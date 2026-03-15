Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

Что вы узнаете:
- Какая будет погода в течение недели
- Когда в Украину придет похолодание
- Когда в регионы вернутся осадки
Погода в Украине в течение недели будет более холодной и даже с осадками. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что следующая неделя принесет прохладу. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. Днем она будет повышаться максимум до 5-10 градусов тепла. Первые осадки появятся уже в среду, 18 марта.
Погода 16 марта
В понедельник, 16 марта, ожидается еще достаточно теплая погода. В этот день температура воздуха повысится до 9-13 градусов тепла. Осадков в понедельник не будет.
"И главное — солнечно", — пишет Диденко.
Погода в Киеве 16 марта
В Киеве в понедельник, 16 марта, будет сухая погода без осадков. Днем будет тепло — 10-12 градусов тепла.
"В дальнейшем — холоднее, но в соответствии с нормами марта", — отметила синоптик.
Как сообщал Главред, в воскресенье, 15 марта, погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточноевропейской равниной. В регионе сохранится теплая и сухая погода.
В то же время в Ровенской области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, осадков не предвидится. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается от +10 до +15 градусов.
Также известно, что в Одессе и области в ближайшие дни – с 14 по 18 марта – погодные условия будет определять антициклон Konrad. Из-за этого ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, постепенное снижение дневной температуры воздуха.
Читайте также:
- Тепло, но с характером: когда Львовскую область разогреет до +17°
- Температура упадет: сильный ветер принесет в Тернопольскую область похолодание
- Украину ждет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
