Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

Главное из новостей:
- Холода задержатся в Украине до конца недели
- Возможны дожди и мокрый снег
- Потепление ожидается после 23 марта
Эта неделя в Украине проходит под знаком прохлады, и, по словам синоптика Натальи Диденко, погода пока не спешит переходить в настоящий весенний режим. Накануне Всемирного дня метеоролога она не только обнародовала прогноз, но и напомнила об интересных атмосферных явлениях.
"19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0–4 градуса, а днем +4–8 градусов", — отметила синоптик.
По ее словам, теплее будет только на востоке, юго-востоке и Волыни — до +12 градусов.
В большинстве областей ожидается облачная и влажная воздушная масса, которая ухудшит видимость. Водителей просят быть более внимательными. Местами пройдут дожди, а ночью и утром возможен мокрый снег.
Погода в Киеве
В столице 19 марта прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. После ночного холода около нуля температура днем поднимется лишь до +5 градусов.
Когда потеплеет
По словам Диденко, самые холодные дни — сегодня и завтра. Далее температура начнет постепенно расти, а с 23 марта ожидается ощутимое потепление.
Атмосферный фронт окклюзии: что это и почему важно
В своем посте синоптик также объяснила один из ключевых метеорологических терминов — фронт окклюзии.
Она напоминает, что это фактически объединенные холодный и теплый атмосферные фронты. Холодный воздух догоняет теплый, вытесняет его вверх, и именно в зоне такого фронта обычно царит облачная и влажная погода с осадками.
По словам Диденко, окклюзия является признаком "старения" циклона — когда он постепенно ослабевает и "выдыхается". На прогнозной карте на 19 марта можно увидеть все типы фронтов: холодный (синяя линия), теплый (красная) и окклюзионный (лиловый).
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 18-20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.
В Полтаве и области вследствие притока холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.
Кроме того, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. В ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди.
Вас может заинтересовать:
- В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чем причина
- Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и станет холодно
- В Одессе море пожелтело и странно пахнет, экологи бьют тревогу: в чем причина
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред