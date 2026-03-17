Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

Регион окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока.

Прогноз погоды в Житомире и области

Вы узнаете:

Какая будет погода в Житомире 18 марта

Прогноз погоды на среду для Житомирской области

Житомирщина в середине недели столкнется с погодой, которая скорее напоминает затяжной переходный сезон, чем уверенное движение к теплу. По данным областного гидрометцентра, 18 марта регион окажется под влиянием сухой и прохладной воздушной массы с северо-востока, что временно "заморозит" весеннее потепление.

Какая будет погода в Житомире

Город встретит сутки переменной облачностью и отсутствием осадков. Ночные температуры будут балансировать на границе нуля — от +1 до -1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +6…+8°.

Прогноз погоды в Житомирской области

В области ситуация более контрастная: ночные значения будут колебаться от +2 до -3°, а дневные — от +5 до +10°. При этом, несмотря на прохладу, осадков не прогнозируется.

Порывы ветра 5–10 м/с будут поддерживать ощутимую прохладу даже в дневные часы.

Что это означает для жителей области

аграриям стоит учесть возможные ночные "минусы" во время ранних полевых работ;

горожанам — не спешить с легкой одеждой, ведь ветер будет делать погоду холоднее, чем показывает термометр;

водителям — быть внимательными утром: локальные заморозки могут создать скользкие участки.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 18-20 марта ожидается преимущественно сухая и относительно теплая погода. Существенных осадков не прогнозируется, а температурные показатели будут колебаться в пределах ранневесенних значений.

В Полтаве и области вследствие прихода холодной воздушной массы и увеличения облачности на этой неделе дневные температуры снизятся до 3-8 градусов тепла.

Кроме того, мартовское потепление в Днепре временно приостановится. В ближайшие дни город накроет плотная облачность, а синоптики прогнозируют дожди.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

