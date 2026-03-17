Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Житомире 18 марта
- Прогноз погоды на среду для Житомирской области
Житомирщина в середине недели столкнется с погодой, которая скорее напоминает затяжной переходный сезон, чем уверенное движение к теплу. По данным областного гидрометцентра, 18 марта регион окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока, что временно "заморозит" весеннее потепление.
Какая будет погода в Житомире
Город встретит сутки переменной облачностью и отсутствием осадков. Ночные температуры будут балансировать на границе нуля — от +1 до -1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +6…+8°.
Прогноз погоды в Житомирской области
В области ситуация более контрастная: ночные значения будут колебаться от +2 до -3°, а дневные — от +5 до +10°. При этом, несмотря на прохладу, осадков не прогнозируется.
Порывы ветра 5–10 м/с будут поддерживать ощутимую прохладу даже в дневные часы.
Что это означает для жителей области
- аграриям стоит учесть возможные ночные "минусы" во время ранних полевых работ;
- горожанам — не спешить с легкой одеждой, ведь ветер будет делать погоду холоднее, чем показывает термометр;
- водителям — быть внимательными утром: локальные заморозки могут создать скользкие участки.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 18-20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.
В Полтаве и области вследствие прихода холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.
Кроме того, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. В ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди.
Вас может заинтересовать:
- Температура резко изменится: что приготовила погода для Днепра на этой неделе
- Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернется весеннее тепло
- В Тернопольской области станет заметно холоднее: какая будет максимальная температура
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
