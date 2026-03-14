Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

Кратко:
- На выходных в Одессе будет тепло
- С понедельника ожидается похолодание
- Синоптики прогнозируют облачную погоду и дожди
В Одессе и области в ближайшие дни – с 14 по 18 марта – погодные условия будет определять антициклон Konrad.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в выходные еще сохранится теплая солнечная погода. Однако уже с понедельника, 16 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, постепенное снижение дневной температуры воздуха.
В акватории моря легкое волнение, безопасные уровни моря, температура морской воды 4-6°.
Погода в Одессе и области 14 марта
Сегодня в регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков. Утром местами возможен туман.
Ветер — восточный, 7–12 м/с.
Температура воздуха по области — +10…+15°C.
В Одессе столбики термометров поднимутся до +10…+12°C.
На дорогах области утром местами наблюдается туман, из-за чего видимость может снижаться до 200–500 метров.
Какой будет погода в Одессе в марте 2026
Как писал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной.
Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду.
Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.
По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно.
Какой будет погода в Одессе в апреле 2026
Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.
В первой декаде месяца Одесса будет находиться под влиянием антициклона. Днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. В то же время ночная температура воздуха будет достаточно низкой.
Во второй декаде апреля (с 11 по 20 апреля) дневные показатели стабилизируются в пределах +12°C…+16°C. Ночью потеплеет до +7°C…+9°C.
Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред