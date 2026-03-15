Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

В течение недели в Украине температура воздуха будет постепенно снижаться.

https://glavred.info/synoptic/nastupit-poholodanie-i-proydut-osadki-v-ukraine-izmenitsya-pogoda-10749131.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 16 марта / фото: УНИАН

Что вы узнаете:

Какая будет погода в течение недели

Когда в Украину придет похолодание

Когда в регионы вернутся осадки

Погода в Украине в течение недели будет более холодной и даже с осадками. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что следующая неделя принесет прохладу. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. Днем она будет повышаться максимум до 5-10 градусов тепла. Первые осадки появятся уже в среду, 18 марта.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода 16 марта

В понедельник, 16 марта, ожидается еще достаточно теплая погода. В этот день температура воздуха повысится до 9-13 градусов тепла. Осадков в понедельник не будет.

"И главное — солнечно", — пишет Диденко.

Погода в Киеве 16 марта

В Киеве в понедельник, 16 марта, будет сухая погода без осадков. Днем будет тепло — 10-12 градусов тепла.

"В дальнейшем — холоднее, но в соответствии с нормами марта", — отметила синоптик.

Прогноз погоды - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 15 марта, погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточноевропейской равниной. В регионе сохранится теплая и сухая погода.

В то же время в Ровенской области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, осадков не предвидится. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается от +10 до +15 градусов.

Также известно, что в Одессе и области в ближайшие дни – с 14 по 18 марта – погодные условия будет определять антициклон Konrad. Из-за этого ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, постепенное снижение дневной температуры воздуха.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред