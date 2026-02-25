Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

Синоптики рассказали, готовиться ли украинцам к погодным аномалиям в марте.

Синоптики сказали, где в Украине в марте будет теплее обычного / Фото: УНИАН

Главное:

Погода в марте ожидается в пределах климатической нормы

Средняя месячная температура ожидается на уровне +1…+7°C

В некоторых областях будет теплее нормы

Погода в Украине в марте 2026 будет соответствовать норме. Лишь в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

В Укргидрометцентре сообщили, что в первый месяц весны средняя месячная температура составляет от 0° до 6° мороза. В Одесской области, в Крыму и в Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 23,7-36,1° мороза. В Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами было даже 37,2 — 39,0° мороза.

Абсолютный максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одесской, Винницкой областях и Крыму местами +23,0 — 24,4°.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0° в сторону повышения происходит в Одесской области, Крыму и Закарпатье местами в первой декаде. На остальной территории — во второй и третьей декаде февраля (в западных, северных, центральных и восточных областях локально в первой декаде марта).

Среднее месячное количество осадков составляет 22 — 49 мм. В Карпатах, Закарпатье, в горах Крыма 53 — 89 мм.

Какой будет погода в Одессе в марте 2026

Как писал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной.

В первой декаде марта в Одессе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит +5°C…+8°C. Ночью возможны небольшие колебания от незначительных заморозков до слабого тепла.

Во второй декаде месяца (11-20 марта) дневные температурные показатели будут стабильно держаться в диапазоне +5…+9°C. Ночью синоптики прогнозируют довольно холодную погоду.

Конец первого весеннего месяца в Одессе обещает быть преимущественно теплым и солнечным. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+8°C. В ночное время воздух все еще будет оставаться прохладным. Температура воздуха составит 0°C…+3°C.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

