Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

Юрий Берендий
17 марта 2026, 22:14
В Черкассах зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха по нескольким показателям, что связывают с погодными условиями и воздействием промышленности.
В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха — подробности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Черкассах зафиксировано загрязнение воздуха диоксидом азота, аммиаком, формальдегидом, пылью и оксидом углерода. Такие данные получены по результатам наблюдений в период с 9 по 15 марта. По сравнению с предыдущей неделей уровень формальдегида вырос примерно на треть, также зафиксировано повышение концентраций аммиака и диоксида азота. Об этом сообщил в комментарии "Суспильному" руководитель областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Он уточнил, что отбор проб воздуха проводился в центре города, а также в Днепровском и Юго-Западном микрорайонах.

видео дня

"За неделю в воздухе нашего города диоксид азота, аммиак, формальдегид, взвешенные вещества, в частности, пыль, и оксид углерода превышали свою среднесуточную предельно допустимую концентрацию от 1,1 до 5,9 раза", — указал он.

По словам метеоролога Виталия Постриганя, результаты измерений качества воздуха показали, что в центре Черкасс в период с 9 по 14 марта фиксировались превышения концентраций диоксида азота и аммиака в 1,3–1,8 раза, пыли — в 1,3 раза 10 и 14 марта, а оксида углерода — в 1,2 раза в те же дни.

В Днепровском микрорайоне с 9 по 11 марта уровень диоксида азота превышал норму в 1,2–1,3 раза, аммиака — в 1,1–1,3 раза 10 и 14 марта, пыли — в 1,3 раза 14 марта, а формальдегида — в 2,4–5,9 раза в течение 9–14 марта.

В Юго-Западном микрорайоне превышение диоксида азота составляло 1,3–1,5 раза 9, 10, 13 и 14 марта, аммиака — 1,1–2,1 раза в отдельные дни с 10 по 14 марта, а пыли — в 1,3 раза 14 марта.

В то же время содержание других контролируемых веществ оставалось в пределах допустимых норм.

Постригань отметил, что по сравнению с предыдущей неделей в Днепровском микрорайоне примерно на треть выросли среднесуточные показатели формальдегида, в центре города уже вторую неделю подряд фиксируется превышение диоксида азота, а во всех районах чаще наблюдаются повышенные уровни аммиака.

Ухудшение качества воздуха он объяснил антициклональными погодными условиями, добавив, что по предварительному прогнозу на этой неделе ситуация вряд ли улучшится.

"Тем не менее, ветры с северной составляющей будут способствовать выносу выбросов предприятий основной промышленной зоны за пределы города. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне 5–10º тепла, ночью от 2º тепла до 3º мороза", — подчеркнул он.

В то же время руководительница лаборатории областного гидрометцентра Елена Барабашина сообщила, что основными источниками загрязнения воздуха в Черкассах являются транспорт и промышленные предприятия.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха — подробности / Инфографика: Главред

Качество воздуха — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киеве утром 13 февраля 2025 года зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха — уровень вредных частиц значительно превышал норму.

После ночной атаки российских войск 4 июля 2025 года ситуация с воздухом в столице также ухудшилась. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома, держать закрытыми окна и двери, пользоваться масками и пить больше воды.

21 сентября 2025 года в Киеве снова отметили резкое ухудшение состояния воздуха из-за высокой концентрации пыли. По данным городских властей, вечером жители начали жаловаться на проблемы с дыханием, в некоторых районах ощущался неприятный запах, а видимость значительно снизилась из-за смога. Мониторинговый сервис IQAir зафиксировал превышение нормы твердых частиц более чем в восемь раз, из-за чего Киев оказался на седьмом месте среди городов мира с самым грязным воздухом.

Другие новости:

О личности: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черкассы Черкасская область Черкасчина Новости Черкассы Погода Черкасская область
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять