В Черкассах зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха по нескольким показателям, что связывают с погодными условиями и воздействием промышленности.

В Черкассах зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе

Это связано с работой предприятий и движением транспорта

В Черкассах зафиксировано загрязнение воздуха диоксидом азота, аммиаком, формальдегидом, пылью и оксидом углерода. Такие данные получены по результатам наблюдений в период с 9 по 15 марта. По сравнению с предыдущей неделей уровень формальдегида вырос примерно на треть, также зафиксировано повышение концентраций аммиака и диоксида азота. Об этом сообщил в комментарии "Суспильному" руководитель областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Он уточнил, что отбор проб воздуха проводился в центре города, а также в Днепровском и Юго-Западном микрорайонах.

"За неделю в воздухе нашего города диоксид азота, аммиак, формальдегид, взвешенные вещества, в частности, пыль, и оксид углерода превышали свою среднесуточную предельно допустимую концентрацию от 1,1 до 5,9 раза", — указал он.

По словам метеоролога Виталия Постриганя, результаты измерений качества воздуха показали, что в центре Черкасс в период с 9 по 14 марта фиксировались превышения концентраций диоксида азота и аммиака в 1,3–1,8 раза, пыли — в 1,3 раза 10 и 14 марта, а оксида углерода — в 1,2 раза в те же дни.

В Днепровском микрорайоне с 9 по 11 марта уровень диоксида азота превышал норму в 1,2–1,3 раза, аммиака — в 1,1–1,3 раза 10 и 14 марта, пыли — в 1,3 раза 14 марта, а формальдегида — в 2,4–5,9 раза в течение 9–14 марта.

В Юго-Западном микрорайоне превышение диоксида азота составляло 1,3–1,5 раза 9, 10, 13 и 14 марта, аммиака — 1,1–2,1 раза в отдельные дни с 10 по 14 марта, а пыли — в 1,3 раза 14 марта.

В то же время содержание других контролируемых веществ оставалось в пределах допустимых норм.

Постригань отметил, что по сравнению с предыдущей неделей в Днепровском микрорайоне примерно на треть выросли среднесуточные показатели формальдегида, в центре города уже вторую неделю подряд фиксируется превышение диоксида азота, а во всех районах чаще наблюдаются повышенные уровни аммиака.

Ухудшение качества воздуха он объяснил антициклональными погодными условиями, добавив, что по предварительному прогнозу на этой неделе ситуация вряд ли улучшится.

"Тем не менее, ветры с северной составляющей будут способствовать выносу выбросов предприятий основной промышленной зоны за пределы города. Дневные температуры прогнозируются в диапазоне 5–10º тепла, ночью от 2º тепла до 3º мороза", — подчеркнул он.

В то же время руководительница лаборатории областного гидрометцентра Елена Барабашина сообщила, что основными источниками загрязнения воздуха в Черкассах являются транспорт и промышленные предприятия.

После ночной атаки российских войск 4 июля 2025 года ситуация с воздухом в столице также ухудшилась. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома, держать закрытыми окна и двери, пользоваться масками и пить больше воды.

21 сентября 2025 года в Киеве снова отметили резкое ухудшение состояния воздуха из-за высокой концентрации пыли. По данным городских властей, вечером жители начали жаловаться на проблемы с дыханием, в некоторых районах ощущался неприятный запах, а видимость значительно снизилась из-за смога. Мониторинговый сервис IQAir зафиксировал превышение нормы твердых частиц более чем в восемь раз, из-за чего Киев оказался на седьмом месте среди городов мира с самым грязным воздухом.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

