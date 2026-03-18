Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

Когда в Украину вернётся тепло

Главное из новостей:

Холода задержатся в Украине до конца недели

Возможны дожди и мокрый снег

Потепление ожидается после 23 марта

Эта неделя в Украине проходит под знаком прохлады, и, по словам синоптика Натальи Диденко, погода пока не спешит переходить в настоящий весенний режим. Накануне Всемирного дня метеоролога она не только обнародовала прогноз, но и напомнила об интересных атмосферных явлениях.

"19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0–4 градуса, а днем +4–8 градусов", — отметила синоптик.

По ее словам, теплее будет только на востоке, юго-востоке и Волыни — до +12 градусов.

В большинстве областей ожидается облачная и влажная воздушная масса, которая ухудшит видимость. Водителей просят быть более внимательными. Местами пройдут дожди, а ночью и утром возможен мокрый снег.

Погода в Киеве

В столице 19 марта прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. После ночного холода около нуля температура днем поднимется лишь до +5 градусов.

Когда потеплеет

По словам Диденко, самые холодные дни — сегодня и завтра. Далее температура начнет постепенно расти, а с 23 марта ожидается ощутимое потепление.

Атмосферный фронт окклюзии: что это и почему важно

В своем посте синоптик также объяснила один из ключевых метеорологических терминов — фронт окклюзии.

Она напоминает, что это фактически объединенные холодный и теплый атмосферные фронты. Холодный воздух догоняет теплый, вытесняет его вверх, и именно в зоне такого фронта обычно царит облачная и влажная погода с осадками.

По словам Диденко, окклюзия является признаком "старения" циклона — когда он постепенно ослабевает и "выдыхается". На прогнозной карте на 19 марта можно увидеть все типы фронтов: холодный (синяя линия), теплый (красная) и окклюзионный (лиловый).

Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 18-20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.

В Полтаве и области вследствие притока холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.

Кроме того, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. В ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

