Читать на украинском
Температура резко изменится: что приготовила погода для Днепра на этой неделе

Руслан Иваненко
15 марта 2026, 16:23
Погода в Днепре будет меняться от прохладных ветреных дней до немного более тёплых солнечных дней
Днепр, погода
Ветер и облачность могут усиливать ощущение холода / Фото: facebook.com/moderndnipr

Кратко:

  • В Днепре на неделю прогнозируют переменчивую погоду
  • Температура днем +7…+10, ночью +2…+4 градуса
  • Ожидаются облачность и осадки

В Днепре в течение недели ожидается неустойчивая мартовская погода с умеренными температурами, периодической облачностью и отдельными осадками. По прогнозу метеорологической службы Sinoptik, температура днем будет колебаться примерно от +7 до +10 градусов, а ночью опускаться до +2…+4 градусов.

Понедельник: Облачный день с небольшими осадками

В понедельник, 16 марта, в Днепре в течение дня будет преобладать облачная погода. Ночью температура воздуха составит около +2 градусов, днем воздух прогреется примерно до +10.

В течение дня небо останется затянутым облаками, а в отдельные часы возможны небольшие осадки, которые создадут типичную для ранней весны прохладную атмосферу.

Погода в Днепре 16 марта
Погода в Днепре 16 марта / Фото: скриншот sinoptik

Вторник: Похолодание и сильная облачность

Во вторник, 17 марта, температура несколько снизится. Ночью синоптики прогнозируют около +4 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +7.

В течение дня ожидается значительная облачность, из-за чего солнце будет появляться редко. Погода останется прохладной, а ветер может усиливать ощущение холода.

Погода в Днепре 17 марта
Погода в Днепре 17 марта / Фото: скриншот sinoptik

Среда: Переменная погода с кратковременными прояснениями

В среду, 18 марта, погодные условия существенно не изменятся. В ночные часы температура будет держаться около отметки +3…+4 градуса, а днем поднимется примерно до +7.

Небо будет преимущественно облачным с кратковременными прояснениями, поэтому солнечных периодов ожидается немного.

Погода в Днепре 18 марта
Погода в Днепре 18 марта / Фото: скриншот sinoptik

Четверг: Немного теплее и переменная облачность

В четверг, 19 марта, в Днепре прогнозируют немного более теплую погоду. Ночью температура останется около +4 градусов, а днем повысится примерно до +8.

День пройдет под знаком переменной облачности: иногда облака будут расходиться, но полностью ясного неба синоптики не обещают.

Погода в Днепре 19 марта
Погода в Днепре 19 марта / Фото: скриншот sinoptik

Пятница: Стабильная прохладная погода

В пятницу, 20 марта, погодная ситуация останется прежней. Ночью ожидается около +4 градусов, а днем воздух прогреется до +8. Облачность будет периодически сменяться прояснениями, что создаст ощущение более комфортной весенней погоды.

Погода в Днепре 20 марта
Погода в Днепре 20 марта / Фото: скриншот sinoptik

Суббота: Умеренно прохладно, без существенных осадков

В субботу, 21 марта, в городе сохранится умеренно прохладная температура. В ночные часы столбики термометров будут показывать около +3…+4 градусов, а днем воздух прогреется примерно до +8.

День ожидается преимущественно облачным, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Днепре 21 марта
Погода в Днепре 21 марта / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье: Прохладная ночь и переменчивая погода

В воскресенье, 22 марта, в конце недели прогнозируют несколько более прохладную ночь. Температура может опуститься примерно до −1 градуса, тогда как днем воздух прогреется до +5…+6. Погода останется переменчивой с умеренной облачностью, а значительных осадков не ожидается.

Погода в Днепре 22 марта
Погода в Днепре 22 марта / Фото: скриншот sinoptik

Общая картина

В целом середина марта в Днепре характеризуется контрастной погодой с чередованием облачных и более ясных дней. Температура постепенно переходит в весенний режим, но ночи остаются прохладными, что типично для этого периода года.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в течение недели будет более холодной и даже с осадками. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, погода в Украине с 16 по 22 марта будет не такой теплой. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, относительно длительный период солнечной и сухой погоды, установившийся в Украине в начале марта, постепенно подходит к концу.

Напомним, что погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет ясной, но ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

