупреждают об ухудшении погодных условий: днём 6 апреля на территории Киева и области прогнозируются сильные порывы ветра до 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности — жёлтый.
Жителям рекомендуют соблюдать осторожность, особенно во время пребывания на улице.
Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.
Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.
Больше новостей:
- Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода
- Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает
- В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе
